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A Argentina chegará à Copa do Mundo deste ano com a responsabilidade de espantar o fantasma que ronda as últimas campeãs. A seleção francesa foi exceção nas edições dos últimos 20 anos: campeã em 2018, chegou à final novamente em 2022. Já Itália, Espanha e Alemanha, respectivas vencedoras em 2006, 2010 e 2014, caíram na fase de grupos quatro anos depois. Divididos entre semelhanças e diferenças com os exemplos negativos e positivos, os hermanos se apoiam nos ótimos resultados deste ciclo.

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Em campo, o desempenho argentino não indica queda de nível, de forma alguma. O aproveitamento no atual ciclo (85,59%) é superior ao anterior (75,47%), algo inédito entre as campeãs vigentes nos últimos 20 anos. Dessa maneira, fez campanha absoluta nas Eliminatórias e venceu a Copa América de 2024.

Retrospecto da Argentina desde o fim da Copa do Mundo de 2022 (Imagem gerada por IA)

Apesar do ótimo desempenho, o nível de enfrentamento da equipe de Messi é motivo de debate. Dentre os 37 jogos deste ciclo, 13 foram amistosos, quase sempre contra seleções de nível bastante inferior. Os adversários foram Panamá, Curaçao, Austrália, Indonésia, El Salvador, Costa Rica, Equador, Guatemala, Venezuela, Porto Rico, Angola, Mauritânia e Zâmbia.

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Em entrevista ao Lance!, o jornalista argentino Sergio Levinski afirmou que o planejamento da Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dificulta a avaliação sobre o momento do time.

— A Argentina ganhou com autoridade o que oficialmente jogou, a Copa América e as Eliminatórias, mas sempre contra equipes sul-americanas. O problema, e é algo inédito, é que a Argentina, entre os dois mundiais, não jogou nenhuma partida contra uma equipe europeia, então não tem uma ideia muito clara de onde está. Para fazer dinheiro, em meio à corrupção na AFA, a Argentina não jogou nenhuma partida amistosa esportivamente importante. Enfrentou equipes fracas, que pagavam muito dinheiro para jogar contra a campeã do mundo. Esportivamente, há uma sensação de dúvida — opinou.

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Renovação e envelhecimento na Albiceleste

A "Scaloneta" também deve ser a campeã recente com base mais parecida ao ano do título, seja na lista completa ou no time titular. A partir das últimas convocações de Lionel Scaloni, projeta-se que a Argentina leve cerca de 17 jogadores do elenco vitorioso para a Copa do Mundo de 2026. É um número de remanescentes maior que o das outras então campeãs. Com isso, a média de idade da equipe será um pouco superior à de 2022. Mas não muito, já que o técnico promoveu a entrada de jovens como Nico Paz, de 21, e Mastantuono, de 18.

— Não houve uma renovação desde o Mundial passado. Alguns jogadores veteranos argentinos veem como uma virtude manter a equipe que foi campeã, mas eu acho que não é assim, porque se passaram quase quatro anos, os jogadores são mais velhos. Há uns 17, 18 jogadores que são do Mundial anterior, além de Nico González e Lo Celso, que não estiveram na Copa por lesão, mas chegaram quase até o fim do ciclo. Então, quase 20 jogadores de 26 são os mesmos. As mudanças não são significativas, salvo duas ou três posições — analisou Levinski.

A participação de atletas mais novos como os dois citados e Thiago Almada, que foi "figurante" no Catar em 2022, será importante. A Itália, por exemplo, teve dificuldade em fazer a transição de 2006 para 2010. Além de já não contar com peças fundamentais, como Totti, e ver outras em declínio, como Cannavaro, a Azzurra não soube encontrar bons valores em ascensão. Assim, disputou a Copa seguinte ao título com elenco envelhecido, de idade média quatro anos mais alta, e inferior tecnicamente.

Exemplo positivo, a França fez a renovação mais radical, com apenas dez jogadores repetidos, ainda que parcialmente forçada. Pilares do meio-campo de 2018, Kanté e Pogba estavam machucados em 2022, mas o técnico Didier Deschamps achou excelentes soluções nos jovens Camavinga e Tchouaméni. O bom desempenho também passou pelas ótimas condições em que se encontravam os protagonistas Griezmann e Mbappé, que tinha apenas 18 anos na Copa do Mundo vencida.

