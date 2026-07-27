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Algoz do Brasil na Copa entra na mira de PSG e Juventus

Jogador foi um dos destaques contra o Brasil na Copa do Mundo

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 18:05
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Zion Suzuki - Lecce
Zion Suzuki em ação pelo Lecce (Foto: Reprodução)

O Paris Saint-Germain (PSG) e a Juventus iniciaram uma disputa nos bastidores para contratar o goleiro Zion Suzuki, um dos grandes nomes da seleção do Japão na Copa do Mundo de 2026. Aos 23 anos, o arqueiro, que atualmente defende o Parma, na Itália, ganhou destaque principalmente após a atuação contra a Seleção Brasileira na segunda fase da competição. O jogador fez grandes defesas na partida e chegou a impedir que Vini Jr marcasse o que poderia ser considerado como o gol mais bonito do torneio.

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O goleiro Zion Suzuki, de camisa vermelha com mangas longas, faz uma defesa no jogo entre Japão e Suécia pela Copa do Mundo
Zion Suzuki, alvo de Juventus e PSG, fez 12 defesas nos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

A atuação de Zion Suzuki na Copa fez com que o jogador se tornasse alvo de gigantes do futebol europeu. Durante a competição, o goleiro conseguiu fazer grandes defesas e ajudou o Japão a chegar ao mata-mata, quando enfrentou o Brasil na segunda fase. O goleiro fez grandes defesas e quase impediu que a Seleção Brasileira conseguisse avançar para as oitavas.

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A Juventus busca no japonês uma alternativa para assumir a titularidade imediata na equipe de Turim. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atleta teria manifestado o desejo de permanecer na Itália, liga em que atua desde 2024, fator que poderia ajudar a Juve na negociação. Entretanto, o clube também terá a concorrência do PSG, que monitora o arqueiro para possivelmente renovar a posição, tendo em vista a inconstância de Safonov, atualmente titular, e de Chevalier, opção no banco.

Goleiro custaria aproximadamente 30 milhões de euros para Juventus e PSG

O Paris Saint-Germain alterou seus planos de contratação e passou a priorizar o goleiro japonês, deixando de lado alternativas como o português Diogo Costa. A diretoria parisiense avalia Suzuki como um nome ideal para competir com Matvey Safonov e Lucas Chevalier. Apesar do forte interesse de Juventus e PSG, o Parma mantém cautela e ainda não sinalizou que irá liberar o jogador para negociar formalmente com as equipes interessadas.

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Suzuki é avaliado em aproximadamente 30 milhões de euros, valor que pode variar dependendo das ofertas que os interessados pela sua contratação podem fazer.

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