Argentina: como os remanescentes do título chegam à Copa?

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A Argentina foi convocada para a Copa do Mundo deste ano com 17 remanescentes do título de 2022, uma manutenção bastante expressiva da base campeã. Quatro anos depois, os torcedores argentinos se dividem entre a visão otimista de que os jogadores estão ainda mais experientes e entrosados ou o olhar pessimista de que o elenco está envelhecido. A seguir, confira como foi o ciclo até este Mundial de peças importantes do grupo que fez história no Catar.

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Quatro anos depois, Argentina é a mesma?

O sempre decisivo Dibu Martínez

Dibu foi um dos grandes personagens do Mundial de 2022, com atuação heroica nas disputas de pênaltis das quartas de final e final, além de defesa genial em chute do francês Kolo Muani já no último minuto da prorrogação da decisão. O goleiro, que sempre se destacou mais no futebol de seleções do que de clubes, talvez tenha sido o melhor jogador da Argentina na conquista da Copa América de 2022.

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Mas o ciclo do polêmico arqueiro também foi vitorioso no Aston Villa. No desfecho da última temporada, Emiliano Martínez chegou a se emocionar por supostamente estar de saída do clube. No entanto, permaneceu na equipe inglesa e conquistou a Liga Europa — na final, sofreu fratura nos dedos da qual se recupera. Aos 33 anos, chega tão bem tecnicamente quanto em 2022 ao Mundial deste ano, torneio que pode até ser de despedida: no ano passado, Dibu afirmou que se aposentaria da seleção caso ganhasse o bicampeonato mundial.

Problemas na defesa

A linha de defesa argentina chega à Copa do Mundo cercada por dúvidas. Mas também é verdade que o mesmo aconteceu em 2022, e a resposta foi dada em campo. O zagueiro Otamendi, de saída do Benfica para o River Plate, já tem 38 anos. Até por isso, a expectativa é de que os titulares sejam Cuti Romero (Tottenham) e Lisandro Martínez (Manchester United), ambos de 28, campeões ainda jovens no Catar. A dupla deveria estar mais pronta em 2026, mas teve ciclo marcado por lesões. Enquanto Romero se recupera de contusão no joelho, "Lixa" Martínez chegou a se ausentar dos gramados por mais de 300 dias em 2025 após machucar o ligamento cruzado anterior.

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Apesar de veterano, o canhoto Tagliafico é a peça mais confiável das laterais aos 33 anos. Do outro lado, as opções são as mesmas de 2022: Molina e Montiel, que não passavam tanta confiança antes do Mundial, mas se tornaram fundamentais. O primeiro fez gol importante contra a Holanda no mata-mata, enquanto o segundo bateu o último pênalti da final. Contudo, a fase de ambos não é das melhores. Molina perdeu a titularidade no Atlético de Madrid. Já Montiel, que retornou ao River Plate em 2025, se recupera de lesão muscular após ano irregular.

Tagliafico e Dibu Martínez, veteranos da Argentina, celebram vitória sobre o Uruguai (Foto: Dante Fernandez / AFP)

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De Paul e Paredes deixaram a Europa

Os volantes Rodrigo de Paul, de 32 anos, e Leandro Paredes, de 31, tomaram decisões ousadas ao deixarem o futebol europeu, apesar de ainda terem lenha para queimar nas principais ligas. O primeiro foi jogar ao lado de Messi no Inter Miami, enquanto o segundo retornou ao clube do coração, o Boca Juniors. Ambos vivem ótimo momento físico e técnico, mas deixam preocupação por terem se distanciado do mais alto nível de enfrentamento.

Leandro Paredes em ação durante jogo do Boca Juniors pela Copa Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Promessas de 2022 são pilares de 2026

A Copa do Catar foi a oportunidade de talentos argentinos se apresentarem ao mundo. Os meio-campistas Enzo Fernández e Alexis Mac Allister, assim como o atacante Julián Alvarez, começaram o torneio como reservas, mas roubaram vaga no time titular. Hoje, o trio se destaca em grandes clubes do futebol europeu. Por um lado, eles não têm mais o "efeito surpresa". Por outro, estão ainda mais acostumados com pressão e responsabilidade em campo.

Enzo trocou o Benfica pelo Chelsea, onde venceu o Super Mundial de Clubes e veste a braçadeira de capitão com frequência, apesar dos 25 anos de idade. Mac Allister saiu do Brighton para o Liverpool e foi campeão inglês como titular absoluto dos Reds. Por fim, Alvarez empilhou troféus com a camisa do Manchester City, no qual tinha oportunidades limitadas pela concorrência com Erling Haaland, e rumou ao Atlético de Madrid para experienciar o protagonismo.

Outro que se consolidou ainda mais ao longo dos últimos quatro anos foi o centroavante Lautaro Martínez, multicampeão com a Inter de Milão. Em 2022, o artilheiro teve o posto de titular roubado. Agora, tenta "dar o troco" e retomar sua vaga no primeiro time da Argentina.

Lionel Messi e a dúvida: ainda é o protagonista da Argentina?

Pela primeira vez, Messi não chega ao Mundial como a grande certeza da Argentina. Aos 38 anos, seguiu vencendo títulos e somando números absurdos neste ciclo, mas em uma liga de menos exigência física. Pela seleção, foi bastante preservado no decorrer do último quadriênio. Assim, apenas o técnico Lionel Scaloni sabe dizer o papel reservado para o ídolo hermano na Copa do Mundo.

Messi conduz a bola em treino da Argentina para a Copa do Mundo, já nos Estados Unidos (Foto: Jamie Squire / AFP)

Os novos hermanos

As caras novas da seleção argentina também podem roubar a cena, como novatos fizeram no Catar. O grupo inclui Flaco López, do Palmeiras, o prodígio Nico Paz e o filho de Diego Simeone, Giuliano Simeone. Outros integrantes são Giovanni Lo Celso e Nicolás González, que fizeram parte do ciclo até a Copa de 2022, mas tiveram lesões antes do torneio.

O time que começará jogando o torneio na América do Norte deve ser bem parecido com o da última edição. No entanto, enquanto as condições físicas colocam em dúvida a titularidade de Messi, nomes como Nico Paz, Simeone e Nico González podem pleitear um espaço no onze inicial. Outro concorrente é Thiago Almada, que foi "figurante" no Catar. As demais novidades podem se inspirar em Alvarez, Enzo e Mac Allister para mudarem a cabeça de Scaloni e o rumo da Argentina ao longo do Mundial.

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