Guia do Brasileirão: Corinthians se inspira em conquista para quebrar novo jejum

O Corinthians faz a sua estreia no Brasileirão no domingo (30), contra o Bahia, em Salvador, ainda sob euforia por um título sobre o maior rival. O Timão conquistou o Paulistão sobre o Palmeiras, quebrou um jejum de seis anos sem conquistas, e encheu o torcedor de esperanças para a competição nacional, mas o clube alvinegro é uma incógnita.

Neste ano, o Timão foi eliminado da Pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, e ainda é difícil definir qual será o perfil da equipe no Brasileirão. O fato é que o Corinthians quer mudar o retrospecto das duas últimas edições, em que lutou contra o rebaixamento.

Disputando a Sul-Americana, o clube vê o Campeonato Brasileiro como um objetivo prioritário, e a Fiel sonha em quebrar um jejum de oito anos sem títulos nacionais. Para isso, o Corinthians aposta na manutenção do elenco em relação ao fim da última temporada, com nomes de peso como Memphis, Garro e Yuri Alberto.

Yuri Alberto foi artilheiro do último Brasileirão (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Brasileirão de 2024: sufoco e euforia

O Corinthians lutou contra o rebaixamento por quase todo o último torneio nacional. Ramón Díaz chegou ao clube em julho, após a saída de António Oliveira, quando o clube amargava a penúltima colocação.

Com o perigo iminente de rebaixamento, a diretoria abriu os cofres e contratou jogadores de renome internacional, como Memphis e Carrillo. Em campo, o Corinthians engatou uma sequência de nove vitórias consecutivas, um recorde na era dos pontos corridos, e saiu da zona de rebaixamento para conquistar uma vaga na Pré-Libertadores.

Individualmente, o Timão teve seus destaques. Rodrigo Garro foi eleito o melhor meia da competição, e Yuri Alberto terminou como artilheiro, ao lado de Alerrandro, do Vitória.

Elenco do Corinthians no Brasileirão 2025

Goleiros: Hugo Souza, Matheus Donelli, Felipe Longo e Kauê Laterais: Angileri, Matheus Bidu, Diego Palácios, Hugo, Matheuzinho e Léo Maná Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Renato Meias: Alex Santana, Breno Bidon, Carrillo, Charles, José Martínez, Ryan, Maycon, Raniele, Igor Coronado e Rodrigo Garro Atacantes: Giovane, Héctor Hernández, Kayke, Memphis, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto

Ramón Díaz

O técnico argentino ganhou respaldo da diretoria após o título do Paulistão. Com 60% de aproveitamento desde que chegou ao Corinthians no último ano, Ramón Díaz foi bastante contestado após a eliminação na Pré-Libertadores.

A conquista do Paulistão sobre o Palmeiras trouxe tranquilidade para Ramón Díaz. O treinador também carrega na bagagem o feito de ter salvo o clube do rebaixamento com nove vitórias consecutivas no último Brasileirão.

O argentino aposta em um estilo de jogo diferente dos populares ataques com dois pontas. O Corinthians aposta em um losango no meio de campo encabeçado por Garro e Carrillo. No ataque, Memphis e Yuri Alberto são apostas para gols.

Jogos do Corinthians no Brasileirão 2025

1ª rodada: Bahia x Corinthians - domingo (30/03) - 20h - Arena Fonte Nova 2ª rodada: Corinthians x Vasco da Gama 3ª rodada: Palmeiras x Corinthians 4ª rodada: Corinthians x Fluminense 5ª rodada: Corinthians x Sport 6ª rodada: Flamengo x Corinthians 7ª rodada: Corinthians x Internacional 8ª rodada: Mirassol x Corinthians 9ª rodada: Corinthians x Santos 10ª rodada: Atlético-MG x Corinthians 11ª rodada: Corinthians x Vitória 12ª rodada: Grêmio x Corinthians 13ª rodada: Corinthians x RB Bragantino 14ª rodada: Ceará x Corinthians 15ª rodada: São Paulo x Corinthians 16ª rodada: Corinthians x Cruzeiro 17ª rodada: Botafogo x Corinthians 18ª rodada: Corinthians x Fortaleza 19ª rodada: Juventude x Corinthians 20ª rodada: Corinthians x Bahia 21ª rodada: Vasco da Gama x Corinthians 22ª rodada: Corinthians x Palmeiras 23ª rodada: Fluminense x Corinthians 24ª rodada: Sport x Corinthians 25ª rodada: Corinthians x Flamengo 26ª rodada: Internacional x Corinthians 27ª rodada: Corinthians x Mirassol 28ª rodada: Santos x Corinthians 29ª rodada: Corinthians x Atlético-MG 30ª rodada: Vitória x Corinthians 31ª rodada: Corinthians x Grêmio 32ª rodada: RB Bragantino x Corinthians 33ª rodada: Corinthians x Ceará 34ª rodada: Corinthians x São Paulo 35ª rodada: Cruzeiro x Corinthians 36ª rodada: Corinthians x Botafogo 37ª rodada: Fortaleza x Corinthians 38ª rodada: Corinthians x Juventude

