Guia Lance! do Brasileirão 2025: elencos, análises, informações, tabela e curiosidades

Para você não perder nenhum lance, preparamos um guia completo do Brasileirão 2025: elencos, regulamento, história, curiosidades, palpites e análises dos 20 clubes que vão disputar uma das ligas nacionais mais competitivas, imprevisíveis e emocionantes.

Botafogo

Depois de ser campeão da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano, o Botafogo passou por uma reformulação no elenco e na comissão técnica. Com mais de 16 saídas do time, incluindo peças importantes como Luiz Henrique e Thiago Almada, nove reforços chegaram para integrar à equipe e compor o elenco vitorioso, além do novo treinador Renato Paiva. Veja o que esperar do Botafogo no Brasileirão!

Elenco do Botafogo comemora título do Brasileirão no Nilton Santos. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Palmeiras

O Palmeiras inicia o Brasileirão com algumas dúvidas após a derrota na final do Campeonato Paulista, mas segue como um dos principais candidatos ao título. Os pilares do elenco multicampeão das últimas temporadas foram mantidos, e o clube investiu quase meio bilhão de reais na última janela de transferências, trazendo reforços de peso, como Vitor Roque e Paulinho. Veja o que esperar do Palmeiras no Brasileirão!

Flamengo

Campeão estadual e da Supercopa do Brasil, o Flamengo se preparou bem para o torneio; Para buscar o troféu, o técnico Filipe Luís conta com um elenco estrelado, com nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique, De La Cruz, Léo Ortiz, Danilo e Gerson, entre outros. Além desses, Pedro e Matías Viña, que se recuperam de contusão, estarão à disposição em breve. Veja o que esperar do Flamengo no Brasileirão!

Fortaleza

O Fortaleza chega para o Brasileirão 2025 em meio a uma temporada irregular e com um vice-campeonato recente no Estadual. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, a equipe busca repetir o desempenho do ano passado, quando terminou em 4º lugar e obteve vaga direta para a Copa Libertadores. Veja o que esperar do Fortaleza no Brasileirão!

Internacional

Campeão gaúcho de forma invicta, algo que não acontecia desde 2009, o Internacional chega quer acabar com um jejum de 45 anos no Brasileiro. O elenco mostrou força durante o Campeonato Gaúcho quando o time perdeu quatro dos seus titulares por lesão e, apesar de bons nomes ofensivos, o destaque foi a defesa. Anthoni mostrou segurança no gol, bem guarnecido pela dupla Vitão e Victor Gabriel – que começa o Nacional lesionado. Além do cão de guarda Fernando à frente da zaga. Veja o que esperar do Internacional no Brasileirão!

São Paulo

Apesar de ostentar um quarteto de respeito na frente com Oscar, Lucas, Luciano e Calleri, a meta do São Paulo neste Brasileirão é ficar entre os seis primeiros da classificação, algo que garantiria uma vaga na Copa Libertadores e asseguraria uma premiação significativa. O técnico Luis Zubeldía chega para o torneio em um momento mais tranquilo. Veja o que esperar do São Paulo no Brasileirão!

Corinthians

Eliminado na Pré-Libertadores e campeão do Paulistão sobre o maior rival, o Corinthians entra no Brasileirão entre altos e baixos. A missão é mudar o retrospecto recente, após duas temporadas lutando contra o rebaixamento. O time acredita ter elenco para brigar por uma vaga na próxima Libertadores e, por que não, sonhar com objetivos maiores, como quebrar o jejum de oito anos sem conquistar a principal competição do país. Veja o que esperar do Corinthians no Brasileirão!

Bahia

Buscando uma mudança de patamar após o 8º lugar do ano passado, o Bahia, de Rogério Ceni, o indica que pode sim superar a campanha de 2024. Nesta temporada, o clube já passou por testes importantes e conseguiu vencê-los, como no título baiano diante do rival Vitória - algo que não tinha acontecido no ano passado - e a classificação para a fase de grupos da Libertadores ao bater The Strongest e Boston River. Veja o que esperar o Bahia no Brasileirão!

Cruzeiro

O alto investimento feito pela SAF na janela de transferências do Cruzeiro ainda não deu resultado na temporada, e a cobrança sobre a equipe é grande. O torcedor celeste começou o ano animado com as contratações, principalmente dos atacantes Gabigol e Dudu e do zagueiro Fabrício Bruno, mas a Raposa decepcionou no Campeonato Mineiro, com a eliminação na semifinal para o América, depois de uma campanha ruim. Veja o que esperar do Cruzeiro no Brasileirão!

Vasco

O Vasco manteve a espinha dorsal e encorpou o elenco e preenchendo as lacunas que tinha no grupo que terminou a competição na 10ª colocação em 2024. Para o Brasileirão, o Vasco chega cercado de desconfiança por parte do torcedor, que não sente firmeza no trabalho do técnico Fábio Carille. O Cruz-Maltino foi eliminado pelo maior rival, o Flamengo, nas semifinais do Campeonato Carioca. Veja o que esperar do Vasco no Brasileirão!

Vitória

A equipe comandada por Thiago Carpini vai para o segundo ano consecutivo na Série A após terminar na 11ª posição em 2024, em campanha que superou as expectativas de muita gente e ainda rendeu uma vaga na Sul-Americana. Entre o final do Brasileirão de 2024 e o início desta temporada, o Rubro-Negro até chegou a ficar invicto por 22 jogos e alcançou a segunda melhor sequência da história do clube, mas as mudanças no elenco em relação ao ano passado e a queda de rendimento nas partidas finais acendem o sinal de alerta. Veja o que esperar do Vitória no Brasileirão!

