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De cerveja a cachorro-quente: Fifa divulga números da Copa do Mundo

Com 104 jogos, competição é a maior já realizada em todos os tempos

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 15:09
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Espanha e Argentina farão a final da Copa do Mundo de 2026
Final no MetLife Stadium encerrou maior Copa do Mundo de todos os tempos (Foto: Dan Mullan/ Getty Images via AFP)

Cinco milhões e meio de cervejas, 4,6 milhões de refrigerantes e garrafas d'água, 675 mil cachorros-quentes e um número não calculado — ou, pelo menos, não divulgado — de horas nas filas foi o saldo da Copa do Mundo 2026, que encerrou no domingo (19), após 39 dias de disputas. O torneio, realizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, reuniu 6,8 milhões de torcedores nos 104 jogos realizados, um recorde absoluto.

➡️Em carta, Infantino rebate críticas à Fifa: 'Ódio e boatos falsos'

Os números divulgados pela Fifa ressaltam o caráter grandioso da maior Copa do Mundo de todos os tempos, que pela primeira vez na história reuniu 48 seleções e 16 estádios.

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Segundo a entidade, cerca de 300 mil pessoas foram credenciadas para a competição. Entre elas estavam 43 mil voluntários e 73,7 mil profissionais de segurança. Eles foram responsáveis por realizar a leitura de cinco milhões de códigos de barras (QR-Codes) durante o Mundial.

Os 6,8 milhões de torcedores consumiram cerca de 10 milhões de bebidas entre cervejas, refrigerantes e águas, sem contar o consumo de outras bebidas vendidas nos estádios. Além disso, um total de 675 mil cachorros-quentes foram comercializados.

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Os números integram um levantamento da Fifa "que revela a dimensão, a complexidade e a ambição por trás do maior evento esportivo da história", segundo a entidade. O levantamento é preliminar e, de acordo com a organizadora do evento, ainda será consolidado. 

Números da Copa do Mundo 2026
Fifa divulgou números preliminares da Copa do Mundo 2026 (Notebooklm, com dados da Fifa)

Infantino divulga carta após críticas à competição

A divulgação dos números acontece horas após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, publicar uma carta aberta em que defende a Copa do Mundo de 2026. Apesar dos recordes e do sucesso de público e comercial, a competição recebeu críticas e foi envolta em algumas polêmicas, que incluíram problemas com vistos e uma suspensão por cartão vermelho anulada.

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