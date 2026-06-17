Veja gols e melhores momentos de Áustria x Jordânia na Copa do Mundo Seleção de David Alaba venceu por 3 a 1

A Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1 na estreia das equipes pelo Grupo J da Copa do Mundo. A partida, disputada no Levi's Stadium, em Santa Clara, marcou o retorno dos austríacos ao Mundial após 28 anos e encerrou um jejum de vitórias que durava desde 1990. Romano Schmid abriu o placar com um golaço ainda no primeiro tempo, Ali Olwan empatou para os jordanianos na etapa final, mas um gol contra de Yazan Al-Arab e um pênalti convertido por Marko Arnautovic garantiram o triunfo europeu.

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Com o resultado, a Áustria soma três pontos e aparece na segunda colocação do Grupo J, atrás da Argentina, que goleou a Argélia por 3 a 0. A Jordânia, estreante em Copas do Mundo, começa sua trajetória sem pontuar, mas mostrou competitividade diante dos europeus e chegou a sonhar com um resultado melhor após buscar o empate no início do segundo tempo.

Veja gols e melhores momentos:

Como foi a partida?

Apesar do favoritismo austríaco, a Jordânia começou mais agressiva. Logo no primeiro minuto, Haddad aproveitou sobra na área e finalizou para fora. Aos 16, Al-Fakhouri arrancou em contra-ataque e soltou uma bomba de fora da área, obrigando Alexander Schlager a fazer grande defesa.

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A Áustria tinha mais posse de bola e controlava territorialmente o confronto, mas encontrava dificuldades para furar a marcação jordaniana. O cenário mudou aos 19 minutos, quando Romano Schmid recebeu na entrada da área e acertou um belo chute colocado para abrir o placar.

A resposta da Jordânia foi imediata. Pouco depois do gol, Olwan desviou de cabeça após cobrança de escanteio e acertou o travessão. Aos 33 minutos, o atacante voltou a levar perigo ao finalizar forte para nova defesa de Schlager. Na reta final da primeira etapa, Al-Taamari protagonizou boa jogada individual, passou por marcadores, mas concluiu sem direção.

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Jordânia empata, mas Áustria decide no fim

A equipe asiática voltou melhor para o segundo tempo e chegou ao empate logo aos quatro minutos. Olwan recebeu em velocidade, avançou pelo campo de ataque e finalizou com precisão. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, marcando o primeiro gol da história da Jordânia em Copas do Mundo.

O empate deu confiança aos jordanianos, mas a Áustria retomou o controle da partida. Aos 17 minutos, Chukwuemeka desperdiçou excelente oportunidade ao finalizar para o gol vazio e ver a defesa salvar em cima da linha. Pouco depois, Arnautovic chegou a marcar, mas o lance foi invalidado após revisão do VAR por toque de mão na origem da jogada.

A pressão austríaca continuou e foi recompensada aos 31 minutos. Em cobrança de escanteio, a bola foi desviada por Yazan Al-Arab, que acabou marcando contra e recolocando os europeus em vantagem.

Áustria agradecendo os torcedores após a vitória na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)

Nos acréscimos, a Áustria ainda encontrou espaço para ampliar. Arnautovic finalizou dentro da área e a bola tocou no braço de um defensor jordaniano. Após revisão, a arbitragem marcou pênalti. O próprio atacante assumiu a cobrança e converteu com tranquilidade para fechar o placar em 3 a 1.

A vitória encerra um longo jejum austríaco em Copas do Mundo e coloca a seleção em boa posição na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Já a Jordânia deixa a estreia com seu primeiro gol na história do torneio e a sensação de que pode competir na chave apesar da derrota.

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