Nesse sentido, é preocupante que a Argentina veja seus protagonistas de 2022 já envelhecidos: Messi fará 39 anos durante o Mundial, enquanto Di María dificilmente jogará o torneio. A responsabilidade será maior, então, para jogadores como Enzo Fernández e Julián Alvarez, que foram fundamentais mesmo jovens no Catar e agora chegam ao torneio mais consolidados. Fica a dúvida, então, sobre o papel do camisa 10 em sua sexta participação no torneio.

— Em relação a Messi, há expectativa sobre o quanto pode render, claro. Jogar no Inter Miami não é igual ao futebol europeu, mesmo que esteja em bom nível lá. Não se sabe se vai aguentar o ritmo do Mundial, com o calor, aos 39 anos. O debate é como Scaloni vai utilizá-lo e se ele vai aceitar esse papel, diferente das Copas anteriores. Provavelmente não começará alguns jogos como titular, em outros será substituído. No mata-mata, pode ser que entre aos 15, 20 minutos do segundo tempo. O debate é qual papel Messi terá — disse Levinski.

Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina (Foto: Luis Robayo / AFP)

Outro veterano do elenco argentino é o zagueiro Otamendi, de 38 anos, que hoje é reserva, mas pode ser importante na Copa do Mundo devido ao momento físico delicado dos concorrentes.

— Toda a defesa está bastante baqueada. Os zagueiros Cuti Romero e Lisandro Martínez passaram muito tempo lesionados. Martínez ficou um ano sem jogar no Manchester United, voltou e se lesionou outra vez, por mais um mês. Romero se lesionou há pouco, chegará ao Mundial no limite, quase sem jogar. Otamendi estará suspenso na primeira rodada e já é muito veterano. Otamendi preocupa, já no Mundial passado não foi perfeito, teve erros, especialmente na final. E os laterais são o tendão de Aquiles da equipe — acrescentou o jornalista.

Os novos protagonistas da Argentina?

Apesar do envelhecimento de Messi e ausência de Di María, a Albiceleste também conta com jogadores jovens que evoluíram desde 2022 e chegam à próxima Copa do Mundo no auge físico e técnico, como os franceses Griezmann e Mbappé na última edição. Os principais exemplos são Julián Alvarez e Enzo Fernández, apostas que viraram titulares no Catar, e Lautaro Martínez.

Alvarez, de 26 anos, foi multicampeão com o Manchester City, onde disputava posição com Haaland, e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2024. Agora, é protagonista do time espanhol, que disputa a semifinal da Champions League na atual temporada. Enzo, de 25 anos, acertou com o Chelsea logo após o Mundial de 2022, já vestiu a braçadeira de capitão dos Blues em diversas oportunidades e foi campeão da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes no ano passado. Já Lautaro, de 28 anos, se tornou cada vez mais ídolo da Inter de Milão, liderando a equipe italiana a duas finais de Champions League.

Desempenho do trio argentino desde a Copa de 2022 (Imagem gerada por IA)

Garra tipicamente argentina é o maior trunfo

Enquanto a Itália de 2006 mostrou uma desconfiguração mais evidente após levantar o troféu, Alemanha e Espanha tiveram fracassos surpreendentes. A queda precoce alemã em 2018 talvez se explique em parte pela ausência de lideranças da Copa anterior, como Lahm, Schweinsteiger e Klose. À exceção de Di María, não parece ser o caso da Argentina de Messi, Otamendi e companhia.

Por isso, o principal exemplo negativo para a "Scaloneta" é a Espanha, que chegou ao torneio de 2014 com a mesma base e sem indícios de piora em relação a 2010. Pelo contrário, a Fúria continuou voando e venceu com autoridade a Eurocopa de 2012. No Mundial, porém, o desempenho foi pífio. Segundo o volante Xabi Alonso, um dos líderes daquele time, por não repetirem a garra da edição anterior.

