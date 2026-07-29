Fifa abre processo contra jogadores e federação da Argentina por polêmicas na Copa Thiago Almada, próximo de tornar-se reforço do Flamengo, é um dos investigados

A Fifa abriu processo investigativo contra a federação e diferentes jogadores da Argentina, além de um atleta espanhol, pela confusão na final da Copa do Mundo e outras polêmicas ao longo do torneio. A entidade apura possíveis condutas antidesportivas, agressões, manifestações políticas e comportamentos abusivos de torcedores, conforme publicado pelo "The Athletic".

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Ao término da decisão mundial do último dia 19, vencida pela Espanha por 1 a 0, iniciou-se confusão generalizada entre os dois times no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Devido ao tumulto, a instituição presidida por Gianni Infantino investiga quatro argentinos: o volante Leandro Paredes, por três agressões; o lateral Nahuel Molina, por duas; o auxiliar técnico Roberto Ayala, por uma; e o meia Thiago Almada, próximo de ser reforço do Flamengo, por "conduta antidesportiva", motivo pelo qual também são observados o espanhol Gavi e o próprio Molina.

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Jogadores de Argentina e Espanha brigam após final da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Fifa também investiga a AFA, federação argentina

Além das alegações de violações individuais do código da entidade, a Fifa investiga a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por diferentes razões: uso de evento esportivo para demonstrações de caráter não esportivo, má conduta do time, discriminação ou abuso racial e prejudicar a ordem e a segurança nas partidas. As acusações referem-se a supostas mensagens inapropriadas exibidas por fãs nas arquibancadas, além de objetos atirados em campo.

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Um dos processos abertos é pela faixa com o texto "Las Malvinas son Argentinas" (em português, "As Malvinas são argentinas"), exibida pelos jogadores após a vitória contra a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, realizada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A manifestação faz referência à guerra entre as duas nações pelo arquipélago localizado a 480 km da costa argentina, chamado pelos ingleses de Falkland Islands.