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Gol de Cabo Verde é eleito o melhor da Copa do Mundo

Sidny Lopes Cabral entra para a história após golaço diante da Argentina

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 16:05
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O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America / Getty Images via Afp)
Sidny Lopes Cabral comemora golaço diante da Argentina (Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP)

Era 12 minutos da prorrogação quando Sidny Lopes Cabral cortou Alexis Mac Allister, enquadrou o corpo e bateu em curva. O estádio em Miami acompanhou a trajetória da bola em encantada expectativa, e viu a Trionda entrar no ângulo esquerdo de Dibu Martínez. Àquela altura, o gol empatava por 2 a 2 a prorrogação entre Argentina e Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo.

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Os argentinos acabariam vencendo por 3 a 2, mas o gol de Sidny entrou para a história (veja neste link). Ele foi eleito o gol mais bonito da Copa do Mundo 2026, superando outros 11 golaços em votação popular.

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— Quando driblei o marcador e encontrei um espaço, pensei: vou arriscar. Finalizo bem com os dois pés. Vi o espaço, mirei o ângulo e bati muito bem na bola. E Quando levantei a cabeça e vi a bola indo naquela direção, pensei: O que foi que eu acabei de fazer?'. Não conseguia acreditar. Olhei para os meus companheiros, e todos estavam gritando, com as mãos na cabeça, completamente eufóricos — declarou Sidny, em entrevista divulgada pela Fifa.

Sidny Lopes Cabral comemora com companheiros de Cabo Verde o gol contra a Argentina, que seria eleito o melhor da Copa do Mundo
Sidny Lopes Cabral comemora com companheiros de Cabo Verde o gol contra a Argentina (Foto: Michael Reaves/Getty Images via AFP)

Com a escolha, o lateral-esquerdo de Cabo Verde se junta a um seleto grupo que tem o argentino Maxi Rodríguez (2006), o uruguaio Diego Forlán (2010), o colombiano James Rodríguez (2014), o francês Benjamin Pavard (2018) e o brasileiro Richarlison (2022). O prêmio de gol mais bonito foi estabelecido na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

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— É um enorme orgulho e um reconhecimento que qualquer jogador gostaria de ter. Fico muito feliz pelo carinho de todas as pessoas que elegeram o meu gol como o melhor da competição — sustentou Sidny Lopes Cabral, que defende o Trabzonspor, da Turquia.

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