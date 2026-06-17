logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico da Argentina avalia estreia na Copa do Mundo: 'Mentiroso'

Treinador faz alerta após triunfo sobre a Argélia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 01:39
Favorite o Lance! no Google
Lionel Scaloni orienta jogadores da Argentina durante estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
Lionel Scaloni orienta jogadores da Argentina durante estreia na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni avaliou a vitória de sua equipe sobre a Argélia por 3 a 0, na estreia da Copa do Mundo. Apesar do placar elástico, o comandante ressaltou que a partida foi complicada e abordou as entradas de Julián Álvarez e Nico González como fatores chaves.

continua após a publicidade
  • Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia

    Messi é sincero sobre recorde alcançado na Copa do Mundo: ‘Não significa nada’

    Copa do Mundo
    Há 15 minutos
  • Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo

    Messi conquista prêmio após vitória da Argentina e elogia torcida: ‘Uma loucura’

    Copa do Mundo
    Há 11 minutos
  • Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

    Técnicos e jogadores da Argentina se rendem a Messi: ‘Sem palavras’

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    - Foi um 3 a 0 mentiroso. Tanto Lautaro (Martínez), quanto Almada fizeram um trabalho muito forte e acabaram cansando. Com o frescos do Julián e Nico, eles não só roubaram (bolas), como também atacaram. Eles passaram a ter mais dificuldade, mas foi um jogo complicado - disse à "CazéTV".

    continua após a publicidade

    Na sequência, Scaloni revelou que há questões a melhorar na Argentina de olho no jogo contra a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J. Em entrevista à "TyC Sports", o treinador elogiou o esforço dos jogadores para buscar os três pontos.

    - Oplacar dá a impressão de que foi fácil, mas foi uma partida complicada, com muitas reviravoltas. Era o primeiro jogo e eles têm um bom time. Se eles jogam bem, nós defendemos. O adversário também joga e temos que entender isso . Não dá para ter a bola o tempo todo ou dominar o adversário o tempo todo. Embora sempre haja coisas a melhorar, quando o time arregaça as mangas, sempre vem o resultado.

    continua após a publicidade

    Na segunda-feira (22), Scaloni volta a campo com a Argentina para encarar a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. A Albiceleste pode chegar aos seis pontos em busca de uma classificação ao mata-mata do torneio.

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Técnico da Argentina, Scaloni conversa com Julián Álvarez e Nico González na estreia da Copa do Mundo
    Técnico da Argentina, Scaloni conversa com Julián Álvarez e Nico González na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Copa do MundoMessi é sincero sobre recorde alcançado na Copa do Mundo: 'Não significa nada'Há 20 minutos
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
    Copa do MundoMessi conquista prêmio após vitória da Argentina e elogia torcida: 'Uma loucura'Há 37 minutos
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoVeja gols e melhores momentos de Argentina x Argélia na Copa do MundoHá 48 minutos
    Alemanha x Armênia - Klose (Foto: Daniel Roland/ AFP)
    Copa do MundoArgentinos invadem perfil de Klose após hattrick de Messi na Copa do MundoHá 1 hora
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Copa do MundoTécnicos e jogadores da Argentina se rendem a Messi: 'Sem palavras'Há 1 hora
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Fora de CampoEstrangeiros reagem a partida histórica de Messi: 'Ninguém igual'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Messi brilha, iguala recorde de Klose, e Argentina vence Argélia na estreia da Copa
    Lionel Messi em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Entrada dura de Messi em Argentina x Argélia chama atenção: 'Merecia'
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi iguala Klose e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Qual salário de Lionel Messi, astro da Argentina?
    Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )
    Saiba por que Luca Zidane joga de máscara contra a Argentina
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Messi iguala marca de Ronaldo na estreia da Argentina na Copa do Mundo
    Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Messi supera Pelé e atinge recorde histórico na Copa do Mundo após gols contra Argélia
    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco
    Argentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do Mundo
    Gana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Golaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos'
    Messi entra em lista histórica da Copa do Mundo após gol em Argentina x Argélia
    Luca Zidane joga pela Argélia e não pela França
    Saiba o motivo de Luca Zidane jogar pela Argélia e não pela França