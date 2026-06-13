Ronaldinho e Hulk se encontram em evento da Copa nos Estados Unidos: assista Dupla trocou carinhos e conversou na cidade onde o Brasil fará sua estreia na Copa

Um encontro de peso marcou a noite desta sexta-feira (12), em Nova York, nos Estados Unidos. Ronaldinho Gaúcho e Hulk estão na cidade e se encontraram durante um evento realizado na véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta Marrocos neste sábado (13), às 16h.

Um encontro de peso marcou a noite desta sexta-feira (12), em Nova York, nos Estados Unidos. Ronaldinho Gaúcho e Hulk estão na cidade e se encontraram durante um evento realizado na véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta Marrocos neste sábado (13), às 16h.

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O reencontro entre os dois foi registrado por Gledson Paraíba, fotógrafo, assessor e braço direito de Hulk. Nas imagens, os ex-companheiros se cumprimentam com carinho, trocam abraços e conversam em um clima descontraído e amistoso.

Na legenda da publicação, Gledson destacou a relação entre os ídolos do futebol brasileiro: "O carinho e o respeito de sempre entre dois ídolos. No futebol, os títulos passam, mas a admiração construída ao longo da caminhada permanece para sempre". Veja:

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Ídolos do Atlético-MG

Ronaldinho Gaúcho e Hulk estão entre os maiores ídolos da história do Atlético. Embora tenham defendido o clube em épocas diferentes, ambos lideraram gerações vitoriosas e deixaram marcas profundas na trajetória alvinegra.

Ronaldinho atuou pelo Galo entre 2012 e 2014 e foi um dos principais protagonistas da conquista inédita da Copa Libertadores de 2013. O craque também participou da campanha do título da Copa do Brasil de 2014. Com a camisa atleticana, disputou 85 partidas, marcou 27 gols e distribuiu 30 assistências.

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Já Hulk é apontado por muitos torcedores como o maior ídolo da história do clube. O atacante defendeu o Atlético entre 2021 e 2026 e colecionou títulos importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e cinco Campeonatos Mineiros, totalizando oito conquistas. Ao longo de sua passagem pelo Galo, Hulk acumulou 309 jogos, 140 gols e 56 assistências.

(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Ronaldinho, Hulk e o Fluminense

Os dois jogadores também têm o Fluminense como ponto em comum em suas carreiras. Hulk chegou ao clube carioca nesta temporada para assumir o protagonismo do ataque tricolor após encerrar sua passagem pelo Atlético. O atacante viveu uma longa novela com o clube das Laranjeiras desde o início do ano, mas a negociação foi concretizada em maio de 2026.

Já Ronaldinho Gaúcho teve uma passagem pouco marcante pelo Fluminense. Contratado em 2015 sob grande expectativa e com festa da torcida, o craque retornava ao futebol brasileiro cercado de esperança, mas não conseguiu corresponder dentro de campo. Sua trajetória no clube durou apenas 80 dias. Nesse período, disputou nove partidas, não marcou gols nem distribuiu assistências e acabou rescindindo seu contrato de forma amigável após um desempenho muito abaixo do esperado.

foto: BRUNO HADDAD /FLUMINENSE F.C.

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