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Estados Unidos atropelam o Paraguai na Copa do Mundo com atuação de gala

Equipe anfitriã contou com brilho do atacante Balogun para construir o placar

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 00:10
Atualizado há 1 minutos
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O atacante americano Folarin Balogun comemora o segundo gol contra o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Bwon / AFP)
Folarin Balogun comemora o segundo gol contra o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Bwon / AFP)

Com muita autoridade no SoFi Stadium, em Los Angeles, na abertura do Grupo D da Copa do Mundo, os Estados Unidos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1 em atuação brilhante no primeiro tempo. Bobadilla (contra), Balogun (duas vezes) e Reyna marcaram para os donos da casa, enquanto Maurício, do Palmeiras, brasileiro naturalizado paraguaio, descontou para a Albirroja.

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    O Grupo D da Copa do Mundo terá sua primeira rodada encerrada na madrugada de segunda-feira (15), com o jogo entre Austrália e Turquia. Na segunda rodada, os Estados Unidos jogarão contra a Austrália, na sexta-feira (19), enquanto os sul-americanos jogarão às 0h de sábado (20).

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    Estados Unidos x Paraguai: como foi o jogo?

    Amasso em campo

    O Paraguai não viu a cor da bola no SoFi Stadium e isso comprometeu a estreia. Logo de cara, aos seis minutos, Pulisic fez jogada individual pela esquerda, cortou para dentro, e Bobadilla marcou contra para abrir os placar a favor do país anfitrião.

    Os Estados Unidos tomaram conta da partida e o volume de jogo dos comandados por Mauricio Pochettino impressionou. Com muita força física no meio-campo, os duelos foram a maioria vencidos pelos donos da casa, que empilharam grandes chances. Sem muita dificuldade, o centroavante Balogun ampliou aos 30 — logo após ter um gol anulado — com assistência de Pulisic, e fez o terceiro aos 49. Um baile em Los Angeles.

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    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)

    Segundo tempo de tranquilidade dos Estados Unidos

    Na volta do intervalo, Pochettino já optou por poupar Pulisic, um dos melhores em campo e que levava vantagem pela esquerda no ataque, e viu o time estadunidense diminuir o ritmo. Do outro lado, o Paraguai, com "sangue novo", melhorou e descontou com gol palmeirense na Copa do Mundo.

    Foi de Maurício o gol da Albirroja, que não jogava o Mundial desde 2010. Ele recebeu de Enciso em contra-ataque, invadiu a área e tirou do goleiro Freese. Não foi o suficiente para parar os Estados Unidos, que, depois disso, ainda acumulou as melhores chances e fez o quarto com Reyna no último minuto

    Visão do Lance!

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    Depois de boa subida do Paraguai ao ataque, levando perido à meta defendida por Freese, os Estados Unidos chegaram com boa jogada individual de Pulisic, craque do time. O camisa 10 invadiu pela esquerda e, na sobra, Bobadilla jogou contra a própria meta para abrir o placar aos seis minutos. Veja abaixo:

    Deu aula 🏅

    O craque do jogo foi o atacante Balogun, do Monaco-FRA. O centroavante de 24 anos aproveitou as chances criadas e os vacilos da zaga do Paraguai, para ajudar os Estados Unidos a construir a primeira vitória na competição. O placar de 3 a 0 foi o maior dos dois dias do Mundial, que também está sendo disputado no México e no Canadá.

    Ficou abaixo 📉

    Foi uma noite para esquecer da seleção sul-americana. Ficaram livre nomes que entraram na segunda etapa, além de Enciso, quem construiu a jogada do gol. Fica o destaque negativo para Bobadilla, do São Paulo, pelo gol contra.

    Não vou ver isso sozinho 😱

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    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 4 🆚 1 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília);
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos;
    🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL);
    🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL);
    🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

    Gols: Bobadilla 6'/1ºT (contra), Balogun 30'/1ºT e 49'/1ºT, Reyna 52'/2ºT (EUA); Mauricio 27'/2ºT (PAR)

    Cartões amarelos: Ream e Adams (EUA); Cáceres e Almirón (PAR)

    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔵 Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)

    Freese, Richards, Ream, Robinson e Freeman; Adams, McKennie e Tillman (Reyna); Dest (Weah), Pulisic (Berhalter) e Balogun (Pepi).

    🔴 Paraguai (Técnico: Gustavo Alfaro)

    Gill, Cáceres (Velázquez), Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Cubas, Bobadilla (Mauricio), Diego Gómez (Kaku Romero) e Almirón (Sosa); Sanabria (Arce) e Enciso.

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