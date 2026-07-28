Avião com James Rodríguez sofre pane no motor antes de decolar e provoca susto Meia colombiano passou por momentos de tensão em viagem para Itália

O meia colombiano James Rodríguez passou por um susto quando o avião comercial em que embarcou sofreu uma pane grave no motor pouco antes de decolar no ar. O incidente ocorreu enquanto a aeronave ganhava velocidade na pista para alçar voo, forçando a tripulação a realizar um cancelamento de emergência por causa da falha. Apesar da gravidade da situação, o capitão da seleção da Colômbia e seus acompanhantes saíram ilesos da situação, já que o avião não chegou a sair da pista.

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Avião em que James Rodríguez estava teve falha na turbina

James Rodríguez em sua última copa pela Colômbia (Foto: David Ramos/AFP)

A notícia sobre as complicações no voo foi revelada inicialmente pelo streamer Pelicanger, que é um dos proprietários do time Atlético Parceros, junto com o jogador colombiano. Posteriormente, veículos da imprensa colombiana e internacional noticiaram os detalhes do ocorrido. De acordo com os relatos, os sistemas de segurança e os pilotos detectaram a falha crítica na turbina no momento em que o voo iria iniciar, permitindo que o voo fosse abortado com segurança ainda na pista de decolagem.

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— Um motor do avião falhou justo antes de decolar e então cancelaram o voo. Eles perceberam porque o avião estava com defeito — disse Pelicanger.

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Meia estava indo para compromisso na Itália

James Rodríguez planejava viajar para Milão, na Itália, para participar da Kings World Cup Clubs 2026. Ele estava acompanhado pelo criador de conteúdo ChechoRap e pretendia acompanhar sua equipe, o Atlético Parceros, no torneio de futebol de sete no qual atua como presidente. Por conta do problema técnico, o trajeto original foi cancelado e a viagem precisou ser reprogramada, atrasando os planos do craque em dois dias.

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Atualmente, o meio-campista de 35 anos está sem clube após rescindir seu vínculo com o Minnesota United, da MLS, pouco antes do início da Copa do Mundo de 2026. Desde a eliminação da Colômbia na Copa, nas oitavas de final, o atleta tem mantido uma rotina reservada enquanto avalia propostas para definir o rumo do seu próximo passo profissional.

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