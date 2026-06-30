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Cristiano Ronaldo faz seu melhor início de Copa desde 2018; veja os números

Portugal joga na quinta-feira, contra a Croácia

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
30/06/2026 07:20
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Cristiano Ronaldo sorrindo durante a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
CR7 não vive começo tão ruim de Copa, mesmo com críticas (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

Mesmo com Portugal sendo criticado por conta dos dois empates na fase de grupos da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo não apresenta números discrepantes no que diz respeito aos seus outros inícios de Copa. Disputando sua sexta edição, mesmo que esteja sendo alvo de algumas críticas, tem seu melhor início de Copa desde 2018.

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    • Em três partidas, todas como titular, CR7 marcou dois gols e participa diretamente de um gol a cada 135 minutos, desempenho inferior apenas ao início de 2018, o melhor disparado, quando balançou as redes quatro vezes nos três primeiros jogos e participou de um gol a cada 68 minutos.

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    Além dos gols, o camisa 7 tem mantido alto volume de finalizações. São 4,3 chutes por partida, sendo dois na direção do gol, além de precisar de apenas 6,5 finalizações para marcar. Em 2022, esse número era de nove finalizações por gol, em um comparativo. A conversão de grandes chances também cresceu, passando de 25% para 40%.

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    Outro dado que chama atenção é o aproveitamento nos duelos. Cristiano vence 58% das disputas, a melhor marca entre todas as suas participações em Copas do Mundo desde 2006. Todos os números são do Sofascore.

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    • Se por um lado segue eficiente como finalizador, por outro seu papel dentro da equipe mudou ao longo dos anos. Nas edições anteriores, principalmente em 2010, 2014, 2018 e 2022, o português também aparecia com frequência na criação de oportunidades, registrando passes decisivos e grandes chances criadas. Em 2026, sua atuação está concentrada na função de homem de área, responsável por finalizar as jogadas. É justamente a partir disso que surge a discussão sobre se o time precisaria "passar mais a bola para CR7".

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    Os números também mostram uma queda na quantidade de faltas sofridas. Cristiano recebe apenas uma falta por jogo nesta Copa, bem abaixo das médias registradas nas primeiras participações, quando era um atacante mais móvel e conduzia a bola por longas distâncias.

    Embora esteja distante do desempenho histórico de 2018, considerado seu melhor início de Mundial, Cristiano Ronaldo faz, estatisticamente, sua melhor fase de grupos desde então.

    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Portugal terminou a primeira fase em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Veja o caminho de Portugal na Copa do Mundo

    Portugal conheceu seu caminho nesta Copa do Mundo após o empate com a Colômbia, que fechou a participação da equipe na fase de grupos da competição. Encerrando a primeira fase em segundo lugar, com cinco pontos, enfrenta a Croácia na próxima fase, que acontece quinta-feira, às 20h (de Brasília).

    Se passar para as oitavas de final, Portugal enfrentará o vencedor entre Áustria e Espanha. Caso avance para as quartas, pode encarar times como Estados Unidos, Bósnia, Bélgica ou Senegal. Na semifinal, pode jogar contra fortes seleções, entre elas, Alemanha, Paraguai, França, Suécia, África do Sul, Canadá, Marrocos ou Holanda. Ou seja, até então, não existe um caminho no qual o Brasil encontre Portugal de Cristiano Ronaldo.

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