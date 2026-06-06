Sem Messi, Argentina vence amistoso com tranquilidade e chega à Copa com confiança

A Argentina enfrentou a seleção de Honduras neste sábado (6), no penúltimo amistoso da seleção Albiceleste antes da estreia na Copa do Mundo, e venceu com facilidade por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo atacante Lautaro Martinez, de pênalti, e por Giuliano Simeone.

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O próximo compromisso da seleção argentina será o amistoso contra a Islândia, na próxima terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília). Messi não atuou durante o primeiro amistoso e também não deve entrar em campo no próximo, já que se recupera de uma sobrecarga muscular e visa estar 100% para a estreia na Copa.

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Como foi o jogo

A Argentina teve muita facilidade na primeira etapa para chegar ao ataque. Dominando as ações de jogo, chegou com mais força no ataque e finalizou muito na meta do goleiro Edrick Menjívar. A Albiceleste iniciou a partida com um time considerado alternativo e, em uma bela finalização do lado esquerdo da área de Honduras, o meia Lo Celso quase fez um golaço, mas acertou o travessão. A bola sobrou para Tagliafico, que driblou dentro da área, tomou uma pancada e sofreu a falta.

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O juiz sinalizou pênalti, e Lautaro Martínez abriu o marcador para os argentinos. A Argentina seguiu controlando as ações do jogo até o segundo tempo, quando o técnico Lionel Scaloni começou a mexer no time. O único jogador que permaneceu em campo desde o primeiro tempo foi o lateral-esquerdo do Palmeiras Giay, que não foi convocado para a Copa do Mundo, mas integra os treinamentos da Albiceleste durante a preparação para a competição.

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Jogadores da Argentina comemorando vitória sobre Honduras (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Com um time totalmente renovado no segundo tempo e com Fláco Lopez em campo, a Argentina cedeu alguns espaços para o adversário, que chegou com mais perigo perto do gol, mas não conseguiu marcar. O controle da partida seguiu sendo dos hermanos, que fizeram o segundo gol em uma bola jogada de Giuliano Simeone pela direita.

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A Argentine teve 72% de posse de bola na partida, contra 27% da seleção de Honduras. Foram 20 finalizações dos atuais campeões do mundo contra 4 dos adversários.

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