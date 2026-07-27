De cerveja a cachorro-quente: Fifa divulga números da Copa do Mundo Com 104 jogos, competição é a maior já realizada em todos os tempos

Cinco milhões e meio de cervejas, 4,6 milhões de refrigerantes e garrafas d'água, 675 mil cachorros-quentes e um número não calculado — ou, pelo menos, não divulgado — de horas nas filas foi o saldo da Copa do Mundo 2026, que encerrou no domingo (19), após 39 dias de disputas. O torneio, realizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, reuniu 6,8 milhões de torcedores nos 104 jogos realizados, um recorde absoluto.

➡️Em carta, Infantino rebate críticas à Fifa: 'Ódio e boatos falsos'

Os números divulgados pela Fifa ressaltam o caráter grandioso da maior Copa do Mundo de todos os tempos, que pela primeira vez na história reuniu 48 seleções e 16 estádios.

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Segundo a entidade, cerca de 300 mil pessoas foram credenciadas para a competição. Entre elas estavam 43 mil voluntários e 73,7 mil profissionais de segurança. Eles foram responsáveis por realizar a leitura de cinco milhões de códigos de barras (QR-Codes) durante o Mundial.

Os 6,8 milhões de torcedores consumiram cerca de 10 milhões de bebidas entre cervejas, refrigerantes e águas, sem contar o consumo de outras bebidas vendidas nos estádios. Além disso, um total de 675 mil cachorros-quentes foram comercializados.

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Os números integram um levantamento da Fifa "que revela a dimensão, a complexidade e a ambição por trás do maior evento esportivo da história", segundo a entidade. O levantamento é preliminar e, de acordo com a organizadora do evento, ainda será consolidado.

Fifa divulgou números preliminares da Copa do Mundo 2026 (Notebooklm, com dados da Fifa)

Infantino divulga carta após críticas à competição

A divulgação dos números acontece horas após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, publicar uma carta aberta em que defende a Copa do Mundo de 2026. Apesar dos recordes e do sucesso de público e comercial, a competição recebeu críticas e foi envolta em algumas polêmicas, que incluíram problemas com vistos e uma suspensão por cartão vermelho anulada.

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