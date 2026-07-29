PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Vitória x Palmeiras Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão

O primeiro tempo do confronto entre Vitória e Palmeiras, desta quarta-feira (29), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmicas. De acordo com o especialista em arbitragem, Paulo César de Oliveira, o Alviverde deveria ter tido um jogador expulso.

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A primeira polêmica aconteceu aos 28 minutos. Na ocasião, o meia Maurício acertou uma cotovelada no rosto do zagueiro Cacá. Em campo, o árbitro Alex Gomes Stefano marcou a falta e aplicou apenas um cartão amarelo como punição ao jogador do clube paulista.

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O VAR não entrou em ação para uma possível revisão do lance. Na transmissão da partida, pelo Premiere, o narrador Antero Neto expôs a opinião de PC Oliveira, que discordou da decisão.

— Para o nosso PC de Oliveira teve ação de gatilho, e por isso, deveria ter sido aplicado um cartão vermelho para o Maurício — disse Antero Neto.

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Jogadores expulsos

Aos 36 minutos, uma nova polêmica aconteceu em campo. Desta vez, Cacá, vítima no primeiro lance, foi o responsável por acertar um carrinho violento em John Árias.

— Para nosso PC de Oliveira foi o Cacá atingiu o adversário com a sola da chuteira. Lance brusco e grave, cartão vermelho aplicado corretamente.

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Na sequência do lance, o Vitória teve um outro jogador expulso. Trata-se de Luan Cândido, que ao ver a expulsão de Cacá, fez sinal de roubo em campo, que foi identificado pelo VAR. PC Oliveira também concordou com determinada decisão.

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