— Faltou fome. Não soubemos manter a fome, a convicção de lutar pelo campeonato. A cota de alegria e sucesso já tinha sido atingida, esgotada. Do ponto de vista futebolístico, cometemos muitos erros. Perdemos a compostura, aquela segurança que nos deu tantas vitórias. A sensação não foi a mesma de outros campeonatos — afirmou na época.

No entanto, a percepção dos argentinos é que isso não será problema para a Albiceleste. Apesar das incertezas, o entendimento é de que o time ainda tem a mesma fome de vitória.

— A única certeza inegociável, o que podemos assegurar, é a fome. O time argentino tem fome, notou-se na Copa América, notou-se nas Eliminatórias. É um time forte em caráter, com fome, ambicioso. Quase nunca na história um time ganhou dois Mundiais consecutivos, então a seleção vai em busca do segundo Mundial — concluiu Sergio Levinski.

Desde 1962, quando o Brasil conquistou o bicampeonato mundial no Chile, que uma seleção não consegue a façanha de ganhar duas Copas seguidas.

Rodrigo De Paul disputa bola com jogador da seleção colombiana (Foto: Raul Arboleda / AFP)

Cenário mais fácil?

Vale ressaltar que, de toda forma, é mais difícil que uma queda de nível da Argentina leve à eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. Com o aumento do número de seleções, de 32 para 48, o desafio da primeira fase diminuiu. A atual campeã não enfrentará outra grande potência nos três primeiros jogos: Argélia, Áustria e Jordânia são as outras integrantes do Grupo J.

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Infográfico mostra evolução da Argentina no ciclo pós-Copa de 2022 (Imagem gerada por IA)

Ciclos das últimas cinco campeãs mundiais

🏆 Argentina, campeã em 2022

📈 Aproveitamento:

Entre as Copas de 2018 e 2022: 75,47% (120 de 159 pontos)

Entre as Copas de 2022 e 2026: 85,59% (95 de 111 pontos) ⬆️

🎖️ Desempenho em grandes competições:

Copa América de 2019: terceiro lugar

Copa América de 2021: campeã

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: 2º lugar

Copa América de 2024: campeã

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: 1º lugar

⏳ Média de idade do elenco:

Em 2022: 27,9 anos

Projeção para 2026: 28,36 anos ↗️

📋 Times-base: Em 2022: Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi, Di María e Julián Álvarez. Projeção para 2026: Dibu Martínez; Molina, Otamendi (Lisandro Martínez), Romero e Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Almada; Messi e Julián Alvarez.

⚽ Campanha em 2022: Argentina 1 x 2 Arábia Saudita Argentina 2 x 0 México Polônia 0 x 2 Argentina Argentina 2 x 1 Austrália Holanda 2 (3) x (4) 2 Argentina Croácia 0 x 3 Argentina Argentina 3 (4) x (2) 3 França

🏆 França, campeã em 2018

📈 Aproveitamento:

Entre as Copas de 2014 e 2018: 71,33% (107 de 150 pontos)

Entre as Copas de 2018 e 2022: 70,92% (100 de 141 pontos) ↘️

🎖️ Desempenho em grandes competições:

Eurocopa de 2016: vice-campeã

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018: 1º lugar no Grupo A

Eurocopa de 2020: eliminada nas oitavas de final

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: 1º lugar no Grupo D

⏳ Média de idade do elenco:

Em 2018: 25,6 anos

Em 2022: 26,3 anos ↗️

📋 Times-base:

Em 2018: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti e Lucas Hernández; Kanté, Pogba e Matuidi; Griezmann, Mbappé e Giroud.

Em 2022: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Giroud.

🟰 Dez jogadores se repetiram nas convocações de 2018 e 2022: Hugo Lloris, Alphonse Areola e Steve Mandanda (goleiros); Benjamin Pavard, Lucas Hernández e Raphaël Varane (defensores); Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé (atacantes).

✂️ 13 jogadores convocados em 2018 saíram da lista em 2022: Presnel Kimpembé, Benjamin Mendy, Adil Rami, Djibril Sidibé e Samuel Umtiti (defensores); N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba e Corentin Tolisso (meio-campistas); Nabil Fekir, Thomas Lemar e Florian Thauvin (atacantes).

