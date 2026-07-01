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Portugal × Croácia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pelos 16 avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 20:00
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Portugal x Croácia pelos 16 avos da Copa do Mundo.
Portugal x Croácia

Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (CAN), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    • portugal escudo
    POR
    Escudo da Croácia
    CRO
    Copa do Mundo
    16 avos de final
    Data e Hora
    quinta-feira, 2 de julho, às 20h (de Brasília)
    Local
    BMO Field, em Toronto (CAN)
    Árbitro
    Espen Eskas (NOR)
    Assistentes
    Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Basheven (NOR)
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir

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    Como chegam as equipes para o  jogo?

    Portugal avançou aos 16 avos como segundo colocado do grupo. A equipe comandada por Roberto Martínez empatou com a República Democrática do Congo e com a Colômbia, antes de golear o Uzbequistão por 5 a 0 para confirmar a classificação. Apesar da vaga, o desempenho da seleção ainda gera questionamentos.

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    • A Croácia também terminou na segunda posição de sua chave, mas chega em alta após se recuperar de uma derrota na estreia para a Inglaterra. Os croatas venceram Panamá e Gana nas rodadas seguintes e embalaram rumo ao mata-mata.

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    Tudo sobre o jogo entre Portugal x Croácia (onde assistir, horário, escalações e local):

    FICHA TÉCNICA

    Portugal 🆚 Croácia

    🏆 16 avos de final – Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de julho, às 20h (de Brasília)

    📍 Local: BMO Field, em Toronto (CAN)

    👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+

    🕴️ Arbitragem: Espen Eskas (NOR)

    🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Basheven (NOR)

    📺 VAR: não divulgado

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴🟢 Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

    Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

    🔴⚪ Croácia (Técnico: Zlatko Dalić)

    Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić e Ivan Perišić; Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Martin Baturina e Nikola Vlašić; Ante Budimir.

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    Portugal x Croácia na Copa do Mundo

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