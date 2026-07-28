Zidane é apresentado na França e revela: 'Era a única coisa que queria' Treinador assume a seleção francesa até a Copa do Mundo de 2030, elogia Deschamps e afirma que recusou propostas de clubes para realizar sonho de comandar os Bleus

Ele substitui Didier Deschamps, que teve 14 anos de comando.

Zinédine Zidane é o novo técnico da seleção da França, contrato válido até 2030.

Zinédine Zidane foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (28) como técnico da seleção da França. O ex-comandante do Real Madrid assinou contrato válido por quatro anos, até a disputa da Copa do Mundo de 2030, substituindo Didier Deschamps após um ciclo de 14 anos à frente dos Bleus.

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Durante a cerimônia de apresentação, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, destacou a importância da chegada de Zidane ao comando da seleção.

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— É um momento excepcional. Há quase 14 anos a Federação não tinha uma mudança como esta. Zinédine Zidane é uma lenda do futebol francês e manifestava há muitos anos o sonho de treinar a seleção francesa. Tenho a honra de anunciar que ele será o próximo treinador dos Bleus até a Copa do Mundo de 2030 — afirmou o dirigente.

Diallo também prestou homenagem ao trabalho de Didier Deschamps, responsável por recolocar a França entre as principais seleções do mundo.

— Didier conduziu a seleção francesa ao topo durante 14 anos. Recuperou a imagem da equipe e devolveu grandes resultados esportivos. Este é um momento de reconhecimento pelo trabalho realizado.

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Zidane revela que recusou clubes por seleção da França

Em sua primeira entrevista como técnico da França, Zidane afirmou que recusou diversas propostas para permanecer disponível à seleção nacional.

— Para mim representa a continuidade de um sonho. Recebi propostas durante quatro ou cinco anos para assumir clubes e recusei todas em prol da seleção francesa. Era a única coisa que queria fazer.

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O treinador afirmou que está preparado para o desafio e prometeu trabalhar para manter o nível competitivo da equipe.

Zidane concedeu entrevista coletiva na sede da Federação Francesa de Futebol. (Foto: Lou Benoist / AFP)

— Vou dar tudo de mim para que esta seleção continue vencendo. É isso que me motiva. Estou muito feliz e pronto para este desafio.

Sem comandar uma equipe desde sua saída do Real Madrid, ao fim da temporada 2020/21, Zidane garantiu que nunca se afastou do futebol.

— Não fiquei parado. Assisti a muitos jogos, até mais do que quando treinava o Real Madrid. Acompanhei de perto a seleção francesa e muitas outras equipes.

Mbappé ainda não conversou com Zidane

Questionado sobre Kylian Mbappé, principal estrela da França, Zidane explicou que ainda não teve contato com o atacante.

— Ainda não conversamos. O mais importante agora é que ele descanse depois de uma temporada longa. Teremos oportunidade de conversar em setembro, assim como com os demais jogadores.

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O novo treinador também ressaltou que pretende imprimir sua própria identidade na seleção, apesar de dar continuidade ao trabalho realizado por Deschamps.

— Didier Deschamps é Didier Deschamps. Laurent Blanc é Laurent Blanc. Zizou é Zizou. Vou fazer aquilo que sei fazer para que a seleção francesa continue vencendo.

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