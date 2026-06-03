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A Noruega chega à Copa do Mundo deste ano como uma das sensações. Liderada pelo astro Erling Haaland, a seleção nórdica vai muito além do atacante do Manchester City. Não à toa, mesmo sem o artilheiro, venceu a Suécia por 3 a 1 em amistoso realizado nesta semana. A equipe continua em ótima fase após fazer história nas Eliminatórias europeias, quando venceu todos os oito jogos disputados e liderou sem dificuldades o Grupo I, coincidentemente mesma letra do seu grupo no Mundial.

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Jogadores da Noruega comemoram gol em amistoso contra a Suécia (Foto: Lise Åserud / AFP)

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O ciclo norueguês nem começou tão bem, pois a equipe falhou em conseguir vaga na Eurocopa. Depois, porém, conquistou a promoção da Série B para a Série A da Liga das Nações. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, teve o melhor ataque, com incríveis 37 gols, e 100% de aproveitamento, em grupo que contava com a tetracampeã mundial Itália, goleada por Haaland e companhia nos dois jogos: 3 a 0 em Oslo e 4 a 1 em Milão. Assim, a Noruega deu fim ao hiato de 28 anos sem disputar o Mundial e garantiu sua quarta participação na história do torneio.

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Classificação do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026:

Seleção Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Saldo Noruega 24 8 8 0 0 + 32 Itália 18 8 6 0 2 + 9 Israel 12 8 4 0 4 - 1 Estônia 4 8 1 1 6 - 13 Moldávia 1 8 0 1 7 - 27

Os primeiros adversários do país nórdico na Copa serão Iraque, Senegal e França. Caso se classifique na segunda posição e vença a primeira fase mata-mata, a Noruega pode ser a rival do Brasil nas oitavas de final. Para isso, a Seleção Brasileira precisa liderar o seu grupo e, evidentemente, também vencer o seu confronto dos 16 avos de final. Neste domingo (7), os noruegueses jogam amistoso contra o Marrocos, rival do Brasil na estreia, na Red Bull Arena, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).

Odegaard disputa bola com Paquetá na Premier League: camisa 8 do Arsenal comanda o meio-campo norueguês (Foto: GLYN KIRK / AFP)

A geração norueguesa

A campanha histórica nas Eliminatórias consolida uma ótima geração norueguesa, com jogadores espalhados pelas principais ligas europeias. Com exceção do goleiro Ørjan Nyland, de 35 anos, todos os convocados estão na faixa de 21 a 30 anos. Os rostos mais conhecidos são Haaland (Manchester City), Martin Ødegaard (Arsenal) e Alexander Sørloth (Atlético de Madrid). Mas não se engane: o elenco completo da Noruega está acostumado com o alto nível de enfrentamento e é questão de tempo para vários dos mais jovens também vestirem as camisas de gigantes europeus.

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Distribuição dos convocados da Noruega por liga:

País Número de jogadores Inglaterra 9 Itália 5 Noruega 4 Alemanha 3 Espanha 2 Portugal 2 Escócia 1

A Noruega chega ao Mundial com um técnico nascido em seu território. O comandante é Ståle Solbakken, que curiosamente esteve presente na última participação do país em uma Copa do Mundo, como jogador em 1998. Fora dos gramados, iniciou a carreira como auxiliar técnico da seleção, em 2004. Depois, passou por Colônia (Alemanha), Wolverhampton (Inglaterra) e Copenhague (Dinamarca) antes de assumir os "Leões" em 2020.

O treinador tenta aproveitar todos os seus principais talentos. Com dois ótimos centroavantes no elenco, desloca Sorloth para jogar fora da área e monta a equipe no 4-3-3. Maestro do time, Ødegaard comanda as ações no meio-campo. O time-base é formado por: Nyland; Ryerson, Ajer, Haggen e Wolf; Berge, Thorstvedt e Odegaard; Sorloth, Nusa e Haaland.

Ståle Solbakken concede entrevista coletiva antes de amistoso da Noruega (Foto: Trond Reidar Teigen / AFP)

Cometa Haaland

Sim, a seleção norueguesa vai muito além de Haaland, mas não chegaria ao Mundial sem o seu artilheiro. O atacante de 25 anos é o grande responsável pela mudança de patamar do país no cenário do futebol europeu e global. Filho do ex-jogador Alf-Inge Haaland, que disputou a Copa do Mundo de 1994, Erling mostrou desde o início de carreira que seria uma máquina de gols, independentemente da qualidade dos companheiros, do estilo de jogo de seu time ou do nível dos rivais. Foi assim no futebol norueguês, austríaco, alemão e inglês.

Com a camisa da Noruega, nunca foi diferente. Desde a equipe de base, o centroavante fazia um gol atrás do outro e enchia o povo nórdico de esperanças. No time principal, o gigante de 1,95 m e velocidade assustadora tem números que fazem parecer que ainda joga contra adolescentes: 55 gols em 49 jogos. Na última edição das Eliminatórias para a Copa, marcou 16 gols em oito jogos e não passou em branco nenhuma vez.

Os gols de Haaland na carreira:

Equipe Gols Jogos Manchester City 162 198 Borussia Dortmund 86 89 Molde 20 50 RB Salzburg 29 27 Noruega 55 49 Total 352 413

Fonte: Transfermarkt

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FK Bodø/Glimt: a sensação da Europa

Apenas quatro jogadores convocados pela Noruega atuam no país. Três deles defendem o FK Bodø/Glimt, sensação da Europa na última temporada e prova de que o desenvolvimento do futebol norueguês colheu frutos também nas competições de clubes. Treinada por um norueguês, Kjetil Knutsen, e com elenco de custo baixíssimo, a equipe alcançou as oitavas de final da Champions League. Na fase de grupos, venceu o Manchester City, com Haaland do outro lado, e o Atlético de Madrid. Na repescagem, ganhou os jogos de ida e volta contra a Inter de Milão.

A trajetória cativante do Bodø/Glimt serve de inspiração para a Noruega na Copa do Mundo. Mas é claro que, se o Brasil estiver no caminho, o Lance! espera que o sonho norueguês não dure muito.

Bodø/Glimt celebra vitória contra a Inter de Milão por 3 a 1 nos playoffs da Champions League (Foto: Thomas Andersen / AFP)

Convocação da Noruega para a Copa do Mundo