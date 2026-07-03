Lionel Scaloni chega a 100 jogos como um dos maiores técnicos da Argentina Treinador faz trabalho histórico na Albiceleste com quatro títulos conquistados

Diante de Cabo Verde, Lionel Scaloni chegará a 100 jogos no comando da Argentina e se consolida como um dos maiores técnicos da Albiceleste. O treinador luta pelo bicampeonato da Copa do Mundo, mas já levantou outros três troféus com a seleção: duas Copas Américas e uma Finalíssima.

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Atualmente, Lionel Scaloni é o 2º técnico com mais jogos à frente da Argentina e está atrás apenas de Guillermo Stábile, que foi o artilheiro da Albiceleste na Copa do Mundo de 1930. E entre 1939 e 1960, o ex-jogador dirigiu a seleção em 124 partidas, tendo conquistado seis títulos de Copa América.

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Em coletiva de imprensa na véspera de Argentina x Cabo Verde, Scaloni comentou sobre a marca que será alcançada, nesta sexta-feira (3). O treinador também falou sobre chegar nos números de Stábile, o que demandaria uma renovação de contrato, visto que seu vínculo se encerra em dezembro de 2026.

- Neste momento estou aqui na Copa do Mundo e ficarei até dezembro. Depois disso, veremos. Chegar a 124 jogos? São muitos jogos, muitos para a seleção. Por enquanto, estou respondendo o que todos já sabem. Mais tarde, sentaremos, estaremos totalmente preparados e veremos o que acontece.

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Após a Copa do Mundo de 2018, Lionel Scaloni foi alçado a função de treinador interino da Argentina. E o que era para ser temporário, se tornou permanente devido ao desempenho da Albiceleste, mas também ao bom ambiente criado com os jogadores após um ciclo turbulento.

Em 99 jogos à frente da Argentina, Lionel Scaloni soma 72 vitórias, 18 empates e apenas nove derrotas, o que representa um aproveitamento de 78,7%. De cinco títulos disputados, o comandante só não ganhou a Copa América de 2019 após ter sido derrotado na semifinal para o Brasil.

Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Scaloni revela reação de Messi ao assumir a Argentina

Em uma entrevista concedida ao "Olé" antes do início da Copa do Mundo, Lionel Scaloni revelou a reação de Messi ao saber que o ex-jogador assumiria o comando da Argentina. O treinador foi um dos responsáveis por fazer o camisa 10 voltar a vestir as cores de seu país após um período afastado depois da Copa do Mundo de 2018.

- Ele se surpreendeu, riu e disse: "Vocês estão loucos". Sabia que ele não viria aos primeiros jogos. Quando essas partidas começaram a passar, o chamamos para disser a ele que queríamos que voltasse. Ele dizia: "Não sei, não tenho certeza". E no fim, ele se esforça pela seleção. Sabíamos que se tocássemos nesse ponto, ele voltaria. Ele voltou. E tentamos fazer com que estivesse feliz, pois era um momento de reestruturação, haviam muitos meninos que não o conheciam.

Nessa trajetória, Lionel Scaloni não está sozinho, mas ao lado de ex-companheiros da seleção no período como jogador. O treinador conta com Pablo Aimar, Walter Samuel e Roberto Ayala, que são nomes respeitados entre os torcedores, mas também com os jogadores.

E na Copa do Mundo de 2026, Lionel Scaloni busca seu quinto título no comando da Argentina para ampliar sua história no comando da seleção. Além de se aproximar de Stábile ao chegar (quem sabe) em mais uma decisão do torneio, assim como em 2022.

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