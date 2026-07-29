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Ancelotti encerra ciclo de Neymar na Seleção Brasileira: 'Pensar no futuro'

Treinador também falou sobre outros veteranos que não devem voltar a atuar pela Seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 19:20
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Carlo Ancelotti de blusa preta durante reunião da Seleção Brasileira
durante reunião com a comissão da Seleção Brasileira (Foto: Samara Moumei / CBF)

Após Neymar confirmar que não deve mais jogar pela Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou o fim do ciclo do camisa 10 após a eliminação na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à ESPN, o treinador italiano comentou a decisão de Neymar de não atuar mais pela equipe nacional, explicando que o foco agora é de renovação e de olhar para as próximas gerações.

A despedida do camisa 10 ocorre após a derrota para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa, resultado que marcou sua última participação oficial com a "Amarelinha".

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Eu penso que jogadores como o Neymar, que já comentou ontem (sobre a aposentadoria da Seleção Brasileira), e todo respeito pela decisão. Eu creio que a história, é uma geração se acaba e a outra tem que vir, tem que ser melhor que a última — explicou o Ancelotti para a ESPN.

A despedida do craque e a reação de Ancelotti

Após a partida do Santos contra a UCV na Sul-Americana, Neymar, atualmente com 34 anos, foi questionado sobre voltar a atuar pela Seleção Brasileira e disse que já fechou o ciclo.

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Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais — afirmou o atacante em zona mista na Vila Belmiro.

O treinador também aproveitou para esclarecer os bastidores durante a Copa. Embora tenha elogiado a postura e o comprometimento de Neymar durante os treinamentos e sua recuperação física, o italiano admitiu um incômodo específico sobre a preparação do atleta. — A única coisa que me incomodou é que o Neymar podia treinar nesse período, preparar-se melhor, podia estar melhor no primeiro jogo e não no quarto — pontuou o técnico, reforçando, contudo, que levar o craque para o torneio foi uma decisão correta.

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Além de Neymar, Ancelotti confirma fim de ciclo de outros veteranos

Além de Neymar, Ancelotti sinalizou que outros nomes experientes devem não devem seguir no ciclo de convocações nas próximas listas. Jogadores como Casemiro, Danilo e Alex Sandro foram apontados pelo treinador como atletas cujos períodos na Seleção provavelmente chegaram ao fim. O comandante brasileiro reforçou que, embora tenha carinho pelos profissionais, o foco da CBF agora é construir um novo ciclo.

Apesar da reformulação, o treinador indicou que nem todos os veteranos serão descartados de imediato. O zagueiro Marquinhos é visto como um nome que deve permanecer no grupo, enquanto a situação do goleiro Alisson será avaliada diante da ascensão de jovens goleiros que já se destacam no Campeonato Brasileiro. Para Ancelotti, o planejamento para o futuro exige coragem para colocar novos jogadores em campo.

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O legado de Neymar com a Amarelinha

Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo
Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

Com o anúncio da aposentadoria da Seleção, Neymar encerra sua trajetória com números expressivos: 80 gols e 58 assistências em 130 partidas oficiais. Mesmo com números impressionantes, o atacante conquistou poucos títulos: a Copa das Confederações de 2013, além da medalha de ouro na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro.

Agora, a Seleção Brasileira inicia oficialmente sua transição visando a Copa do Mundo de 2030. Os primeiros compromissos do novo ciclo sem o camisa 10 das últimas décadas, já têm data marcada: dois amistosos contra a Austrália, agendados para os dias 25 e 29 de setembro.

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