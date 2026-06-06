Argentina: como os remanescentes do título chegam à Copa?
17 jogadores convocados foram campeões do mundo em 2022
- Matéria
- Mais Notícias
A Argentina foi convocada para a Copa do Mundo deste ano com 17 remanescentes do título de 2022, uma manutenção bastante expressiva da base campeã. Quatro anos depois, os torcedores argentinos se dividem entre a visão otimista de que os jogadores estão ainda mais experientes e entrosados ou o olhar pessimista de que o elenco está envelhecido. A seguir, confira como foi o ciclo até este Mundial de peças importantes do grupo que fez história no Catar.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Quatro anos depois, Argentina é a mesma?
O sempre decisivo Dibu Martínez
Dibu foi um dos grandes personagens do Mundial de 2022, com atuação heroica nas disputas de pênaltis das quartas de final e final, além de defesa genial em chute do francês Kolo Muani já no último minuto da prorrogação da decisão. O goleiro, que sempre se destacou mais no futebol de seleções do que de clubes, talvez tenha sido o melhor jogador da Argentina na conquista da Copa América de 2022.
Mas o ciclo do polêmico arqueiro também foi vitorioso no Aston Villa. No desfecho da última temporada, Emiliano Martínez chegou a se emocionar por supostamente estar de saída do clube. No entanto, permaneceu na equipe inglesa e conquistou a Liga Europa — na final, sofreu fratura nos dedos da qual se recupera. Aos 33 anos, chega tão bem tecnicamente quanto em 2022 ao Mundial deste ano, torneio que pode até ser de despedida: no ano passado, Dibu afirmou que se aposentaria da seleção caso ganhasse o bicampeonato mundial.
Problemas na defesa
A linha de defesa argentina chega à Copa do Mundo cercada por dúvidas. Mas também é verdade que o mesmo aconteceu em 2022, e a resposta foi dada em campo. O zagueiro Otamendi, de saída do Benfica para o River Plate, já tem 38 anos. Até por isso, a expectativa é de que os titulares sejam Cuti Romero (Tottenham) e Lisandro Martínez (Manchester United), ambos de 28, campeões ainda jovens no Catar. A dupla deveria estar mais pronta em 2026, mas teve ciclo marcado por lesões. Enquanto Romero se recupera de contusão no joelho, "Lixa" Martínez chegou a se ausentar dos gramados por mais de 300 dias em 2025 após machucar o ligamento cruzado anterior.
Apesar de veterano, o canhoto Tagliafico é a peça mais confiável das laterais aos 33 anos. Do outro lado, as opções são as mesmas de 2022: Molina e Montiel, que não passavam tanta confiança antes do Mundial, mas se tornaram fundamentais. O primeiro fez gol importante contra a Holanda no mata-mata, enquanto o segundo bateu o último pênalti da final. Contudo, a fase de ambos não é das melhores. Molina perdeu a titularidade no Atlético de Madrid. Já Montiel, que retornou ao River Plate em 2025, se recupera de lesão muscular após ano irregular.
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa
De Paul e Paredes deixaram a Europa
Os volantes Rodrigo de Paul, de 32 anos, e Leandro Paredes, de 31, tomaram decisões ousadas ao deixarem o futebol europeu, apesar de ainda terem lenha para queimar nas principais ligas. O primeiro foi jogar ao lado de Messi no Inter Miami, enquanto o segundo retornou ao clube do coração, o Boca Juniors. Ambos vivem ótimo momento físico e técnico, mas deixam preocupação por terem se distanciado do mais alto nível de enfrentamento.
Promessas de 2022 são pilares de 2026
A Copa do Catar foi a oportunidade de talentos argentinos se apresentarem ao mundo. Os meio-campistas Enzo Fernández e Alexis Mac Allister, assim como o atacante Julián Alvarez, começaram o torneio como reservas, mas roubaram vaga no time titular. Hoje, o trio se destaca em grandes clubes do futebol europeu. Por um lado, eles não têm mais o "efeito surpresa". Por outro, estão ainda mais acostumados com pressão e responsabilidade em campo.
