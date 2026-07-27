Enquete Lance!: Gol de Sidny foi o mais bonito da Copa do Mundo? Vote! Lateral de Cabo Verde venceu com golaço feito contra a Argentina

A Fifa anunciou o vencedor do prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026. Em votação popular, o golaço marcado por Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, contra a Argentina foi o escolhido pelos torcedores como o lance mais espetacular do Mundial. O lateral superou outros 11 concorrentes e entrou para a história da competição.

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Golaço de Sidny entrou para a história da Copa

O lance aconteceu aos 12 minutos da prorrogação do duelo entre Argentina e Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Sidny recebeu a bola, deixou Alexis Mac Allister para trás com um corte e acertou uma finalização colocada no ângulo esquerdo de Emiliano Martínez, empatando a partida em 2 a 2 naquele momento.

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Apesar do golaço, a Argentina acabou vencendo o confronto por 3 a 2 e garantiu a classificação. Ainda assim, o lance do cabo-verdiano foi eleito o mais bonito do torneio em votação promovida pela Fifa.

Após receber o prêmio, Sidny revelou que nem ele acreditou na pintura que havia acabado de marcar.

— Quando driblei o marcador e encontrei um espaço, pensei: vou arriscar. Finalizo bem com os dois pés. Vi o espaço, mirei o ângulo e bati muito bem na bola. Quando levantei a cabeça e vi a bola indo naquela direção, pensei: "O que foi que eu acabei de fazer?" — afirmou o jogador em entrevista divulgada pela Fifa.

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Sidny entra para lista de grandes golaços dos Mundiais

Com a conquista, Sidny Lopes Cabral passou a integrar um grupo seleto de vencedores do prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo, criado em 2006. Antes dele, receberam a honraria nomes como Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard e o brasileiro Richarlison.

O lateral, que atua pelo Trabzonspor, da Turquia, comemorou o reconhecimento e agradeceu aos torcedores que participaram da votação popular promovida pela Fifa.

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Sidny Cabral comemora gol marcado contra a Argentina na Copa (Imagem: Michael Reaves / Getty Images via AFP)

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