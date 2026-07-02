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Lembra dele? Ex-Corinthians e Cruzeiro é anunciado por novo clube e busca recomeço

Atacante de 27 anos inicia primeira experiência fora do Brasil

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/07/2026 13:59
Atualizado há 2 minutos
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Rafael Bilu comemora gol pelo Corinthians
Rafael Bilu deixou o Corinthians ainda na base (Foto: Agência Corinthians)

Depois de encerrar sua passagem pelo Avaí, o atacante Rafael Bilu, ex-Corinthians e Cruzeiro, foi anunciado como reforço do Ratchaburi, da Tailândia. Esta será sua primeira experiência fora do Brasil. Pelo clube, disputará a Thai League 1, a Thai FA Cup, a Thai League Cup e a AFC Champions League Two, principal desafio internacional da equipe na temporada.

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    • Formado nas categorias de base do Corinthians, Rafael Bilu iniciou sua trajetória no clube aos sete anos, por meio do projeto Chute Inicial. Aos dez, foi aprovado em uma peneira com mais de 2 mil candidatos, dando sequência à formação no Terrão. No período, destacou-se nas categorias de base e conquistou títulos importantes, como o Mundial Sub-17 e a Taça BH Sub-17.

    Apesar da ascensão na base, teve poucas oportunidades no elenco profissional e passou a ser emprestado a clubes como América-MG, CSA e Mirassol, antes de se transferir em definitivo para o Juventude, em 2021.

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    A transferência ao futebol tailandês acontece poucas semanas após a rescisão contratual de Bilu com o Avaí. Apesar de possuir vínculo até o fim da temporada, o atacante e o clube optaram pelo encerramento em comum acordo. Durante sua passagem pelo Leão da Ilha, disputou 12 partidas e marcou três gols, balançando as redes no Campeonato Catarinense, na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro.

    Na carreira, o atacante de 27 anos acumula passagens por Cruzeiro, Criciúma, CRB e Guarani.

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    Rafael Bilu é o novo reforço do Ratchaburi, da Tailândia (Foto: Divulgação/Ratchaburi)

    Conheça o Ratchaburi

    Fundado em 2004, o Ratchaburi é conhecido como "The Dragons" (Os Dragões) e se consolidou entre as principais equipes do futebol tailandês ao longo da última década. Campeão da segunda divisão em 2012 e vencedor da Thai FA Cup em 2016, o clube passou a figurar com frequência nas primeiras posições da elite nacional e também ganhou espaço no cenário continental asiático.

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    Na última temporada, a equipe terminou a Thai League 1 na terceira colocação, garantindo vaga na próxima edição da AFC Champions League Two. Será a terceira participação internacional do clube desde sua estreia em competições organizadas pela AFC, em 2021.

    Rafael Bilu já desembarcou na Tailândia, onde terá a missão de reforçar o setor ofensivo do Ratchaburi ao longo da temporada 2026/27.

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