menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Scaloni destaca força da Argentina antes da Copa após vitória sobre Honduras

Treinador adota cautela para definir substituto de Balerdi

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
17:02
Favorite o Lance! no Google
Lionel Scaloni, da Argentina, em amistoso preparatório pré-Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
imagem cameraLionel Scaloni, da Argentina, em amistoso preparatório pré-Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, afirmou que ainda não decidiu quem substituirá o zagueiro Leonardo Balerdi na lista para a Copa do Mundo de 2026. Após a vitória sobre Honduras em amistoso preparatório, o treinador explicou que a comissão técnica monitora a condição física de diversos jogadores antes de tomar uma decisão definitiva. Além disso, Scaloni ressaltou que a identidade da equipe permanece intacta e demonstrou confiança no grupo às vésperas do Mundial.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lesão de Balerdi preocupa

A principal baixa da Argentina foi confirmada após exames apontarem um problema muscular na região do sóleo de Balerdi. Scaloni lamentou a situação e revelou o impacto da notícia dentro do elenco.

continua após a publicidade

— Quando me sentei para esta coletiva, ainda esperávamos que a lesão do Balerdi não fosse aquilo que imaginávamos. Mas ele tem um problema no músculo sóleo e não reúne as condições mínimas para nos ajudar. Tive que conversar com ele e informar que não poderíamos contar com sua presença. Conheço o Balerdi desde as categorias de base e foi uma situação muito triste. Todo o grupo ficou abalado com o que aconteceu — declarou o treinador, que reforçou que não pretende acelerar o processo de escolha do substituto.

— Ainda não sei quem vai substituí-lo. Não estamos 100% definidos com muitos jogadores, e essa decisão não envolve apenas um zagueiro. O que aconteceu com o Balerdi foi uma pena enorme. Não vamos nos precipitar, porque isso poderia nos levar a uma decisão equivocada — concluiu.

continua após a publicidade
Ténico da Argentina, Lionel Scaloni em entrevista coletiva (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Ténico da Argentina, Lionel Scaloni em entrevista coletiva (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Defesa sólida e equilíbrio

Ao analisar a atuação diante de Honduras, Scaloni destacou a importância da organização defensiva para uma campanha bem-sucedida na Copa. O treinador também valorizou a produção ofensiva da equipe, que marcou duas vezes sobre os hondurenhos.

— A Copa do Mundo será vencida por quem souber defender bem. Existem momentos em que é preciso sofrer e suportar a pressão do adversário. Em determinadas situações, você precisa fechar espaços e se sacrificar pela equipe. Foi isso que fizemos e continuaremos fazendo.

— A equipe criou oportunidades e isso é muito importante. Há sempre aspectos a melhorar, mas a competição interna é saudável. Todos querem jogar e, ao mesmo tempo, apoiam seus companheiros.

Sem comparar

Campeão mundial em 2022, Scaloni evitou estabelecer comparações com a campanha vitoriosa no Catar e afirmou que o objetivo é competir da melhor maneira possível.

— Não estamos pensando em repetir a Copa do Mundo do Catar. Se o sucesso vier novamente, ótimo. Mas o mais importante é que possamos terminar o torneio com a consciência tranquila, sabendo que demos tudo de nós em campo.

Lionel Scaloni e a comissão técnica da Argentina em amistoso preparatório pré-Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Lionel Scaloni e a comissão técnica da Argentina em amistoso preparatório pré-Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias