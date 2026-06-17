No melhor jogo da Copa, Inglaterra bate Croácia com show de Kane
Kane marca duas vezes na vitória por 4 a 2 dos ingleses
A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. No melhor jogo da competição até então, os ingleses estiveram à frente no placar duas vezes na primeira etapa, com gols de Harry Kane, mas os croatas empataram com Martin Baturina e Petar Musa. Na segunda etapa, os campeões mundiais de 1966 voltaram melhor e fecharam o placar com Jude Bellingham e Marcus Rashford.
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Na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta Gana na terça-feira (23), às 17h (de Brasília), em Boston. Já a Croácia encara o Panamá no mesmo dia, às 20h, em Toronto.
Kane de um lado e golaços do outro
A partida começou lá e cá, com as duas equipes indo para o ataque nos primeiros minutos. Na ação da Inglaterra, após escanteio, Luka Modric derrubou Noni Madueke na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dominik Livakovic parou Harry Kane, mas o goleiro croata se adiantou e Clément Turpin mandou repetir a penalidade. Com a segunda chance, Kane deslocou Livakovic e abriu o placar em Dallas. Após o gol, a Inglaterra abaixou as linhas e chamou a Croácia para o campo de ataque.
Perto dos 40 minutos, Luka Vuskovic desarmou Bellingham no meio-campo e os croatas foram ao ataque com Petar Sucic, que cortou John Stones e rolou para Martin Baturina marcar um golaço de fora da área e empatar. Na sequência, em escanteio de Declan Rice, Harry Kane apareceu sozinho na área para cabecear e recolocar os ingleses à frente no placar. Porém, no último lance do primeiro tempo, Mario Pasalic lançou para Ivan Perisic na área, que escorou de cabeça para Petar Musa, que pegou de primeira e igualou o marcador em 2 a 2.
Bellingham e Rashford decidem
No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra não perdeu tempo e marcou o terceiro gol com Jude Bellingham, que recebeu belo lançamento de Elliott Anderson, invadiu a área e chutou cruzado para superar Livakovic. Com o gol, os ingleses aproveitaram o bom momento e seguiram pressionando a Croácia, com diversos chutes, principalmente de Harry Kane, mas Livakovic fez grandes defesas e salvou os croatas do quarto gol.
Após sobreviver aos ataques da Inglaterra, a Croácia começou a crescer na partida em busca do empate. Porém, em ataque pelo lado direito com Djed Spence e Bukayo Saka, os ingleses marcaram o quarto e definitivo gol com Marcus Rashford, que limpou a marcação de Josip Stanišić para fechar o placar em 4 a 2.
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Logo nos primeiros minutos de jogo, Harry Kane perdeu cobrança de pênalti após Dominik Livakovic defender. Porém, após revisão do VAR, o goleiro croata se adiantou na batida e o lance foi repetido. Na segunda chance, o centroavante conseguiu marcar e abrir o placar.
Deu aula 🏅
Com dois gols na partida, Harry Kane deu aula em Inglaterra e Croácia. Além de contribuir no placar, o centroavante ajudou na marcação e na armação dos ingleses.
Ficou abaixo 📉
Luka Modric não fez uma boa partida contra a Inglaterra. O maestro da Croácia cometeu pênalti em Madueke no primeiro tempo e não contribuiu na armação. No segundo tempo, Modric foi substituído por Mateo Kovacic.
Confira as informações do jogo entre Inglaterra x Croácia
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra x Croácia
Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo L
📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
🥅 Gols: Harry Kane (12'/1ºT, 1-0), Martin Baturina (36'/1ºT, 1-1), Harry Kane (42'/1ºT, 2-1), Petar Musa (45+6/1ºT, 2-2), Jude Bellingham (2'/2ºT, 3-2), Marcus Rashford (40'/2°T, 4-2)
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos:
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA).
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Marc Guéhi) e Nico O'Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers), Jude Bellingham (Djed Spence), Noni Madueke (Marcus Rashford) e Anthony Gordon (Bukayo Saka); Harry Kane.
Croácia: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic) e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric (Mateo Kovacic), Mario Pasalic (Andrej Kramaric) e Ivan Perisic; Petar Sucic, Martin Baturina (Nikola Vlasic) e Petar Musa (Igor Matanovic).
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