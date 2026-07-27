Árbitro da final da Copa do Mundo anuncia aposentadoria Slavko Vincic encerra carreira após jogo mais importante da trajetória

Slavko Vincic, que apitou a final da Copa do Mundo e a estreia do Brasil diante do Marrocos — curiosamente, ambos no MetLife Stadium — anunciou oficialmente a aposentadoria dos gramados. Dessa forma, o esloveno encerrou a carreira de árbitro justamente no jogo mais importante de sua trajetória.

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O anúncio da aposentadoria de Vincic foi feito pela Federação Eslovena de Futebol, que o definiu como "um dos maiores árbitros da história".

"Uma semana após a final da Copa do Mundo nos EUA, Slavko Vincic encerrou oficialmente sua histórica carreira de árbitro no auge. Como o primeiro árbitro esloveno (sic), o nativo de Maribor apitou a grande final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina em East Rutherford, confirmando seu status como um dos maiores árbitros da história. Como coroação de sua temporada de despedida, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) o declarou o melhor árbitro da Copa do Mundo, e na Itália ele recebeu o prestigioso Prêmio Giulio Campanati", diz nota da federação.

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O árbitro esloveno encerrou a carreira aos 46 anos, e chegou à Copa do Mundo com enorme prestígio. Ele se tornou árbitro da Fifa em 2010, e aos poucos foi ganhando reconhecimento internacional. Em 2022, Slavko Vincic apitou a final da Liga Europa entre Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers (vencida pelos alemães nos pênaltis, após empate por 1 a 1), e dois anos depois foi o árbitro da decisão da Uefa Champions League, vencida pelo Real Madrid por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund.

Árbitro Slavko Vincic expulsa Enzo Fernandez na final da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Vincic se envolveu em polêmica fora dos gramados

Fora de campo, o esloveno também viveu um episódio polêmico. Em maio de 2020, ele foi detido durante uma grande operação policial na cidade de Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, em uma investigação que apurava uma rede de tráfico de drogas, armas e prostituição. Ele, porém, foi liberado após depoimento ao demonstrar que apenas estava no local "para um almoço".

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