Zidane é apresentado na França e revela: 'Era a única coisa que queria'
Treinador assume a seleção francesa até a Copa do Mundo de 2030, elogia Deschamps e afirma que recusou propostas de clubes para realizar sonho de comandar os Bleus
Zinédine Zidane foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (28) como técnico da seleção da França. O ex-comandante do Real Madrid assinou contrato válido por quatro anos, até a disputa da Copa do Mundo de 2030, substituindo Didier Deschamps após um ciclo de 14 anos à frente dos Bleus.
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Durante a cerimônia de apresentação, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, destacou a importância da chegada de Zidane ao comando da seleção.
— É um momento excepcional. Há quase 14 anos a Federação não tinha uma mudança como esta. Zinédine Zidane é uma lenda do futebol francês e manifestava há muitos anos o sonho de treinar a seleção francesa. Tenho a honra de anunciar que ele será o próximo treinador dos Bleus até a Copa do Mundo de 2030 — afirmou o dirigente.
Diallo também prestou homenagem ao trabalho de Didier Deschamps, responsável por recolocar a França entre as principais seleções do mundo.
— Didier conduziu a seleção francesa ao topo durante 14 anos. Recuperou a imagem da equipe e devolveu grandes resultados esportivos. Este é um momento de reconhecimento pelo trabalho realizado.
Zidane revela que recusou clubes por seleção da França
Em sua primeira entrevista como técnico da França, Zidane afirmou que recusou diversas propostas para permanecer disponível à seleção nacional.
— Para mim representa a continuidade de um sonho. Recebi propostas durante quatro ou cinco anos para assumir clubes e recusei todas em prol da seleção francesa. Era a única coisa que queria fazer.
O treinador afirmou que está preparado para o desafio e prometeu trabalhar para manter o nível competitivo da equipe.
— Vou dar tudo de mim para que esta seleção continue vencendo. É isso que me motiva. Estou muito feliz e pronto para este desafio.
Sem comandar uma equipe desde sua saída do Real Madrid, ao fim da temporada 2020/21, Zidane garantiu que nunca se afastou do futebol.
— Não fiquei parado. Assisti a muitos jogos, até mais do que quando treinava o Real Madrid. Acompanhei de perto a seleção francesa e muitas outras equipes.
Mbappé ainda não conversou com Zidane
Questionado sobre Kylian Mbappé, principal estrela da França, Zidane explicou que ainda não teve contato com o atacante.
— Ainda não conversamos. O mais importante agora é que ele descanse depois de uma temporada longa. Teremos oportunidade de conversar em setembro, assim como com os demais jogadores.
O novo treinador também ressaltou que pretende imprimir sua própria identidade na seleção, apesar de dar continuidade ao trabalho realizado por Deschamps.
— Didier Deschamps é Didier Deschamps. Laurent Blanc é Laurent Blanc. Zizou é Zizou. Vou fazer aquilo que sei fazer para que a seleção francesa continue vencendo.
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