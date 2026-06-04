Com fratura no dedo, Dibu Martínez treina com apenas uma mão pela Argentina

Com uma fratura no dedo anelar da mão direita, o goleiro Dibu Martínez fez um treino apenas com a mão esquerda pela Argentina, na quarta-feira (3). O atleta do Aston Villa também foi flagrado realizando a atividade sem luvas em imagens feitas pelo jornal "Olé".

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Uma das principais lideranças da Argentina, Dibu Martínez sofreu uma fratura no dedo anelar da mão direita no aquecimento da final da Europa League entre Aston Villa e Freiburg. Ainda assim, o atleta atuou durante os 90 minutos da decisão e não foi vazado no jogo que deu o título para os ingleses.

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Há duas semanas sem entrar em campo, Dibu Martínez vem fazendo um trabalho à parte de Musso e Rulli, que são os outros goleiros convocados pela Argentina. O atleta também vem progredindo em sua recuperação e mantém o dedo imobilizado.

Por conta da fratura, Dibu Martínez desfalca a Argentina no amistoso contra Honduras, e Rulli deve ser o titular, neste sábado (6). No entanto, o veterano de 33 anos espera estar disponível para a estreia da Albiceleste contra a Argélia, no dia 16 de junho.

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Além de Dibu Martínez, Argentina conta com outros jogadores em recuperações

Além de Dibu Martínez, a Argentina trabalha para recuperar outros jogadores que estão em fases finais de recuperações de lesões. Lionel Messi, Nico Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes e Julián Álvarez são nomes que fazem um trabalho separado dos demais atletas e visam estar aptos para o início da Copa do Mundo.

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