Copa do Mundo

River Plate anuncia contratação de campeão do mundo titular da Argentina na Copa

Jogador assinou contrato de um ano e meio com o clube argentino

Avatar
Abner Rey
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
20:33
Argentina comemora gol nas Eliminatórias contra o Brasil
imagem cameraArgentina comemora gol nas Eliminatórias contra o Brasil (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
O River Plate, da Argentina, anunciou oficialmente nesta sexta-feira (29) que chegou a um acordo para contar com o zagueiro Otamendi, atualmente jogador do Benfica, que será jogador do clube partir de 1º de julho deste ano.

O zagueiro de 38 anos assinou um contrato de 1 ano e meio com o clube argentino e não atuará mais pela equipe do Benfica, já que a temporada europeia chegou ao fim e o defensor se apresentará à delegação do país para a disputa dos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo.

Durante a passagem pela equipe portuguesa, Otamendi conquistou a Taça da Liga e duas Supertaças. Antes, o jogador atuava pelo Manchester City, e foi negociado numa transferência que envolveu a ida de Ruben Dias para o clube inglês na temporada 2020/21.

Otamendi possui ampla experiência e já chegou até mesmo a atuar no Brasil: em 2014, o jogador foi emprestado pelo Valência para o Atlético Mineiro, onde atuou por 19 jogos e marcou um gol. Em Portugal, além do Benfica, o defensor também atuou Porto, onde iniciou a trajetória em solo europeu em 2010.

O defensor foi titular na conquista da Copa do Mundo de 2022 pela seleção argentina e, neste ano, deve voltar a atuar com a camisa da Albiceleste.

Os argentinos ocupam o grupo J na Copa do Mundo e enfrentam a Argélia, em Kansas, no dia 16 de junho, a Áustria, no dia 22 de junho, e a Jordânia, no dia 27 de junho, ambas as partidas no Texas.

