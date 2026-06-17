logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veja gols e melhores momentos de Áustria x Jordânia na Copa do Mundo

Seleção de David Alaba venceu por 3 a 1

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 10:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Áustria agradecendo os torcedores após a vitória na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)
Áustria agradecendo os torcedores após a vitória na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)

A Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1 na estreia das equipes pelo Grupo J da Copa do Mundo. A partida, disputada no Levi's Stadium, em Santa Clara, marcou o retorno dos austríacos ao Mundial após 28 anos e encerrou um jejum de vitórias que durava desde 1990. Romano Schmid abriu o placar com um golaço ainda no primeiro tempo, Ali Olwan empatou para os jordanianos na etapa final, mas um gol contra de Yazan Al-Arab e um pênalti convertido por Marko Arnautovic garantiram o triunfo europeu.

continua após a publicidade
  • Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)

    ‘Ele é um louco’: Haaland se rende ao show de Messi na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 24 minutos
  • Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17/6)

    Onde Assistir
    Há 1 hora
  • Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

    Primeiro hat-trick e recordes: por que a estreia de Messi na Copa de 2026 foi a melhor de sua carreira

    Copa do Mundo
    Há 30 minutos

    • ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Com o resultado, a Áustria soma três pontos e aparece na segunda colocação do Grupo J, atrás da Argentina, que goleou a Argélia por 3 a 0. A Jordânia, estreante em Copas do Mundo, começa sua trajetória sem pontuar, mas mostrou competitividade diante dos europeus e chegou a sonhar com um resultado melhor após buscar o empate no início do segundo tempo.

    Veja gols e melhores momentos:

    Como foi a partida?

    Apesar do favoritismo austríaco, a Jordânia começou mais agressiva. Logo no primeiro minuto, Haddad aproveitou sobra na área e finalizou para fora. Aos 16, Al-Fakhouri arrancou em contra-ataque e soltou uma bomba de fora da área, obrigando Alexander Schlager a fazer grande defesa.

    continua após a publicidade

    A Áustria tinha mais posse de bola e controlava territorialmente o confronto, mas encontrava dificuldades para furar a marcação jordaniana. O cenário mudou aos 19 minutos, quando Romano Schmid recebeu na entrada da área e acertou um belo chute colocado para abrir o placar.

    A resposta da Jordânia foi imediata. Pouco depois do gol, Olwan desviou de cabeça após cobrança de escanteio e acertou o travessão. Aos 33 minutos, o atacante voltou a levar perigo ao finalizar forte para nova defesa de Schlager. Na reta final da primeira etapa, Al-Taamari protagonizou boa jogada individual, passou por marcadores, mas concluiu sem direção.

    continua após a publicidade

    Jordânia empata, mas Áustria decide no fim

    A equipe asiática voltou melhor para o segundo tempo e chegou ao empate logo aos quatro minutos. Olwan recebeu em velocidade, avançou pelo campo de ataque e finalizou com precisão. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, marcando o primeiro gol da história da Jordânia em Copas do Mundo.

    O empate deu confiança aos jordanianos, mas a Áustria retomou o controle da partida. Aos 17 minutos, Chukwuemeka desperdiçou excelente oportunidade ao finalizar para o gol vazio e ver a defesa salvar em cima da linha. Pouco depois, Arnautovic chegou a marcar, mas o lance foi invalidado após revisão do VAR por toque de mão na origem da jogada.

    A pressão austríaca continuou e foi recompensada aos 31 minutos. Em cobrança de escanteio, a bola foi desviada por Yazan Al-Arab, que acabou marcando contra e recolocando os europeus em vantagem.

    Áustria agradecendo os torcedores após a vitória na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)
    Áustria agradecendo os torcedores após a vitória na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)

    Nos acréscimos, a Áustria ainda encontrou espaço para ampliar. Arnautovic finalizou dentro da área e a bola tocou no braço de um defensor jordaniano. Após revisão, a arbitragem marcou pênalti. O próprio atacante assumiu a cobrança e converteu com tranquilidade para fechar o placar em 3 a 1.

    A vitória encerra um longo jejum austríaco em Copas do Mundo e coloca a seleção em boa posição na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Já a Jordânia deixa a estreia com seu primeiro gol na história do torneio e a sensação de que pode competir na chave apesar da derrota.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!}
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Live Seleção direto da Granja Coletiva + Treino (DIA 2).jpg
    Seleção BrasileiraAO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (17) pela Lance!TVHá 6 minutos
    VascoRepresentante do Vasco na Copa, Andrés Gómez estreia nesta quarta; desempenho pode despertar interesse europeuHá 6 minutos
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Copa do MundoGoleada da Argentina contra Argélia acaba com jejum sul-americanoHá 12 minutos
    Fabio Cannavaro - Guangzhou
    Copa do MundoUzbequistão de Cannavaro estreia em Copa contra a Colômbia, que retorna ao torneioHá 19 minutos
    Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)
    Copa do Mundo'Ele é um louco': Haaland se rende ao show de Messi na Copa do MundoHá 36 minutos
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17/6)Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Primeiro hat-trick e recordes: por que a estreia de Messi na Copa de 2026 foi a melhor de sua carreira
    cristiano ronaldo portugal
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (17/06/2026)
    Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez (Foto: MICHAEL BUHOLZER/AFP)
    Por que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez não são casados?
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    'Consequência': aponta PC Oliveira em lance que Messi poderia ter sido expulso
    cristiano ronaldo portugal
    Copa do Mundo: por que a estreia de Portugal não vai passar na Globo?
    rd congo treinando
    RD Congo: como joga e o que esperar do adversário de Portugal na estreia da Copa
    Cristiano Ronaldo, Modric e Piqué - Barcelona x Real Madrid
    Quarentões da Copa, Cristiano Ronaldo e Modrić perseguem marcas de longevidade
    Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Gestão Esportiva na Prática: a Copa dos Ecossistemas
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Incomum? Estratégia de Ancelotti é adotada por outros da elite europeia
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (17)?
    Quantos gols faltam para Messi chegar ao gol número mil?
    Matheus Cunha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Cunha, Endrick e Luiz Henrique se destacam na marcação e 'pressionam' Ancelotti por vaga
    Raphinha disputa bola no amistoso do Brasil contra o Panamá
    Entenda como amistoso com o Panamá pode ajudar o Brasil contra o Haiti