Veja gols em Austrália e Turquia: Irankunda abre o placar e Metcalfe amplia Times brigam pela classificação no Grupo D da Copa do Mundo

Austrália e Turquia se enfrentam pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo neste domingo, às 1h (de Brasília). Ambas as seleções fazem a sua estreia no torneio e brigam pelos três pontos na luta do Grupo D. O palco da partida é o Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

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A Austrália é treinada por Tony Popovic e conta com jogadores como Jackson Irvine, do ST. Pauli da Alemanha, e Mohamed Touré, do Norwich City, da Inglaterra. Já a Turquia, que teve a sua última participação em Copas em 2002, retorna com nomes como Arda Guler, do Real Madrid, e Hakan Çalhanoğlu, da Inter de Milão.

O primeiro gol do jogo saiu para o lado australiano, aos 27 minutos da primeira etapa, após arrancada, drible da vaca e finalização de Nestory Irankunda. O segundo veio em um chute de canhota de Connor Metcalfe, faltando 15 minutos para o fim do duelo.

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Veja os gols:

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Nestory Irankunda abriu o placar para a Austrália contra a Turquia (Foto: Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jogadores de Austrália e Turquia trocaram indiretas antes da partida

Em entrevista coletiva antes do duelo entre as equipes na Copa do Mundo, o jogador australiano Milos Degenek foi perguntado sobre o momento do futebol turco, e a resposta não agradou os adversários. O zagueiro afirmou que o fato de seus oponentes não terem a experiência de jogar um Mundial era algo benéfico para a Austrália.

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— Acho que a Turquia está sob muita pressão, porque não participa de uma Copa do Mundo desde 2002. Há muita expectativa e pressão sobre eles. São 26 jogadores da seleção que não disputaram uma Copa do Mundo. Em nosso elenco, temos nove jogadores que disputaram uma Copa. Então, temos experiência nesse aspecto — afirmou o defensor.

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A declaração chegou aos ouvidos dos jogadores turcos e foi respondida na última sexta-feira (12) pelo meio-campista Çalhanoğlu.

— Respeitamos cada adversário, conhecemos nossa própria força, sabemos onde estamos jogando. Ontem também vi as declarações. O lado australiano pode nos ver como inexperientes. É melhor para nós que eles pensem assim. O time está ambicioso — disse o jogador da Inter de Milão.

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Outro jogador da Turquia que não poupou palavras ao responder à fala do defensor australiano foi İsmail Yüksek, ao dizer que o adversário desconhece a capacidade e qualidade do futebol da seleção turca.

— O lado australiano está tentando nos pressionar de acordo com a visão deles. Na minha opinião, é um discurso engraçado. Provavelmente nunca jogaram na Turquia antes. Acho que eles não conhecem bem a pressão na Turquia — disse Yüksek.

Para finalizar a troca de recados, o treinador da equipe mandante, Tony Popovic, foi perguntado sobre a declaração de Çalhanoğlu e colocou panos quentes ao dizer que o que importa é o jogo.

— Respeito o comentário dele. Ele tem o direito de responder a qualquer pergunta que quiser. Eles esperam vencer. Não se trata de nós, mas sim dos jogadores, dos jogadores australianos. Então, isso não faz muita diferença. Tudo o que podemos fazer é tentar vencer. É a única coisa que podemos fazer — afirmou o técnico.

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