logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Avião com James Rodríguez sofre pane no motor antes de decolar e provoca susto

Meia colombiano passou por momentos de tensão em viagem para Itália

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 23:03
Atualizado há 43 minutos
Favorite o Lance! no Google
James rodríguez em campo
James Rodríguez na Copa na partida entre Colômbia e Portugal (Foto de: CHANDAN KHANNA / AFP)

O meia colombiano James Rodríguez passou por um susto quando o avião comercial em que embarcou sofreu uma pane grave no motor pouco antes de decolar no ar. O incidente ocorreu enquanto a aeronave ganhava velocidade na pista para alçar voo, forçando a tripulação a realizar um cancelamento de emergência por causa da falha. Apesar da gravidade da situação, o capitão da seleção da Colômbia e seus acompanhantes saíram ilesos da situação, já que o avião não chegou a sair da pista.

➡️ Rayan é alvo de gigante europeu após ser titular do Brasil na Copa

Avião em que James Rodríguez estava teve falha na turbina

James Rodríguez em sua última copa pela Colômbia
James Rodríguez em sua última copa pela Colômbia (Foto: David Ramos/AFP)

A notícia sobre as complicações no voo foi revelada inicialmente pelo streamer Pelicanger, que é um dos proprietários do time Atlético Parceros, junto com o jogador colombiano. Posteriormente, veículos da imprensa colombiana e internacional noticiaram os detalhes do ocorrido. De acordo com os relatos, os sistemas de segurança e os pilotos detectaram a falha crítica na turbina no momento em que o voo iria iniciar, permitindo que o voo fosse abortado com segurança ainda na pista de decolagem.

continua após a publicidade

Um motor do avião falhou justo antes de decolar e então cancelaram o voo. Eles perceberam porque o avião estava com defeito — disse Pelicanger.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Meia estava indo para compromisso na Itália

James Rodríguez planejava viajar para Milão, na Itália, para participar da Kings World Cup Clubs 2026. Ele estava acompanhado pelo criador de conteúdo ChechoRap e pretendia acompanhar sua equipe, o Atlético Parceros, no torneio de futebol de sete no qual atua como presidente. Por conta do problema técnico, o trajeto original foi cancelado e a viagem precisou ser reprogramada, atrasando os planos do craque em dois dias.

continua após a publicidade

Atualmente, o meio-campista de 35 anos está sem clube após rescindir seu vínculo com o Minnesota United, da MLS, pouco antes do início da Copa do Mundo de 2026. Desde a eliminação da Colômbia na Copa, nas oitavas de final, o atleta tem mantido uma rotina reservada enquanto avalia propostas para definir o rumo do seu próximo passo profissional.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Miguelito e jogadores do Santos comemorando gol de empate contra o UCV

Fora de Campo

Gol perdido em Santos x UCV choca torcedores: 'Não é possível'

Há 1 hora
Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana

Fora de Campo

Torcedores se revoltam com falha de titular em Santos x UCV: 'Inacreditável'

Há 2 horas
Ilsinho já vestiu a camisa do Palmeiras

Fora de Campo

Ilsinho critica decisão de Danilo, do Botafogo: 'Vai se arrepender'

Há 2 horas
Lula

Todos Esportes

Lula diz que só usa camisa do Corinthians e do Vasco: 'Flamengo, não'

Há 3 horas
Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso

Fora de Campo

Gabriel Martinelli e Isabella Rousso se casam em cerimônia intimista

Há 4 horas
Ana Thaís Matos durante o Seleção Sportv comentando renovação de Memphis com o Corinthians

Fora de Campo

Ana Thaís critica contrato de Memphis com o Corinthians: 'Mal feito'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior analisa polêmica de Neymar com jogadores do Santos: 'Não tem'

Paulinho, do Palmeiras, em ação na partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Desfalque de Paulinho em Palmeiras x Vitória viraliza: 'Nunca vi'

Jogadores do Botafogo comemoram gol contra o Cruzeiro

Jogador do Botafogo impressiona estrangeiros: 'Encantador'

Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Flamengo tem atitude criticada por Mauro Cezar: 'Constrangedor'

Léo Pereira Flamengo Pyramids Mundial (2)

Flamengo recusa proposta por Léo Pereira e web reage: 'Dinheiro de pinga'

Maisa e Memphis do Corinthians

Memphis e Maisa passam férias em Ibiza e agitam as redes sociais: 'Ama'

Jose-Boto-Flamengo

Jornalista dispara contra vídeo de José Boto, do Flamengo: 'Desvio de foco'

Paulo Vinícius Coelho em programa do canal Uol Esportes

PVC pede fim de polêmica com impedimento semiautomático: 'Acreditar'

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo'

Marc Cucurella, da Espanha, tatuando

Cucurella viraliza após tatuar rosto de Luis de la Fuente: 'Maluco'

Marc Cucurella, da Espanha, junto com tatuador

Cucurella tatua rosto do treinador da Espanha e cumpre promessa após a Copa

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã

Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão

Campo de futebol: qual o tamanho oficial pelas regras da FIFA? (Foto: FIFA)

Está difícil! Narração não é meme…