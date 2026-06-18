Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e França se destacam na estreia da Copa do Mundo Donos da casa surpreendem, Messi faz hat-trick e franceses confirmam favoritismo

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim e já deixou algumas impressões importantes sobre as seleções candidatas ao protagonismo no torneio. Enquanto algumas equipes decepcionaram em suas estreias, outras demonstraram força coletiva, organização tática e eficiência para conquistar vitórias convincentes. Entre os destaques da rodada estão Estados Unidos, Argentina e França, que iniciaram suas campanhas com atuações seguras e animadoras para seus torcedores.

continua após a publicidade

Estados Unidos surpreendem na estreia da Copa do Mundo

Os anfitriões da Copa foram responsáveis por uma das atuações mais convincentes da primeira rodada. Diante do Paraguai, em um confronto que prometia equilíbrio, a seleção comandada por Mauricio Pochettino dominou amplamente as ações e venceu por 4 a 1.

A intensidade apresentada pelos norte-americanos chamou a atenção. Mesmo após construir uma vantagem de 3 a 0 ainda no primeiro tempo, a equipe manteve o ritmo elevado e continuou pressionando o adversário. O meia Christian Pulisic foi o principal articulador das jogadas ofensivas, enquanto o atacante Florian Balogun foi destaque ao marcar dois gols.

continua após a publicidade

A equipe volta a campo nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), para enfrentar a Austrália, que venceu a Turquia por 2 a 0 na primeira partida do grupo D.

Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Messi brilha lidera Argentina no primeiro jogo

Atual campeã mundial, a Argentina confirmou seu favoritismo ao vencer a Argélia por 3 a 0. Embora dois dos gols tenham contado com falhas do goleiro Luca Zidane, a atuação dos argentinos foi consistente e mostrou uma equipe madura e acostumada a grandes competições.

O grande nome da partida foi Lionel Messi. Autor de três gols, o camisa 10 igualou Miroslav Klose na artilharia histórica das Copas do Mundo e mais uma vez mostrou sua capacidade de decidir em momentos importantes. A impressão deixada foi de uma seleção preparada para defender o título conquistado em 2022.

A Argentina volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), para encarar a Áustria em um confronto que vale a liderança isolada do Grupo J. Assim como os argentinos, os austríacos estrearam com vitória ao derrotarem a Jordânia por 3 a 1.

Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

França cresce no segundo tempo e confirma favoritismo

Vice-campeã da última Copa do Mundo, a França também começou sua caminhada com vitória. Contra Senegal, os franceses encontraram dificuldades na etapa inicial, mas elevaram o nível após o intervalo e venceram graças ao talento de Kylian Mbappé, que esteve bem apagado nos primeiros 45 minutos.

O atacante marcou duas vezes e foi decisivo para garantir os três pontos na vitória por 3 a 1. A equipe de Didier Deschamps demonstrou mais uma vez a profundidade de seu elenco e a capacidade de resolver partidas mesmo quando não atua em seu melhor nível.

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

Sob o comando de Didier Deschamps, a França volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), para enfrentar o Iraque. Em tese, os franceses terão pela frente o adversário menos qualificado do Grupo I, o que faz dos Le Bleus amplos favoritos para conquistar mais três pontos e encaminhar sua classificação para as oitavas de final.

Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Inglaterra convence na vitória sobre a Croácia

Em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da Copa do Mundo, a Inglaterra não apenas venceu a Croácia, mas também convenceu ao triunfar por 4 a 2. Liderada por Harry Kane, a seleção inglesa demonstrou força ofensiva, intensidade e grande eficiência para superar aquele que era apontado como seu principal concorrente pela liderança do Grupo L.

➡️Qual nova estrela vai brilhar na Copa do Mundo? Vote no seu favorito!

Sob o comando de Thomas Tuchel, os ingleses se destacaram especialmente pela velocidade nas transições ofensivas e pela capacidade de pressionar o adversário em momentos decisivos da partida.

Com a vitória sobre a Croácia, a equipe deu um passo importante rumo à primeira colocação da chave e agora terá pela frente Panamá e Gana, adversários contra os quais entra como favorita para confirmar a liderança e avançar para a fase eliminatória.