Cucurella tatua rosto do treinador da Espanha e cumpre promessa após a Copa
Reforço do Real Madrid havia feito promessa antes do torneio
Após a conquista da Copa do Mundo sobre a Argentina, Marc Cucurella, da Espanha, cumpriu a promessa e tatuou o rosto do treinador Luis de la Fuente. Nesta terça-feira (28), o defensor utilizou as redes sociais para publicar uma foto eternizando a imagem em sua pele.
— As promessas se cumprem — afirmou Cucurella em seu perfil.
O novo lateral-esquerdo do Real Madrid havia dito, no dia 12 de junho, antes de estrear no Mundial, em entrevista ao canal El Partidazo de COPE, que, caso a equipe se tornasse bicampeã do torneio, ele faria a tatuagem do comandante.
— Se ganharmos a Copa, eu farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde — prometeu Cucurella.
Confira o desenho da tatuagem de Marc Cucurella:
Outra promessa de Cucurella após o título Mundial da Espanha
Além da tatuagem, Marc Cucurella prometeu, dias antes da final contra a Argentina na Copa do Mundo, que, em caso de título, se aposentaria da seleção espanhola. O lateral afirmou que, com os títulos do Mundial e da Eurocopa conquistados, o seu ciclo na equipe estaria encerrado.
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— Se ganharmos a Copa, ligo para o Luís (de la Fuente) no dia seguinte e digo para ele não contar mais comigo, que estou me aposentando da seleção. Com uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, não posso fazer nada melhor — declarou Cucurella em entrevista ao site Movistar, da Espanha.
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