Atlético-MG

Para tentar repetir o título brasileiro de 2021, o Atlético-MG aposta na dupla de sucesso de quatro anos atrás: o técnico Cuca e o atacante Hulk – também estão no Galo desde o último título brasileiro o goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, os zagueiros Junior Alonso e Igor Rabello, o volante Alan Franco e o meia Rubens. O início da temporada deixou a torcida atleticana empolgada. O Atlético-MG, depois de um início ruim, recuperou-se no Mineiro e conquistou o hexacampeonato pela segunda vez em sua história. Veja o que esperar do Atlético-MG no Brasileirão!

Fluminense

Depois das dificuldades de 2024, o Fluminense busca um começo de campeonato consistente para ter tranquilidade ao longo do ano e buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Diante dos equívocos da janela de 2024, o Tricolor mudou o perfil de contratação, assemelhando ao que fez em anos anteriores. Trouxe 10 jogadores, dos quais apenas três possuem mais de 30 anos. Veja o que esperar do Fluminense no Brasileirão!

Grêmio

Depois de flertar com rebaixamento em 2024, o Grêmio quer voltar a brigar na parte de cima da tabela no Brasileirão deste ano. Para isso, o Tricolor Gaúcho passou por reformulação, tanto no grupo de jogadores quanto na comissão técnica. Entretanto, Gustavo Quinteros já inicia a competição pressionado após a perda da hegemonia gaúcha para o Internacional. Veja o que esperar do Grêmio no Brasileirão!

Juventude

Em seu segundo ano consecutivo na Série A, novamente o Juventude precisará superar o baixo orçamento para garantir a permanência na elite. Para isso, o Alviverde de Caxias do Sul buscou ser assertivo nas contratações, com atletas estrangeiros e de divisões inferiores do futebol brasileiro. Veja o que esperar do Juventude no Brasileirão!

Red Bull Bragantino

O RB Bragantino chega para a edição do Campeonato Brasileiro de 2025 disposto a fazer tudo diferente da temporada passada, quando foi para a última rodada com chances reais de rebaixamento. Agora, com algumas mudanças na equipe e ainda sob o comando do técnico Fernando Seabra, o time de Bragança Paulista quer voos maiores e melhores neste ano. Veja o que esperar do Red Bull Bragantino no Brasileirão!

Santos

O Santos retorna à elite do futebol brasileiro depois de ter conquistado a Série B no ano passado. A melhor campanha dos últimos anos foi o vice-campeonato em 2019, na Era Sampaoli. O Alvinegro não conquista o Brasileirão desde 2004, na segunda edição da era dos pontos corridos do torneio. O destaque é o atacante Neymar, que volta a disputar um torneio nacional depois de 13 anos. O técnico Pedro Caixinha terá 34 jogadores à disposição para tentar pelo menos uma vaga ou na Copa Sul-Americana ou na Libertadores do ano que vem. Veja o que esperar do Santos no Brasileirão!

Mirassol

O Mirassol, enfim, conquistou seu objetivo: chegar à elite do Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista é o quinto novato a alcançar o feito na era dos pontos corridos da competição e foi justamente em um ano muito especial para o clube, o de seu centenário. Veja o que esperar do Mirassol no Brasileirão!

Sport

O Sport retorna à elite do futebol brasileiro após passar três anos na Série B, a sua pior sequência dentro da era dos pontos corridos. O Leão manteve o técnico Pepa e contratou 15 jogadores, com destaque para os portugueses Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência. A direção também renovou com sete atletas, entre eles o meia Lucas Lima até o final de 2026. Para o Brasileirão, o principal objetivo é garantir a permanência e, consequentemente, tentar um calendário internacional com a Sul-Americana. Veja o que esperar do Sport no Brasileirão!

Ceará

O Ceará retorna ao Brasileirão em 2025, depois do rebaixamento em 2022. O clube obteve o acesso após ficar em quarto lugar na Série B de 2024. Vindo de um bicampeonato estadual, em cima do rival Fortaleza, a equipe de Léo Condé busca a permanência na elite do futebol nacional. Veja o que esperar do Ceará no Brasileirão!

Analistas apontam favoritismo para o Flamengo

Colunistas e editores do Lance! projetaram as possibilidades e apontaram o Flamengo como principal favorito. Veja também quem são os outros principais candidatos, quem corre por fora e as equipes que começam o Campeonato Brasileiro com a perspectiva de lutarem contra o rebaixamento à Série B.

Tabela do Brasileirão

Quem gosta de programar com antecedência viagens para acompanhar o seu time ou esperar pelo grande clássico do seu time contra o maior rival já pode conferir a tabela do Brasileirão 2025

Regulamento e critérios de desempate da edição 2025

O Brasileirão Série A 2025 será disputado entre 20 clubes ao longo de 38 rodadas, em um sistema de pontos corridos. A competição nacional segue o modelo consagrado dos últimos anos, mas com atenção a detalhes importantes do regulamento, como critérios de classificação para torneios internacionais, regras de inscrição de jogadores e as condições de rebaixamento. Além disso, conheça os sete critérios de desempate.

Números e rankings históricos do Brasileirão

Times com mais vitórias no Brasileirão na história

Times com mais pontos no Brasileirão na história

Maiores artilheiros do Brasileirão: quem fez mais gols na Série A

Artilheiros do Brasileirão nos pontos corridos: de 2003 até 2024

Maiores goleadas da história do Brasileirão