📝 15 novos jogadores entraram na lista em 2022: Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Axel Disasi, William Saliba, Theo Hernández e Dayot Upamecano (defensores); Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi e Jordan Veretout (meio-campistas); Kingsley Coman, Marcus Thuram e Randal Kolo Muani (atacantes).

⚽ Campanha em 2022: França 4 x 1 Austrália França 2 x 1 Dinamarca Tunísia 1 x 0 França França 3 x 1 Polônia Inglaterra 1 x 2 França França 2 x 0 Marrocos Argentina 3 (4) x (2) 3 França

⚽ Campanha em 2018:

França 2 x 1 Austrália

França 1 x 0 Peru

Dinamarca 0 x 0 França

França 4 x 3 Argentina

Uruguai 0 x 2 França

França 1 x 0 Bélgica

França 4 x 2 Croácia

🏆 Alemanha, campeã em 2014

📈 Aproveitamento:

Entre as Copas de 2010 e 2014: 73,47% (108 de 147 pontos)

Entre as Copas de 2014 e 2018: 58,33% (77 de 132 pontos) ⬇️

🎖️ Desempenho em grandes competições:

Eurocopa de 2012: eliminada na semifinal

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014: 1º lugar no Grupo C

Eurocopa de 2016: eliminada na semifinal

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018: 1º lugar no Grupo C

⏳ Média de idade do elenco:

Em 2014: 26,3 anos

Em 2018: 26,9 anos ↗️

📋 Times-base:

Em 2014: Neuer; Lahm, Hummels, Boateng e Höwedes; Khedira, Schweinsteiger, Kroos e Özil; Müller e Klose.

Em 2018: Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng e Hector; Khedira, Kroos e Özil; Reus, Müller e Timo Werner.

🟰 Nove jogadores se repetiram nas convocações de 2014 e 2018: Manuel Neuer (goleiro); Jérôme Boateng, Mats Hummels e Matthias Ginter (defrensores); Julian Draxler, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller e Mesut Özil (meio-campistas).

✂️ 14 jogadores convocados em 2014 saíram da lista em 2018: Roman Weidenfeller e Ron-Robert Zieler (goleiros); Erik Durm, Kevin Grosskreutz, Benedikt Höwedes, Philipp Lahm e Per Mertesacker (defensores); Mario Götze, Christoph Kramer e Bastian Schweinsteiger (meio-campistas); Lukas Podolski, André Schürrle e Miroslav Klose (atacantes).

📝 14 novos jogadores entraram na lista em 2018: Kevin Trapp e Marc-André ter Stegen (goleiros); Marvin Plattenhardt, Jonas Hector, Niklas Süle, Antonio Rüdiger e Joshua Kimmich (defensores); İlkay Gündoğan, Sebastian Rudy, Leon Goretzka e Julian Brandt (meio-campistas); Mario Gomez, Marco Reus e Timo Werner (atacantes).

⚽ Campanha em 2014:

Alemanha 4 x 0 Portugal

Alemanha 2 x 2 Gana

Estados Unidos 0 x 1 Alemanha

Alemanha 2 x 1 Argélia

França 0 x 1 Alemanha

Brasil 1 x 7 Alemanha

Alemanha 1 x 0 Argentina

⚽ Campanha em 2018:

Alemanha 0 x 1 México

Alemanha 2 x 1 Suécia

Coreia do Sul 2 x 0 Alemanha

🏆 Espanha, campeã em 2010

📈 Aproveitamento:

Entre as Copas de 2006 e 2010: 87,04% (141 de 162 pontos)

Entre as Copas de 2010 e 2014: 82,39% (131 de 159 pontos) ↘️

🎖️ Desempenho em grandes competições:

Eurocopa de 2008: campeã

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010: 1º lugar no Grupo 5

Eurocopa de 2012: campeã

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014: 1º lugar no Grupo I

⏳ Média de idade do elenco:

Em 2010: 25,9 anos

Em 2014: 27,7 anos ⬆️

📋 Times-base: Em 2010: Casillas; Sergio Ramos, Piqué, Puyol e Capdevilla; Busquets, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta; Pedro e David Villa. Em 2014: Casillas; Azpilicueta, Sergio Ramos, Piqué e Jordi Alba; Busquets, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta; David Silva e Diego Costa.

