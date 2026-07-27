logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Árbitro da final da Copa do Mundo anuncia aposentadoria

Slavko Vincic encerra carreira após jogo mais importante da trajetória

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 10:58
Favorite o Lance! no Google
Árbitro da final da Copa do Mundo, Slavko Vincic cumprimenta Infantino e Trump após a decisão vencida pela Espanha
Slavko Vincic cumprimenta Infantino e Trump após a decisão vencida pela Espanha (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Slavko Vincic, que apitou a final da Copa do Mundo e a estreia do Brasil diante do Marrocos — curiosamente, ambos no MetLife Stadium — anunciou oficialmente a aposentadoria dos gramados. Dessa forma, o esloveno encerrou a carreira de árbitro justamente no jogo mais importante de sua trajetória.

➡️Em carta, Infantino rebate críticas à Fifa: 'Ódio e boatos falsos'

O anúncio da aposentadoria de Vincic foi feito pela Federação Eslovena de Futebol, que o definiu como "um dos maiores árbitros da história".

"Uma semana após a final da Copa do Mundo nos EUA, Slavko Vincic  encerrou oficialmente sua histórica carreira de árbitro no auge. Como o primeiro árbitro esloveno (sic), o nativo de Maribor apitou a grande final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina em East Rutherford, confirmando seu status como um dos maiores árbitros da história. Como coroação de sua temporada de despedida, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) o declarou o melhor árbitro da Copa do Mundo, e na Itália ele recebeu o prestigioso Prêmio Giulio Campanati", diz nota da federação.

continua após a publicidade

O árbitro esloveno encerrou a carreira aos 46 anos, e chegou à Copa do Mundo com enorme prestígio. Ele se tornou árbitro da Fifa em 2010, e aos poucos foi ganhando reconhecimento internacional. Em 2022, Slavko Vincic apitou a final da Liga Europa entre  Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers (vencida pelos alemães nos pênaltis, após empate por 1 a 1), e dois anos depois foi o árbitro da decisão da Uefa Champions League, vencida pelo Real Madrid por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund.

Árbitro Slavko Vincic expulsa Enzo Fernandez na final da Copa do Mundo
Árbitro Slavko Vincic expulsa Enzo Fernandez na final da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Vincic se envolveu em polêmica fora dos gramados

Fora de campo, o esloveno também viveu um episódio polêmico. Em maio de 2020, ele foi detido durante uma grande operação policial na cidade de Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, em uma investigação que apurava uma rede de tráfico de drogas, armas e prostituição. Ele, porém, foi liberado após depoimento ao demonstrar que apenas estava no local "para um almoço".

continua após a publicidade

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Trump e Infantino se cumprimetam ao lado do troféu da Copa do Mundo, que será erguido por Espanha ou Argentina

Copa do Mundo 2026

OPINIÃO: Com respaldo pago por subserviência, Infantino quer uma Fifa inquestionável

Há 30 minutos
Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026

Em carta, Infantino rebate críticas à Fifa: 'Ódio e boatos falsos'

Há 55 minutos
Torcedores pedem por uma nova disputa da final da Copa (Foto: David Ramos / AFP)

Fora de Campo

Argentinos intensificam campanha para repetir final da Copa

Há 1 dia
Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Fora de Campo

Argentinos conspiram sobre 'final manipulada' da Copa; veja teorias

Há 1 dia
Claudio Tapia e Gianni Infantino assistem à semifinal da Copa do Mundo juntos

Copa do Mundo 2026

Presidente da Fifa envia carta à seleção argentina: 'Futuro promissor'

Há 1 dia
Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Davide Ancelotti reflete sobre eliminação do Brasil na Copa: 'Decepção'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo

Sucesso nas redes sociais, Vozinha será palestrante em evento no Rio

Yan Diomandé

Gigantes da Europa brigam pela contratação de Yan Diomandé

Ferrran Torres dando beijo em Marcos Llorente

Jogadores da Espanha são flagrados em momento de carinho após título da Copa

Rafael Leão durante treino no Corinthians

Astro do Milan, Rafael Leão treina no CT do Corinthians

Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Torcedores reagem ao novo clube de Vozinha, sensação da Copa

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo

Vozinha é anunciado em gigante sul-americano após destaque na Copa do Mundo

Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha

Real Madrid mira destaque da Copa que pode disputar posição com Rodrygo

Maycon Cardozo em ação pelo Bayern de Munique

Seleção Brasileira disputa com Portugal o futuro de promessa do Bayern

Christian Volpato, jogador da Austrália na Copa do Mundo de 2026

Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após abordagem policial

Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo

Seleção carrasca do Brasil na Copa anuncia novo treinador

Andrea Pirlo - Juventus

Após recusa de Guardiola, Itália acerta com Pirlo para a seleção

Luis Roberto comandará jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Luis Roberto, da Globo, encerra tratamento de câncer que o afastou da Copa

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo

Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo: veja a camisa mais valiosa do leilão da Copa