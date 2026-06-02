Gigante inglês entra na briga com Barcelona por Julián Álvarez

O Arsenal está disposto a entrar forte no mercado de transferências e definiu um dos seus principais alvos para a próxima temporada: Julián Alvarez. De acordo com informações da imprensa espanhola, os Gunners pretendem procurar o Atlético de Madrid para avaliar a possibilidade de contratar o atacante argentino, considerado uma das principais peças do elenco comandado por Diego Simeone.

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A admiração do clube londrino pelo jogador não é novidade. O novo diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, conhece bem o atacante desde seus tempos no futebol espanhol e vê em Alvarez o perfil ideal para reforçar o setor ofensivo da equipe de Mikel Arteta.

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Apesar do interesse inglês, o Atlético de Madrid mantém uma postura firme. O clube espanhol afirma que não pretende abrir negociações e considera o argentino um dos pilares do projeto esportivo para os próximos anos.

Nos bastidores, a diretoria colchonera reforça que não trabalha com a possibilidade de uma transferência e sustenta que uma eventual saída só seria considerada mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão do jogador, fixada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,2 bilhões na cotação atual).

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Barcelona e PSG acompanham cenário

Além do Arsenal, outros gigantes europeus monitoram a situação do atacante. Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona demonstrou interesse no jogador nos últimos meses, enquanto o PSG também acompanha de perto qualquer movimentação envolvendo o argentino.

As mesmas informações apontam que pessoas ligadas ao entorno de Julián Alvarez tiveram contatos com clubes interessados ao longo do fim da temporada. Ainda assim, o Atlético garante que o atacante não manifestou desejo de deixar Madri e que o planejamento para a temporada 2026/27 conta integralmente com o jogador.

Julián Álvarez em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Retorno à Premier League?

Julián Alvarez deixou o Manchester City há duas temporadas em busca de maior protagonismo e rapidamente se tornou uma das referências do Atlético de Madrid. Agora, o Arsenal pode tentar convencê-lo a retornar à Premier League para integrar uma equipe recém-campeã da liga e vice-campeã da Champions.

Por enquanto, a posição do Atlético é clara: não há negociações em andamento. Ainda assim, segundo a imprensa espanhola, o Arsenal pretende fazer uma consulta formal para entender se existe alguma possibilidade de negócio. A novela envolvendo o futuro do argentino promete ser um dos temas mais acompanhados da próxima janela de transferências.

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