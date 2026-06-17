Técnico da Argentina avalia estreia na Copa do Mundo: 'Mentiroso' Treinador faz alerta após triunfo sobre a Argélia

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni avaliou a vitória de sua equipe sobre a Argélia por 3 a 0, na estreia da Copa do Mundo. Apesar do placar elástico, o comandante ressaltou que a partida foi complicada e abordou as entradas de Julián Álvarez e Nico González como fatores chaves.

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- Foi um 3 a 0 mentiroso. Tanto Lautaro (Martínez), quanto Almada fizeram um trabalho muito forte e acabaram cansando. Com o frescos do Julián e Nico, eles não só roubaram (bolas), como também atacaram. Eles passaram a ter mais dificuldade, mas foi um jogo complicado - disse à "CazéTV".

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Na sequência, Scaloni revelou que há questões a melhorar na Argentina de olho no jogo contra a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J. Em entrevista à "TyC Sports", o treinador elogiou o esforço dos jogadores para buscar os três pontos.

- Oplacar dá a impressão de que foi fácil, mas foi uma partida complicada, com muitas reviravoltas. Era o primeiro jogo e eles têm um bom time. Se eles jogam bem, nós defendemos. O adversário também joga e temos que entender isso . Não dá para ter a bola o tempo todo ou dominar o adversário o tempo todo. Embora sempre haja coisas a melhorar, quando o time arregaça as mangas, sempre vem o resultado.

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Na segunda-feira (22), Scaloni volta a campo com a Argentina para encarar a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. A Albiceleste pode chegar aos seis pontos em busca de uma classificação ao mata-mata do torneio.

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