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Argentina: como os remanescentes do título chegam à Copa?

17 jogadores convocados foram campeões do mundo em 2022

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
06:00
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Messi (esquerda), Molina (centro) e Paredes (direita) em treino da Argentina
imagem cameraLionel Messi, Nahuel Molina e Leandro Paredes se preparam para a Copa do Mundo de 2026; trio foi campeão em 2022 (Foto: Jamie Squire / AFP)
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A Argentina foi convocada para a Copa do Mundo deste ano com 17 remanescentes do título de 2022, uma manutenção bastante expressiva da base campeã. Quatro anos depois, os torcedores argentinos se dividem entre a visão otimista de que os jogadores estão ainda mais experientes e entrosados ou o olhar pessimista de que o elenco está envelhecido. A seguir, confira como foi o ciclo até este Mundial de peças importantes do grupo que fez história no Catar.

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Quatro anos depois, Argentina é a mesma?

O sempre decisivo Dibu Martínez

Dibu foi um dos grandes personagens do Mundial de 2022, com atuação heroica nas disputas de pênaltis das quartas de final e final, além de defesa genial em chute do francês Kolo Muani já no último minuto da prorrogação da decisão. O goleiro, que sempre se destacou mais no futebol de seleções do que de clubes, talvez tenha sido o melhor jogador da Argentina na conquista da Copa América de 2022.

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Mas o ciclo do polêmico arqueiro também foi vitorioso no Aston Villa. No desfecho da última temporada, Emiliano Martínez chegou a se emocionar por supostamente estar de saída do clube. No entanto, permaneceu na equipe inglesa e conquistou a Liga Europa — na final, sofreu fratura nos dedos da qual se recupera. Aos 33 anos, chega tão bem tecnicamente quanto em 2022 ao Mundial deste ano, torneio que pode até ser de despedida: no ano passado, Dibu afirmou que se aposentaria da seleção caso ganhasse o bicampeonato mundial.

Problemas na defesa

A linha de defesa argentina chega à Copa do Mundo cercada por dúvidas. Mas também é verdade que o mesmo aconteceu em 2022, e a resposta foi dada em campo. O zagueiro Otamendi, de saída do Benfica para o River Plate, já tem 38 anos. Até por isso, a expectativa é de que os titulares sejam Cuti Romero (Tottenham) e Lisandro Martínez (Manchester United), ambos de 28, campeões ainda jovens no Catar. A dupla deveria estar mais pronta em 2026, mas teve ciclo marcado por lesões. Enquanto Romero se recupera de contusão no joelho, "Lixa" Martínez chegou a se ausentar dos gramados por mais de 300 dias em 2025 após machucar o ligamento cruzado anterior.

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Apesar de veterano, o canhoto Tagliafico é a peça mais confiável das laterais aos 33 anos. Do outro lado, as opções são as mesmas de 2022: Molina e Montiel, que não passavam tanta confiança antes do Mundial, mas se tornaram fundamentais. O primeiro fez gol importante contra a Holanda no mata-mata, enquanto o segundo bateu o último pênalti da final. Contudo, a fase de ambos não é das melhores. Molina perdeu a titularidade no Atlético de Madrid. Já Montiel, que retornou ao River Plate em 2025, se recupera de lesão muscular após ano irregular.

Tagliafico celebra com Dibu Martínez vitória da Argentina sobre o Uruguai
Tagliafico e Dibu Martínez, veteranos da Argentina, celebram vitória sobre o Uruguai (Foto: Dante Fernandez / AFP)

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De Paul e Paredes deixaram a Europa

Os volantes Rodrigo de Paul, de 32 anos, e Leandro Paredes, de 31, tomaram decisões ousadas ao deixarem o futebol europeu, apesar de ainda terem lenha para queimar nas principais ligas. O primeiro foi jogar ao lado de Messi no Inter Miami, enquanto o segundo retornou ao clube do coração, o Boca Juniors. Ambos vivem ótimo momento físico e técnico, mas deixam preocupação por terem se distanciado do mais alto nível de enfrentamento.

Leandro Paredes em ação durante jogo do Boca Juniors pela Copa Libertadores
Leandro Paredes em ação durante jogo do Boca Juniors pela Copa Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Promessas de 2022 são pilares de 2026

A Copa do Catar foi a oportunidade de talentos argentinos se apresentarem ao mundo. Os meio-campistas Enzo Fernández e Alexis Mac Allister, assim como o atacante Julián Alvarez, começaram o torneio como reservas, mas roubaram vaga no time titular. Hoje, o trio se destaca em grandes clubes do futebol europeu. Por um lado, eles não têm mais o "efeito surpresa". Por outro, estão ainda mais acostumados com pressão e responsabilidade em campo.

