Lionel Messi continua fazendo história na MLS. Na vitória do Inter Miami por 4 a 2 sobre o Toronto, neste sábado (9), o craque argentino não apenas comandou os três pontos fora de casa, mas também cravou seu nome em mais uma página de recordes nos Estados Unidos. Ao marcar um gol e distribuir duas assistências, o camisa 10 atingiu a marca de 100 participações diretas em gols (gols + assistências) na competição.

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O que chama a atenção é a eficiência do craque. Messi precisou de apenas 64 partidas para chegar ao centenário de participações. Ele superou com folga a marca anterior, que pertencia ao italiano Sebastian Giovinco, ídolo do próprio Toronto, que havia atingido o feito em 95 jogos.

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Além do brilho de Messi, o placar foi construído com gols de Rodrigo de Paul, Luis Suárez e do espanhol Sergio Reguilón. A vitória reforça o favoritismo da equipe da Flórida, que conta com uma base experiente para buscar o título.

Com o resultado no BMO Field, o Inter Miami chegou aos 22 pontos em 12 jogos disputados nesta temporada. A equipe ocupa a vice-liderança da Conferência Leste, apenas um ponto atrás do líder Nashville SC, que soma 23.

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Inter Miami, time de Messi, é patrocinado pelo Nubank. (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os números de Messi na carreira

A marca alcançada neste sábado reforça o impacto imediato de Messi desde sua chegada aos Estados Unidos. Com o gol e as duas assistências contra o Toronto, o argentino reforçou os números impressionantes na liga e na carreira:

Na MLS: 64 jogos, 59 gols e 41 assistências.

Na carreira: 907 gols oficiais e 410 assistências.

Apenas neste ano, Messi já soma 10 gols em 13 partidas, mantendo uma média de participações que sustenta o Inter Miami no topo da tabela e reafirma sua prateleira única na história do futebol mundial.

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