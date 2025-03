O Atlético-MG estreia no Brasileirão deste ano neste sábado (29), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 18h30, com o objetivo de repetir a conquista de 2021. Para isso, aposta na dupla de sucesso de quatro anos atrás: o técnico Cuca e o atacante Hulk – também estão no Galo desde o último título brasileiro o goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, os zagueiros Junior Alonso e Igor Rabello, o volante Alan Franco e o meia Rubens.

O início da temporada deixou a torcida atleticana empolgada. O Atlético-MG, depois de um início ruim, recuperou-se no Mineiro e conquistou o hexacampeonato pela segunda vez em sua história. O atacante Hulk, destaque da campanha, foi o artilheiro do campeonato (com sete gols) pelo quarto ano consecutivo.

As contratações para a temporada também se encaixaram muito bem no esquema do técnico Cuca. O atacante Rony marcou quatro gols em seis jogos. O argentino Cuello tornou-se titular absoluto, assim como o volante Gabriel Menino. O jovem lateral Natanael surpreendeu com boas atuações, e Caio Paulista mostrou versatilidade. Campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado com o Botafogo, Júnior Santos jogou apenas quatro vezes, contundiu-se na panturrilha direita, mas deve estar à disposição para as primeiras rodadas do Brasileirão.

Como foi o Atlético-MG no Brasileirão 2024

No Brasileirão do ano passado, o Atlético-MG não foi bem: terminou em 12º lugar, sem vaga na Copa Libertadores, como vinha conseguindo desde 2021. No returno, o Galo deixou a competição em segundo plano, priorizando a Copa do Brasil e a Libertadores, e, por isso, chegou à última rodada ameaçado pelo rebaixamento. A vitória sobre o Athletico-PR, em casa, evitou o vexame.

Elenco do Atlético-MG para o Brasileirão 2025

Goleiros: Everson, Robert Alves e Gabriel Delfim Laterais: Natanael, Saravia, Guilherme Arana e Caio Paulista Zagueiros: Junior Alonso, Lyanco, Igor Rabello, Vitor Hugo, Rômulo e Ivan Román Meio-campistas: Alan Franco, Gabriel Menino, Patrick, Fausto Vera, Rubens, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard Atacantes: Hulk, Rony, Cuello, Júnior Santos, João Marcelo, Caio Maia, Brahian Palacios e Cadu

O técnico do Atlético-MG para o Brasileirão

Técnico Cuca quer repetir conquistas de 2016 e 2021 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Em sua quarta passagem pelo Atlético-MG, o técnico Cuca confirmou sua competência para conquistar títulos e já foi campeão mineiro pela quinta vez. Treinador com mais títulos da história do Galo, Cuca espera repetir o sucesso de 2021, quando foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Ele também foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016.

Jogos do Atlético-MG no Brasileirão 2025: