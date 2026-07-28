Cucurella viraliza após tatuar rosto de Luis de la Fuente: 'Maluco'
Jogador cumpriu promessa feita antes da Copa do Mundo
Nesta terça-feira (28), Marc Cucurella, campeão do mundo com a Espanha sobre a Argentina no último dia 19, tatuou o rosto de Luis de la Fuente e virou assunto nas redes sociais. O lateral havia prometido que, em caso de título mundial, eternizaria o treinador da equipe em sua pele.
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Em seu Instagram, o defensor fez uma publicação cumprindo o que havia prometido e agitando os fãs, que, em parte, duvidavam do jogador.
— As promessas se cumprem — afirmou Cucurella em seu perfil no Instagram.
Confira alguns comentários nas redes sociais:
Cara que maluco, tu faz uma promessa dessas pensando que nunca vai ganhar kkkk— MEGAMU (@MEGAMUOnline) July 28, 2026
Vai tatuar o rosto do técnico no próprio corpo kkk que compromisso pesado— dxthecoder (@dxthecoder) July 28, 2026
AHAHAHAHAHAHAHAHHAH LOUCO DAS IDEIAS. ESSE CARA É MUITO MASSA.— 22 (@nel22w) July 28, 2026
O cabeludo é meio maluco kkkk— JB (@FlamenguistaLc1) July 28, 2026
Cucurella é um show de resenha e carisma kkkkkkk tomara que não se perca indo pro Real— luís ft (@luisfttx) July 28, 2026
Veja a tatuagem de Cucurella:
Os detalhes da promessa de Cucurella
O novo lateral-esquerdo do Real Madrid havia dito, no dia 12 de junho, antes de estrear no Mundial, em entrevista ao canal El Partidazo de COPE, que, caso a equipe se tornasse bicampeã do torneio, ele faria a tatuagem do comandante.
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— Se ganharmos a Copa, eu farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde — prometeu Cucurella.
Confira a publicação de Marc Cucurella:
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