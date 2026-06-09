Giay em xeque e Flaco em alta: as realidades opostas da dupla do Palmeiras antes da Copa
Dupla vive cenários distintos na reta final da preparação da Argentina
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A Argentina enfrenta a Islândia nesta terça-feira (9), às 22h (de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, Alabama, nos Estados Unidos. Este é o último compromisso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo e, de quebra, a última oportunidade para dois palmeirenses mostrarem serviço ao técnico Lionel Scaloni.
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O atacante Flaco López deve começar a Copa do Mundo no banco de reservas, mas terá contra a Islândia a chance de entrar em campo e mostrar futebol para uma possível oportunidade no decorrer da competição.
Diante de Honduras, o atacante do Palmeiras entrou na vaga de Lautaro Martínez aos 17 minutos do segundo tempo e pouco participou das ações ofensivas da Argentina, que já vencia o duelo por dois gols de vantagem.
Flaco López terá a companhia de Lionel Messi no setor ofensivo, que também conta com nomes como Julián Álvarez, Thiago Almada (ex-Botafogo) e, claro, Lautaro Martínez.
Agustín Giay vive expectativa de disputar a Copa do Mundo
O teste final é ainda mais importante para Agustín Giay, que vive situação delicada. Embora o jogador do Palmeiras ainda não figure na lista oficial para o Mundial, existia a possibilidade de entrar na equipe em caso de um possível corte.
Os laterais Molina e Gonzalo Montiel enfrentaram problemas físicos e ficaram fora contra Honduras. Em entrevista coletiva, no entanto, o treinador Lionel Scaloni afirmou que a dupla avançou na recuperação.
— Juli (Álvarez) está bem, tem um desconforto no tornozelo que está passando. Leandro Paredes também está bem e, nos próximos dias, vai poder se reintegrar ao grupo [...] Montiel, Molina e Nico Paz estão disponíveis — comentou.
— Hoje posso assegurar que os garotos estão bem, a maioria já recebeu alta — completou.
De qualquer maneira, é uma chance para o jogador palmeirense mostrar serviço em uma eventual oportunidade e já começar a pensar no próximo ciclo da Copa do Mundo.
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