Enzo trocou o Benfica pelo Chelsea, onde venceu o Super Mundial de Clubes e veste a braçadeira de capitão com frequência, apesar dos 25 anos de idade. Mac Allister saiu do Brighton para o Liverpool e foi campeão inglês como titular absoluto dos Reds. Por fim, Alvarez empilhou troféus com a camisa do Manchester City, no qual tinha oportunidades limitadas pela concorrência com Erling Haaland, e rumou ao Atlético de Madrid para experienciar o protagonismo.
Outro que se consolidou ainda mais ao longo dos últimos quatro anos foi o centroavante Lautaro Martínez, multicampeão com a Inter de Milão. Em 2022, o artilheiro teve o posto de titular roubado. Agora, tenta "dar o troco" e retomar sua vaga no primeiro time da Argentina.
Lionel Messi e a dúvida: ainda é o protagonista da Argentina?
Pela primeira vez, Messi não chega ao Mundial como a grande certeza da Argentina. Aos 38 anos, seguiu vencendo títulos e somando números absurdos neste ciclo, mas em uma liga de menos exigência física. Pela seleção, foi bastante preservado no decorrer do último quadriênio. Assim, apenas o técnico Lionel Scaloni sabe dizer o papel reservado para o ídolo hermano na Copa do Mundo.
Os novos hermanos
As caras novas da seleção argentina também podem roubar a cena, como novatos fizeram no Catar. O grupo inclui Flaco López, do Palmeiras, o prodígio Nico Paz e o filho de Diego Simeone, Giuliano Simeone. Outros integrantes são Giovanni Lo Celso e Nicolás González, que fizeram parte do ciclo até a Copa de 2022, mas tiveram lesões antes do torneio.
O time que começará jogando o torneio na América do Norte deve ser bem parecido com o da última edição. No entanto, enquanto as condições físicas colocam em dúvida a titularidade de Messi, nomes como Nico Paz, Simeone e Nico González podem pleitear um espaço no onze inicial. Outro concorrente é Thiago Almada, que foi "figurante" no Catar. As demais novidades podem se inspirar em Alvarez, Enzo e Mac Allister para mudarem a cabeça de Scaloni e o rumo da Argentina ao longo do Mundial.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
Convocação da Argentina para a Copa do Mundo de 2026
|Jogador
|Posição
|Idade
|Clube
|Esteve em 2022?
Dibu Martínez
Goleiro
33
Aston Villa
Sim
Gerónimo Rulli
Goleiro
34
Olympique
Sim
Juan Musso
Goleiro
32
Atlético de Madrid
Não
Nahuel Molina
Lateral-direito
28
Atlético de Madrid
Sim
Gonzalo Montiel
Lateral-direito
29
River Plate
Sim
Cuti Romero
Zagueiro
28
Tottenham
Sim
Otamendi
Zagueiro
38
Benfica
Sim
Lixa Martínez
Zagueiro
28
Manchester Utd.
Sim
Leonardo Balerdi
Zagueiro
27
Olympique
Não
Nicolás Tagliafico
Lateral-esquerdo
33
Lyon
Sim
Facundo Medina
Lateral-esquerdo
27
Olympique
Não
Rodrigo De Paul
Meio-campista
32
Inter Miami
Sim
Leandro Paredes
Meio-campista
31
Boca Juniors
Sim
Enzo Fernández
Meio-campista
25
Chelsea
Sim
Mac Allister
Meio-campista
27
Liverpool
Sim
Valentín Barco
Meio-campista
21
Strasbourg
Não
Lo Celso
Meio-campista
30
Betis
Não
Exequiel Palacios
Meio-campista
27
Leverkusen
Sim
Thiago Almada
Meio-campista
25
Atlético de Madrid
Sim
Nico Paz
Meio-campista
21
Como
Não
Lionel Messi
Atacante
38
Inter Miami
Sim
Nico González
Atacante
28
Atlético de Madrid
Não
Giuliano Simeone
Atacante
23
Atlético de Madrid
Não
Flaco López
Atacante
25
Palmeiras
Não
Julián Alvarez
Atacante
26
Atlético de Madrid
Sim
Lautaro Martínez
Atacante
28
Inter de Milão
Sim
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias