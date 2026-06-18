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Campeão mundial sai machucado do treino e preocupa França na Copa do Mundo

Seleção fez jogo amistoso com time reserva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 04:00
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Malo Gusto saiu machucado do jogo-treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Malo Gusto saiu machucado do jogo-treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A seleção da França ganhou um motivo de preocupação nesta quarta-feira (17). O lateral-direito Malo Gusto, campeão mundial com o Chelsea em 2025, sofreu uma pancada no tornozelo direito durante um amistoso disputado pelos jogadores que ficaram no banco na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da Copa do Mundo de 2026. A informação foi dada pelo "RMC Sport".

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    • Os reservas dos Bleus participaram de uma atividade contra atletas do New England Revolution, equipe de Boston, em um treino de caráter amistoso organizado pela comissão técnica de Didier Deschamps. Gusto esteve em campo ao lado de nomes como Brice Samba, Ibrahima Konaté, Manu Koné, Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche e Jean-Philippe Mateta.

    A preocupação surgiu no segundo tempo. Após uma disputa de bola com Lucas Digne, o jogador do Chelsea levou uma pancada na parte superior do pé direito e caiu no gramado sentindo dores. Membros da comissão técnica, entre eles Didier Deschamps e Guy Stéphan, acompanharam a situação de perto enquanto o departamento médico iniciava o atendimento.

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    Gusto conseguiu deixar o campo andando, mas mancando e com gelo aplicado na região atingida. Apesar do susto, as primeiras avaliações foram consideradas positivas. Inicialmente, a lesão mais grave foi descartada, já que o lateral sofreu apenas uma forte contusão no pé direito. Ainda assim, a comissão médica seguirá monitorando a evolução do quadro nas próximas horas.

    Neste momento, sua presença na partida contra o Iraque, marcada para a próxima segunda-feira (22), não está descartada. A França busca a segunda vitória consecutiva no Grupo D, resultado que pode deixar a equipe muito próxima da classificação para o mata-mata da Copa do Mundo.

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    Malo Gusto saiu machucado do jogo-treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Malo Gusto saiu machucado do jogo-treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O que vem por aí para a França?

    Com a vitória na estreia contra Senegal, os franceses ficam na segunda posição do Grupo I. A Noruega bateu o Iraque por 4 a 1 e ocupa a primeira posição. O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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