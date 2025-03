Ídolo da Argentina sugere aposentadoria da seleção: ‘Se ganharmos outra Copa’

Em entrevista à uma das suas patrocinadoras, a "B Play", o goleiro da seleção argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, disse que se vencesse junto de seus companheiros outra Copa do Mundo de forma consecutiva, ele se aposentaria do futebol de seleções.

Além da fala mais impactante, Dibu Martínez também comentou sobre as novas gerações de jogadores e o papel dos atletas mais experientes de uma seleção já vitoriosa.

- Temos que abrir espaço para outros jogadores jovens - disse o goleiro do Aston Villa.

O sucesso de Emiliano Martínez com a Argentina

Martínez tornou-se uma figura central na recente trajetória vitoriosa da seleção argentina de futebol. Sua estreia pela Albiceleste aconteceu em junho de 2021, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo, e, desde então, consolidou-se como um dos principais goleiros do cenário mundial.

A ascensão de Dibu à fama veio na Copa América de 2021, quando teve papel decisivo na conquista do título. Durante as semifinais contra a Colômbia, brilhou ao defender três cobranças na disputa de pênaltis, exibindo sua característica como bom pegador de penalidades. Na final, diante do Brasil, no Maracanã, Martínez foi peça fundamental para que a Argentina quebrasse um jejum de 28 anos sem títulos importantes, ajudando a equipe a vencer por 1 a 0.

O auge de sua carreira com a seleção veio na Copa do Mundo de 2022. Dibu destacou-se em momentos críticos, como na defesa histórica nos instantes finais da prorrogação na final contra a França, um lance que se tornou emblemático. Além disso, brilhou novamente nas disputas por pênaltis, contribuindo para a vitória argentina e garantindo o terceiro título mundial da história do país.