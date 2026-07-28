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Cucurella tatua rosto do treinador da Espanha e cumpre promessa após a Copa

Reforço do Real Madrid havia feito promessa antes do torneio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 10:56
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Cucurella, da Espanha, sem camisa
Cucurella foi campeão mundial com a Espanha (Foto: Reprodução)

Após a conquista da Copa do Mundo sobre a Argentina, Marc Cucurella, da Espanha, cumpriu a promessa e tatuou o rosto do treinador Luis de la Fuente. Nesta terça-feira (28), o defensor utilizou as redes sociais para publicar uma foto eternizando a imagem em sua pele.

— As promessas se cumprem — afirmou Cucurella em seu perfil.

O novo lateral-esquerdo do Real Madrid havia dito, no dia 12 de junho, antes de estrear no Mundial, em entrevista ao canal El Partidazo de COPE, que, caso a equipe se tornasse bicampeã do torneio, ele faria a tatuagem do comandante.

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— Se ganharmos a Copa, eu farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde — prometeu Cucurella.

Confira o desenho da tatuagem de Marc Cucurella:

Tatuagem de Marc Cucurella com o rosto de Luis de la Fuente
Tatuagem de Marc Cucurella com o rosto de Luis de la Fuente, da Espanha (Foto: Reprodução)

Outra promessa de Cucurella após o título Mundial da Espanha

Além da tatuagem, Marc Cucurella prometeu, dias antes da final contra a Argentina na Copa do Mundo, que, em caso de título, se aposentaria da seleção espanhola. O lateral afirmou que, com os títulos do Mundial e da Eurocopa conquistados, o seu ciclo na equipe estaria encerrado.

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— Se ganharmos a Copa, ligo para o Luís (de la Fuente) no dia seguinte e digo para ele não contar mais comigo, que estou me aposentando da seleção. Com uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, não posso fazer nada melhor — declarou Cucurella em entrevista ao site Movistar, da Espanha.

Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo
Cucurella, da Espanha, havia prometido tatuar o rosto de Luis de la Fuente em caso de título da Copa do Mundo (Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP)

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