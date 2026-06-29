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Nos pênaltis, Paraguai elimina a Alemanha e avança às oitavas na Copa

Paraguaios seguram ataque alemão, levam às penalidades e provocam a primeira zebra do mata-mata

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
29/06/2026 20:30
Atualizado há 1 minutos
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alemanha paraguai copa do mundo
Paraguai abriu o placar sobre a Alemanha (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

O retorno da Alemanha ao mata-mata da Copa do Mundo após mais de uma década durou pouco, menos do que a torcida presente no Boston Stadium esperava. O Paraguai decretou a primeira zebra da fase eliminatória do Mundial ao vencer na disputa de pênaltis por 4 a 3 e garantiu vaga nas oitavas de final pela quinta vez na história. No tempo normal, Enciso fez para os paraguaios e Havertz empatou. Nas cobranças, Canales marcou o gol decisivo.

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  • Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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    • O confronto foi o primeiro deste Mundial a chegar à prorrogação e às penalidades. Agora, os sul-americanos aguardam o vencedor entre Suécia e França, que se enfrentam nesta terça-feira (30). A vitória também representa o troco do Paraguai em cima dos alemães pela Copa de 2002, quando a seleção europeia eliminou os paraguaios nas oitavas de final.

    Do lado alemão, o fantasma da fase de grupos foi superado, mas a geração comandada por Julian Nagelsmann não conseguiu voltar às oitavas de final e chega ao fim a uma campanha que começou com a empolgação de uma nova goleada por 7 a 1, mas que foi se despedaçando a cada partida. Após perder para o Equador de virada pela terceira rodada da sua chave, a Alemanha volta a ser derrotada por um rival sul-americano no Mundial.

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    Alemanha amassa, mas o Paraguai abre o placar

    Foram quarenta minutos de amasso alemão até o gol do Paraguai, que saiu melhor que a encomenda planejada por Gustavo Alfaro aos 41 minutos da primeira etapa. A seleção se fechou muito bem durante toda a primeira etapa, cedendo poucos espaços para infiltrações do time alemão por dentro do campo e obrigando a equipe comandada por Julian Nagelsmann a jogadas pelo lado com cruzamentos para dentro da área ou finalizações de média e longa distância. Mas nada que assustasse a meta de Gill.

    O gol combinou as duas principais armas para o Paraguai na partida. Primeiro, em um escanteio, o cruzamento forte e fechado obrigou Neuer a sair e dar um soco na bola. Na sobra, Bobadilla ganhou a dividida e a redonda sobrou nos pés de Almirón, que fintou dois marcadores com um passe na linha de fundo para Canale. O lateral cruzou a meia altura e Enciso completou de cabeça no canto para balançar as redes no 1 a 0.

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    O susto com o gol do Paraguai obrigou a Alemanha a ser ainda mais incisiva no ataque, mas com menos paciência que antes. A ausência de Musiala para a entrada de Undav mudou como a seleção alemã organizava seus ataques. Mesmo com o Mundial do jogador do Bayern de Munique muito abaixo do esperado, a entrada do centroavante do Stuttgart para cumprir a função não funcionou como o esperado, ao contrário das boas partidas que o camisa 26 havia feito na fase de grupos, com três gols e duas assistências.

    Empate e prorrogação à vista

    A tônica do jogo não mudou e a seleção alemã voltou do vestiário pressionando o Paraguai. A forma de atacar também seguiu a mesma, pelo lado de campo e com cruzamentos na área. Mas, ao contrário do primeiro tempo, quando o time não finalizou na direção do gol, a Alemanha chegou ao empate logo aos nove minutos do segundo tempo, com uma bola cruzada por Wirtz para Havertz, que deu uma "casquinha" e desviou para o gol de Orlando Gill, que não alcançou.

    As alterações de Nagelsmann deixaram a Alemanha mais próxima do que ele já havia feito nos jogos da fase de grupos. Undav saiu para Musiala entrar e Kimmich foi deslocado para o meio, o que tornava o objetivo claro: qualificar a armação do jogo e os passes da equipe, que rondou a entrada da área paraguaia o tempo todo. Mas a escolha continuou sendo os cruzamentos pelo alto.

    Até o centroavante Woltemade, de 1,98 m, foi acionado para tentar finalizar lançamentos, mas a equipe comandada por Gustavo Alfaro foi forte para segurar o ataque alemão, entre cabeçadas e raros chutes que passaram perto da meta de Orlando Gill e assustaram a defesa paraguaia em Boston.

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    Prorrogação

    O filme se repetiu e o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, deixou claro o intuito de levar a partida às penalidades. A equipe sul-americana mal passou do meio-campo e se defendeu de todas as formas que pôde para evitar o gol alemão. Na primeira parte do tempo extra, Jonathan Tah chegou a marcar de cabeça após escanteio, mas o zagueiro Anton cometeu falta no goleiro Gill e o VAR assinalou a irregularidade.

    No segundo tempo da prorrogação, o Paraguai até ensaiou um contra-ataque, mas desperdiçou a chance. O jogo ganhou um tom de "desespero" dos dois lados, com mais faltas cometidas pelos atletas, cansados pelo esforço físico e pela ansiedade de tentar marcar o gol e se defender. Anton ainda tentou uma cabeçada, mas parou no goleiro paraguaio já nos minutos finais. Sem rede balançada, a primeira disputa de pênaltis da Copa de 2026 foi decretada.

    Veja como foram os pênaltis de Alemanha x Paraguai

    Alemanha

    ❌ Havertz
    ✅ Kimmich
    ✅ Musiala
    ❌ Woltemade
    ✅ Amiri
    ❌ Jonathan Tah

    Paraguai

    ✅ Maurício
    ✅ Gustavo Gómez
    ✅ Galarza
    ❌ Sanabria
    ❌ Balbuena
    ✅ Canales

    alemanha paraguai copa do mundo
    Alemanha e Paraguai se enfrentaram pelo mata-mata da Copa em Boston, nos EUA. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    ALEMANHA X PARAGUAI
    Copa do Mundo 2026 – Segunda Fase

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 17h30 (de Brasília)
    📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)
    Gols: Enciso (41' 1T) - PAR / Havertz (9' 2T) - ALE
    🟨 Cartões amarelos: Andrés Cubas, Almirón, Galarza (PAR) / Havertz, Musiala, Nagelsmann (ALE)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    ESCALAÇÕES

    Alemanha
    Neuer; Kimmich, Jonathan Tah, Rudiger e Nathaniel Brown; Pavlovic, Nmecha (Gortezka), Wirtz e Sané; Havertz e Undav (Musiala). Técnico: Julian Nagelsmann.

    Paraguai
    Gill; Cáceres, Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Canale; Matías Galarza, Andrés Cubas, Bobadilla e Almirón; Enciso (Maurício) e Gabriel Ávalos (Caballero). Técnico: Gustavo Alfaro.

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