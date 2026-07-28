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Cucurella viraliza após tatuar rosto de Luis de la Fuente: 'Maluco'

Jogador cumpriu promessa feita antes da Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 11:41
Atualizado há 3 minutos
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Marc Cucurella, da Espanha, tatuando
Cucurella é o novo reforço do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Nesta terça-feira (28), Marc Cucurella, campeão do mundo com a Espanha sobre a Argentina no último dia 19, tatuou o rosto de Luis de la Fuente e virou assunto nas redes sociais. O lateral havia prometido que, em caso de título mundial, eternizaria o treinador da equipe em sua pele.

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Em seu Instagram, o defensor fez uma publicação cumprindo o que havia prometido e agitando os fãs, que, em parte, duvidavam do jogador.

— As promessas se cumprem — afirmou Cucurella em seu perfil no Instagram.

Confira alguns comentários nas redes sociais:

Veja a tatuagem de Cucurella:

Tatuagem feita por Cucurella com o rosto de Luis de la Fuente

Os detalhes da promessa de Cucurella

O novo lateral-esquerdo do Real Madrid havia dito, no dia 12 de junho, antes de estrear no Mundial, em entrevista ao canal El Partidazo de COPE, que, caso a equipe se tornasse bicampeã do torneio, ele faria a tatuagem do comandante.

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— Se ganharmos a Copa, eu farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde — prometeu Cucurella.

Confira a publicação de Marc Cucurella:

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