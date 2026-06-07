Scaloni destaca força da Argentina antes da Copa após vitória sobre Honduras
Treinador adota cautela para definir substituto de Balerdi
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O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, afirmou que ainda não decidiu quem substituirá o zagueiro Leonardo Balerdi na lista para a Copa do Mundo de 2026. Após a vitória sobre Honduras em amistoso preparatório, o treinador explicou que a comissão técnica monitora a condição física de diversos jogadores antes de tomar uma decisão definitiva. Além disso, Scaloni ressaltou que a identidade da equipe permanece intacta e demonstrou confiança no grupo às vésperas do Mundial.
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Lesão de Balerdi preocupa
A principal baixa da Argentina foi confirmada após exames apontarem um problema muscular na região do sóleo de Balerdi. Scaloni lamentou a situação e revelou o impacto da notícia dentro do elenco.
— Quando me sentei para esta coletiva, ainda esperávamos que a lesão do Balerdi não fosse aquilo que imaginávamos. Mas ele tem um problema no músculo sóleo e não reúne as condições mínimas para nos ajudar. Tive que conversar com ele e informar que não poderíamos contar com sua presença. Conheço o Balerdi desde as categorias de base e foi uma situação muito triste. Todo o grupo ficou abalado com o que aconteceu — declarou o treinador, que reforçou que não pretende acelerar o processo de escolha do substituto.
— Ainda não sei quem vai substituí-lo. Não estamos 100% definidos com muitos jogadores, e essa decisão não envolve apenas um zagueiro. O que aconteceu com o Balerdi foi uma pena enorme. Não vamos nos precipitar, porque isso poderia nos levar a uma decisão equivocada — concluiu.
Defesa sólida e equilíbrio
Ao analisar a atuação diante de Honduras, Scaloni destacou a importância da organização defensiva para uma campanha bem-sucedida na Copa. O treinador também valorizou a produção ofensiva da equipe, que marcou duas vezes sobre os hondurenhos.
— A Copa do Mundo será vencida por quem souber defender bem. Existem momentos em que é preciso sofrer e suportar a pressão do adversário. Em determinadas situações, você precisa fechar espaços e se sacrificar pela equipe. Foi isso que fizemos e continuaremos fazendo.
— A equipe criou oportunidades e isso é muito importante. Há sempre aspectos a melhorar, mas a competição interna é saudável. Todos querem jogar e, ao mesmo tempo, apoiam seus companheiros.
Sem comparar
Campeão mundial em 2022, Scaloni evitou estabelecer comparações com a campanha vitoriosa no Catar e afirmou que o objetivo é competir da melhor maneira possível.
— Não estamos pensando em repetir a Copa do Mundo do Catar. Se o sucesso vier novamente, ótimo. Mas o mais importante é que possamos terminar o torneio com a consciência tranquila, sabendo que demos tudo de nós em campo.
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