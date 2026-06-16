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Messi iguala Klose e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

Camisa 10 chega a marca de 16 gols na competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 23:43
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Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Lionel Messi igualou Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 16 gols marcados. O camisa 10 marcou três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia, pela 1ª rodada do Grupo J do Mundial de 2026.

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