logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

No melhor jogo da Copa, Inglaterra bate Croácia com show de Kane

Kane marca duas vezes na vitória por 4 a 2 dos ingleses

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 19:00
Favorite o Lance! no Google
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. No melhor jogo da competição até então, os ingleses estiveram à frente no placar duas vezes na primeira etapa, com gols de Harry Kane, mas os croatas empataram com Martin Baturina e Petar Musa. Na segunda etapa, os campeões mundiais de 1966 voltaram melhor e fecharam o placar com Jude Bellingham e Marcus Rashford.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Quantos gols Harry Kane tem na história da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 42 minutos
  • Harry Kane marcou na segunda cobrança de pênalti na Copa do Mundo

    Torcedores do Flamengo se revoltam com lance na Copa do Mundo: ‘Não estão’

    Copa do Mundo
    Há 47 minutos
  • Cristiano Ronaldo e sua irmã, Katia Aveiro

    Irmã de Cristiano Ronaldo critica Portugal após empate na Copa: ‘Magicamente’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta Gana na terça-feira (23), às 17h (de Brasília), em Boston. Já a Croácia encara o Panamá no mesmo dia, às 20h, em Toronto.

    Kane de um lado e golaços do outro

    A partida começou lá e cá, com as duas equipes indo para o ataque nos primeiros minutos. Na ação da Inglaterra, após escanteio, Luka Modric derrubou Noni Madueke na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dominik Livakovic parou Harry Kane, mas o goleiro croata se adiantou e Clément Turpin mandou repetir a penalidade. Com a segunda chance, Kane deslocou Livakovic e abriu o placar em Dallas. Após o gol, a Inglaterra abaixou as linhas e chamou a Croácia para o campo de ataque.

    continua após a publicidade

    Perto dos 40 minutos, Luka Vuskovic desarmou Bellingham no meio-campo e os croatas foram ao ataque com Petar Sucic, que cortou John Stones e rolou para Martin Baturina marcar um golaço de fora da área e empatar. Na sequência, em escanteio de Declan Rice, Harry Kane apareceu sozinho na área para cabecear e recolocar os ingleses à frente no placar. Porém, no último lance do primeiro tempo, Mario Pasalic lançou para Ivan Perisic na área, que escorou de cabeça para Petar Musa, que pegou de primeira e igualou o marcador em 2 a 2.

    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)

    Bellingham e Rashford decidem

    No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra não perdeu tempo e marcou o terceiro gol com Jude Bellingham, que recebeu belo lançamento de Elliott Anderson, invadiu a área e chutou cruzado para superar Livakovic. Com o gol, os ingleses aproveitaram o bom momento e seguiram pressionando a Croácia, com diversos chutes, principalmente de Harry Kane, mas Livakovic fez grandes defesas e salvou os croatas do quarto gol.

    continua após a publicidade

    Após sobreviver aos ataques da Inglaterra, a Croácia começou a crescer na partida em busca do empate. Porém, em ataque pelo lado direito com Djed Spence e Bukayo Saka, os ingleses marcaram o quarto e definitivo gol com Marcus Rashford, que limpou a marcação de Josip Stanišić para fechar o placar em 4 a 2.

    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Logo nos primeiros minutos de jogo, Harry Kane perdeu cobrança de pênalti após Dominik Livakovic defender. Porém, após revisão do VAR, o goleiro croata se adiantou na batida e o lance foi repetido. Na segunda chance, o centroavante conseguiu marcar e abrir o placar.

    Deu aula 🏅

    Com dois gols na partida, Harry Kane deu aula em Inglaterra e Croácia. Além de contribuir no placar, o centroavante ajudou na marcação e na armação dos ingleses.

    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Ficou abaixo 📉

    Luka Modric não fez uma boa partida contra a Inglaterra. O maestro da Croácia cometeu pênalti em Madueke no primeiro tempo e não contribuiu na armação. No segundo tempo, Modric foi substituído por Mateo Kovacic.

    Confira as informações do jogo entre Inglaterra x Croácia

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Inglaterra x Croácia
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo L

    📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
    🥅 Gols: Harry Kane (12'/1ºT, 1-0), Martin Baturina (36'/1ºT, 1-1), Harry Kane (42'/1ºT, 2-1), Petar Musa (45+6/1ºT, 2-2), Jude Bellingham (2'/2ºT, 3-2), Marcus Rashford (40'/2°T, 4-2)
    🟨 Cartões amarelos: 
    🟥 Cartões vermelhos:

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro:     Clément Turpin (FRA)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
    🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA).

    Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Marc Guéhi) e Nico O'Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers), Jude Bellingham (Djed Spence), Noni Madueke (Marcus Rashford) e Anthony Gordon (Bukayo Saka); Harry Kane.

    Croácia: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic) e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric (Mateo Kovacic), Mario Pasalic (Andrej Kramaric) e Ivan Perisic; Petar Sucic, Martin Baturina (Nikola Vlasic) e Petar Musa (Igor Matanovic).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirTchéquia x África do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 3 minutos
    Copa do MundoMessi explica choro após marcar pela Argentina: 'Passei dias complicados'Há 3 minutos
    Holanda e Japão se enfrentaram pela Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoEx-jogador da Holanda se desculpa após comentário xenófobo contra o JapãoHá 12 minutos
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoMbappé lidera interesse dos apostadores na Copa e desponta como favorito dos fãs para marcar golsHá 34 minutos
    Copa do MundoQuantos gols Harry Kane tem na história da Copa do Mundo?Há 48 minutos
    Harry Kane marcou na segunda cobrança de pênalti na Copa do Mundo
    Copa do MundoTorcedores do Flamengo se revoltam com lance na Copa do Mundo: 'Não estão'Há 49 minutos

    Mais LANCE!

    A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Qual foi o resultado do jogo de Portugal na Copa do Mundo?
    Danilo em Brasil x Marrocos
    Danilo, da Seleção, elogia Endrick e diz: 'Joia rara'
    Cristiano Ronaldo e sua irmã, Katia Aveiro
    Irmã de Cristiano Ronaldo critica Portugal após empate na Copa: 'Magicamente'
    Kane marca contra a Croácia e ultrapassa Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo
    Wissa RD Congo
    Congo conquista primeiro ponto da história em Copas do Mundo contra Portugal
    Endrick e Danilo no treino da Seleção Brasileira
    Fala de Danilo, do Flamengo, sobre Endrick anima torcedores: 'Herói'
    Seleção da Escócia se durante o treinamento em busca da classificação inédita para o mata-mata (Foto: Krista Jasso / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Escócia adota preparação contra o calor para buscar feito inédito na Copa
    Inglaterra x Croácia: onde está Petkovic, algoz do Brasil na Copa de 2022?
    Danilo durante entrevista coletiva no hotel da Seleção
    Danilo comenta como possível volta de Neymar contribui à Seleção
    Ronaldo (reprodução instagram Ronaldo
    Ronaldo aponta melhor jogador da história: 'Hora do mundo aceitar'
    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
    Comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi vem à tona na Copa: 'Não faz sentido'
    Pais de Diogo Jota se emocionam em homenagem de Portugal na estreia na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo vira meme nas redes sociais após empate com RD Congo na Copa