Atropelo na Itália, Haaland e inspiração local: a Noruega que pode enfrentar o Brasil na Copa
Confronto com a sensação das Eliminatórias aconteceria nas oitavas de final
- Matéria
- Mais Notícias
A Noruega chega à Copa do Mundo deste ano como uma das sensações. Liderada pelo astro Erling Haaland, a seleção nórdica vai muito além do atacante do Manchester City. Não à toa, mesmo sem o artilheiro, venceu a Suécia por 3 a 1 em amistoso realizado nesta semana. A equipe continua em ótima fase após fazer história nas Eliminatórias europeias, quando venceu todos os oito jogos disputados e liderou sem dificuldades o Grupo I, coincidentemente mesma letra do seu grupo no Mundial.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O ciclo norueguês nem começou tão bem, pois a equipe falhou em conseguir vaga na Eurocopa. Depois, porém, conquistou a promoção da Série B para a Série A da Liga das Nações. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, teve o melhor ataque, com incríveis 37 gols, e 100% de aproveitamento, em grupo que contava com a tetracampeã mundial Itália, goleada por Haaland e companhia nos dois jogos: 3 a 0 em Oslo e 4 a 1 em Milão. Assim, a Noruega deu fim ao hiato de 28 anos sem disputar o Mundial e garantiu sua quarta participação na história do torneio.
Classificação do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026:
|Seleção
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Saldo
Noruega
24
8
8
0
0
+ 32
Itália
18
8
6
0
2
+ 9
Israel
12
8
4
0
4
- 1
Estônia
4
8
1
1
6
- 13
Moldávia
1
8
0
1
7
- 27
Os primeiros adversários do país nórdico na Copa serão Iraque, Senegal e França. Caso se classifique na segunda posição e vença a primeira fase mata-mata, a Noruega pode ser a rival do Brasil nas oitavas de final. Para isso, a Seleção Brasileira precisa liderar o seu grupo e, evidentemente, também vencer o seu confronto dos 16 avos de final. Neste domingo (7), os noruegueses jogam amistoso contra o Marrocos, rival do Brasil na estreia, na Red Bull Arena, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).
A geração norueguesa
A campanha histórica nas Eliminatórias consolida uma ótima geração norueguesa, com jogadores espalhados pelas principais ligas europeias. Com exceção do goleiro Ørjan Nyland, de 35 anos, todos os convocados estão na faixa de 21 a 30 anos. Os rostos mais conhecidos são Haaland (Manchester City), Martin Ødegaard (Arsenal) e Alexander Sørloth (Atlético de Madrid). Mas não se engane: o elenco completo da Noruega está acostumado com o alto nível de enfrentamento e é questão de tempo para vários dos mais jovens também vestirem as camisas de gigantes europeus.
Distribuição dos convocados da Noruega por liga:
|País
|Número de jogadores
Inglaterra
9
Itália
5
Noruega
4
Alemanha
3
Espanha
2
Portugal
2
Escócia
1
A Noruega chega ao Mundial com um técnico nascido em seu território. O comandante é Ståle Solbakken, que curiosamente esteve presente na última participação do país em uma Copa do Mundo, como jogador em 1998. Fora dos gramados, iniciou a carreira como auxiliar técnico da seleção, em 2004. Depois, passou por Colônia (Alemanha), Wolverhampton (Inglaterra) e Copenhague (Dinamarca) antes de assumir os "Leões" em 2020.
O treinador tenta aproveitar todos os seus principais talentos. Com dois ótimos centroavantes no elenco, desloca Sorloth para jogar fora da área e monta a equipe no 4-3-3. Maestro do time, Ødegaard comanda as ações no meio-campo. O time-base é formado por: Nyland; Ryerson, Ajer, Haggen e Wolf; Berge, Thorstvedt e Odegaard; Sorloth, Nusa e Haaland.
Cometa Haaland
Sim, a seleção norueguesa vai muito além de Haaland, mas não chegaria ao Mundial sem o seu artilheiro. O atacante de 25 anos é o grande responsável pela mudança de patamar do país no cenário do futebol europeu e global. Filho do ex-jogador Alf-Inge Haaland, que disputou a Copa do Mundo de 1994, Erling mostrou desde o início de carreira que seria uma máquina de gols, independentemente da qualidade dos companheiros, do estilo de jogo de seu time ou do nível dos rivais. Foi assim no futebol norueguês, austríaco, alemão e inglês.
Com a camisa da Noruega, nunca foi diferente. Desde a equipe de base, o centroavante fazia um gol atrás do outro e enchia o povo nórdico de esperanças. No time principal, o gigante de 1,95 m e velocidade assustadora tem números que fazem parecer que ainda joga contra adolescentes: 55 gols em 49 jogos. Na última edição das Eliminatórias para a Copa, marcou 16 gols em oito jogos e não passou em branco nenhuma vez.
Os gols de Haaland na carreira:
|Equipe
|Gols
|Jogos
Manchester City
162
198
Borussia Dortmund
86
89
Molde
20
50
RB Salzburg
29
27
Noruega
55
49
Total
352
413
Fonte: Transfermarkt
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
FK Bodø/Glimt: a sensação da Europa
Apenas quatro jogadores convocados pela Noruega atuam no país. Três deles defendem o FK Bodø/Glimt, sensação da Europa na última temporada e prova de que o desenvolvimento do futebol norueguês colheu frutos também nas competições de clubes. Treinada por um norueguês, Kjetil Knutsen, e com elenco de custo baixíssimo, a equipe alcançou as oitavas de final da Champions League. Na fase de grupos, venceu o Manchester City, com Haaland do outro lado, e o Atlético de Madrid. Na repescagem, ganhou os jogos de ida e volta contra a Inter de Milão.
A trajetória cativante do Bodø/Glimt serve de inspiração para a Noruega na Copa do Mundo. Mas é claro que, se o Brasil estiver no caminho, o Lance! espera que o sonho norueguês não dure muito.
Convocação da Noruega para a Copa do Mundo
- Goleiros: Egil Selvik (Watford), Ørjan Nyland (Sevilla) e Sander Tangvik (Hamburgo);
- Defensores: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e Leo Østigard (Genoa);
- Meio-campistas: David Moller (Wolverhampton), Martin Ødegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Sander Berge (Fulham) e Morten Thorsby (Cremonese);
- Atacantes: Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Antonio Nusa (Leipzig) e Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
- Matéria
- Mais Notícias