Enzo trocou o Benfica pelo Chelsea, onde venceu o Super Mundial de Clubes e veste a braçadeira de capitão com frequência, apesar dos 25 anos de idade. Mac Allister saiu do Brighton para o Liverpool e foi campeão inglês como titular absoluto dos Reds. Por fim, Alvarez empilhou troféus com a camisa do Manchester City, no qual tinha oportunidades limitadas pela concorrência com Erling Haaland, e rumou ao Atlético de Madrid para experienciar o protagonismo.

Outro que se consolidou ainda mais ao longo dos últimos quatro anos foi o centroavante Lautaro Martínez, multicampeão com a Inter de Milão. Em 2022, o artilheiro teve o posto de titular roubado. Agora, tenta "dar o troco" e retomar sua vaga no primeiro time da Argentina.

Lionel Messi e a dúvida: ainda é o protagonista da Argentina?

Pela primeira vez, Messi não chega ao Mundial como a grande certeza da Argentina. Aos 38 anos, seguiu vencendo títulos e somando números absurdos neste ciclo, mas em uma liga de menos exigência física. Pela seleção, foi bastante preservado no decorrer do último quadriênio. Assim, apenas o técnico Lionel Scaloni sabe dizer o papel reservado para o ídolo hermano na Copa do Mundo.

Messi conduz a bola em treino da Argentina
Messi conduz a bola em treino da Argentina para a Copa do Mundo, já nos Estados Unidos (Foto: Jamie Squire / AFP)

Os novos hermanos

As caras novas da seleção argentina também podem roubar a cena, como novatos fizeram no Catar. O grupo inclui Flaco López, do Palmeiras, o prodígio Nico Paz e o filho de Diego Simeone, Giuliano Simeone. Outros integrantes são Giovanni Lo Celso e Nicolás González, que fizeram parte do ciclo até a Copa de 2022, mas tiveram lesões antes do torneio.

O time que começará jogando o torneio na América do Norte deve ser bem parecido com o da última edição. No entanto, enquanto as condições físicas colocam em dúvida a titularidade de Messi, nomes como Nico Paz, Simeone e Nico González podem pleitear um espaço no onze inicial. Outro concorrente é Thiago Almada, que foi "figurante" no Catar. As demais novidades podem se inspirar em Alvarez, Enzo e Mac Allister para mudarem a cabeça de Scaloni e o rumo da Argentina ao longo do Mundial.

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Convocação da Argentina para a Copa do Mundo de 2026

JogadorPosiçãoIdadeClubeEsteve em 2022?

Dibu Martínez

Goleiro

33

Aston Villa

Sim

Gerónimo Rulli

Goleiro

34

Olympique

Sim

Juan Musso

Goleiro

32

Atlético de Madrid

Não

Nahuel Molina

Lateral-direito

28

Atlético de Madrid

Sim

Gonzalo Montiel

Lateral-direito

29

River Plate

Sim

Cuti Romero

Zagueiro

28

Tottenham

Sim

Otamendi

Zagueiro

38

Benfica

Sim

Lixa Martínez

Zagueiro

28

Manchester Utd.

Sim

Leonardo Balerdi

Zagueiro

27

Olympique

Não

Nicolás Tagliafico

Lateral-esquerdo

33

Lyon

Sim

Facundo Medina

Lateral-esquerdo

27

Olympique

Não

Rodrigo De Paul

Meio-campista

32

Inter Miami

Sim

Leandro Paredes

Meio-campista

31

Boca Juniors

Sim

Enzo Fernández

Meio-campista

25

Chelsea

Sim

Mac Allister

Meio-campista

27

Liverpool

Sim

Valentín Barco

Meio-campista

21

Strasbourg

Não

Lo Celso

Meio-campista

30

Betis

Não

Exequiel Palacios

Meio-campista

27

Leverkusen

Sim

Thiago Almada

Meio-campista

25

Atlético de Madrid

Sim

Nico Paz

Meio-campista

21

Como

Não

Lionel Messi

Atacante

38

Inter Miami

Sim

Nico González

Atacante

28

Atlético de Madrid

Não

Giuliano Simeone

Atacante

23

Atlético de Madrid

Não

Flaco López

Atacante

25

Palmeiras

Não

Julián Alvarez

Atacante

26

Atlético de Madrid

Sim

Lautaro Martínez

Atacante

28

Inter de Milão

Sim

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