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Gol perdido em Internacional x Flamengo repercute: 'Jogou no lixo'

Duelo desta quarta-feira (29) é válido pelo Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 20:16
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Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão
Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Internacional e Flamengo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Colorado vence por 1 a 0, mas um gol perdido repercutiu muito nas redes sociais.

Depois de grande defesa de Rossi, Vitinho acertou um belo chute e abriu o placar em Internacional x Flamengo. Minutos depois, Carbonero saiu na cara do gol e teve grande chance para ampliar, mas chutou para fora.

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Nas redes sociais, torcedores do Colorado foram à loucura com a chance desperdiçada no confronto contra o Rubro-Negro. Vale lembrar que o duelo é decisivo na luta contra o rebaixamento. Veja o lance e os comentários abaixo:

Carrascal domina a bola durante jogo entre Internacional e Flamengo
Carrascal domina a bola durante jogo entre Internacional e Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja gol perdido e a repercussão

Flamengo x Internacional no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão desse ano, Flamengo e Internacional empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Colorado abriu o placar com BorréArrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro, de Filipe Luís, que saiu vaiado pela torcida.

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Internacional chega pressionado para a partida contra o Flamengo. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa, torcedores foram ao Beira-Rio com faixas de protesto.

Para a partida desta quarta-feira, o Inter terá o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não ficou à beira do campo contra o Furacão por conta da morte de sua mãe.

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Por outro lado, os volantes Benjamin e Thiago Maia e o atacante João Victor, que estão no departamento médico, não ficam à disposição em Internacional x Flamengo. O mesmo vale para o zagueiro Victor Gabriel, suspenso pela STJD por entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

Flamengo, por outro lado, também chega pressionado contra o Internacional, mas por um cenário diferente. Os torcedores ficaram na bronca com o empate com gosto amargo diante do São Paulo na última rodada, quando a equipe de Leonardo Jardim desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

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Para o jogo no Beira-Rio, o treinador terá o retorno de Carrascal, que está de volta após cumprir três jogos de suspensão impostos pelo STJD. Já Léo Ortiz, que se recuperou de lesão e vem treinando com o grupo, deve ser relacionado. Há a expectativa de Paquetá voltar a ser relacionado.

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