🟰 16 jogadores se repetiram nas convocações de 2010 e 2014: Iker Casillas e Pepe Reina (goleiros); Gerard Piqué, Sergio Ramos, Raúl Albiol e Javi Martínez (defensores); Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Xabi Alonso, Sergio Busquets, David Silva e Juan Mata (meio-campistas); David Villa, Fernando Torres e Pedro Rodríguez (atacantes).

✂️ Sete jogadores convocados em 2010 saíram da lista em 2014: Víctor Valdés (goleiros); Carlos Marchena, Carles Puyol, Joan Capdevila e Álvaro Arbeloa (defensores); Fernando Llorente e Jesús Navas (atacantes).

📝 Sete novos jogadores entraram na lista em 2014: David De Gea (goleiros); Juanfran, Jordi Alba e César Azpilicueta (defensores); Koke e Santi Cazorla (meio-campistas); Diego Costa (atacante).

⚽ Campanha em 2010: Espanha 0 x 1 Suíça Espanha 2 x 0 Honduras Chile 1 x 2 Espanha Espanha 1 x 0 Portugal Paraguai 0 x 1 Espanha Alemanha 0 x 1 Espanha Holanda 0 x 1 Espanha

⚽ Campanha em 2014: Espanha 1 x 5 Holanda Espanha 0 x 2 Chile Espanha 3 x 0 Austrália

🏆 Itália, campeã em 2006

📈 Aproveitamento:

Entre as Copas de 2002 e 2006: 68,25% (86 de 126 pontos)

Entre as Copas de 2006 e 2010: 59,03% (85 de 144 pontos) ↘️

🎖️ Desempenho em grandes competições:

Eurocopa de 2004: eliminada na fase de grupos

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006: 1º lugar no Grupo 5

Eurocopa de 2008: eliminada nas oitavas de final

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010: 1º lugar no Grupo 5

⏳ Média de idade do elenco:

Em 2006: 28,2 anos

Em 2010: 32,2 anos ⬆️

📋 Times-base: Em 2006: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Materazzi e Grosso; Camoranesi, Gattuso, Pirlo e Perrotta; Totti e Luca Toni. Em 2010: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini e Criscito; De Rossi, Montolivo e Marchisio; Iaquinta, Pepe e Gilardino.

🟰 Nove jogadores se repetiram nas convocações de 2006 e 2010: Gianluigi Buffon (goleiro); Fabio Cannavaro e Gianluca Zambrotta (defensores); Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo e Mauro Camoranesi (meio-campistas); Vincenzo Iaquinta e Alberto Gilardino (atacantes).

✂️ 14 jogadores convocados em 2006 saíram da lista em 2010: Angelo Peruzzi e Marco Amelia (goleiros); Alessandro Nesta, Fabio Grosso, Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo, Marco Materazzi e Massimo Oddo (defensores); Simone Barone e Simone Perrotta (meio-campistas); Francesco Totti, Luca Toni, Filippo Inzaghi e Alessandro Del Piero (atacantes).

📝 14 novos jogadores entraram na lista em 2010: Federico Marchetti e Morgan De Sanctis (goleiros); Christian Maggio, Domenico Criscito, Giorgio Chiellini, Salvatore Bocchetti e Leonardo Bonucci (defensores); Simone Pepe, Claudio Marchisio, Angelo Palombo e Riccardo Montolivo (meio-campistas); Antonio Di Natale, Fabio Quagliarella e Giampaolo Pazzini (atacantes).

⚽ Campanha em 2006:

Itália 2 x 0 Gana

Itália 1 x 1 Estados Unidos

República Tcheca 0 x 2 Itália

Itália 1 x 0 Austrália

Itália 3 x 0 Ucrânia

Alemanha 0 x 2 Itália

Itália 1 (5) x (3) 1 França