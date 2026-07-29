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Ex-atacante do Botafogo, Tássio morre aos 41 anos durante ventania no Rio

Ex-jogador foi uma das vítimas da ventania que provocou caos no Rio de Janeiro

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 22:26
Atualizado há 1 minutos
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Tássio defendeu o Botafogo em 2015
Tássio defendeu o Botafogo em 2015 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Morreu nesta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro, aos 41 anos, o ex-atacante Tássio, com passagem pelo Botafogo. Ele foi uma das vítimas da ventania que castigou o Rio de Janeiro. O ex-atleta não resistiu após o desabamento de um muro próximo na Rua Dr. Júlio Otoni, no bairro de Santa Teresa. Ele estava acompanhado de um amigo, este identificado como Vandré Cordeiro.

Leia mais: Justiça do Rio nega pedido de Textor para bloquear ações da SAF do Botafogo

Tássio vestiu a camisa do Glorioso em 2015, ano em que a equipe disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua passagem, foram seis jogos disputados e um gol marcado.

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Nas imagens disponibilizadas por câmeras de segurança da região, é possível ver que o muro desaba em cima das duas vítimas e, rapidamente, a poeira toma conta do local. Um grupo de adolescentes estava próximo, mas não foi atingido.

Tássio defendeu o Botafogo em 2015
Tássio defendeu o Botafogo em 2015 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Carreira e passagem pelo Botafogo

Tássio Maia dos Santos teve carreira de muita rodagem. Além de ter vestido a camisa do Botafogo, o ex-jogador passou por outros clubes tradicionais do Rio de Janeiro, como Volta Redonda, Bangu e Madureira, e também vestiu as camisas de Portuguesa Santista, Tombense e Figueirense.

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Ele foi contratado pelo Glorioso no início de 2015 para a disputa da Série B após rodagem no futebol europeu por CSKA Sofia e Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária. Depois disso, vestiu a camisa do Bragantino e jogou na China antes de chegar ao Nilton Santos.

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