Guia do Brasileirão: Santos retorna à elite com Neymar de protagonista

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (30), diante do Vasco, em São Januário, às 18h30.

O Peixe retorna à elite do futebol brasileiro depois do título da Série B do ano passado, um rebaixamento inédito no clube.

Em 2024, o Peixe conquistou o acesso com duas rodadas de antecedência. Foi o campeão com o menor número de pontos na história da competição, com 68 no total.

Santos espera contar com Neymar até a Copa do Mundo do ano que vem; vínculo atual segue até o dia 30 de junho. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A Série B em 2024:

O Santos começou a temporada de 2024 com o vice-campeonato Paulista sob o comando do técnico Fábio Carille. Na segunda divisão, não teve grandes atuações e o Peixe contou em muitos momentos com tropeços dos adversários para ficar em uma boa colocação na tabela.

Este também foi o primeiro ano de Marcelo Teixeira na presidência do Peixe. Alguns momentos também foram turbulentos na administração do clube, especialmente nas curtas passagens do executivo Alexandre Gallo e do CEO Paulo Bracks.

Apesar de ter conquistado o acesso com duas rodadas de antecedência, o Alvinegro passou por uma reformulação após o título com a saída do técnico Fábio Carille e de alguns jogadores como Otero, Pedrinho, Giuliano, Cazares, Nonato, Jair, Joaquim, Vinicius Balieiro e Sandry.

O técnico Pedro Caixinha:

O português foi anunciado no Peixe no começo deste ano. Ele assinou contrato até o fim de 2026. Até aqui, comandou o Peixe apenas no Campeonato Paulista. O time parou na semifinal diante do Corinthians.

Este é o segundo trabalho do português no futebol brasileiro. Ele comandou o Red Bull Bragantino nas temporadas de 2023 e 2024. No ano passado, foi demitido em outubro após o time cair de rendimento e flertar com a zona do rebaixamento.

Acumulou 124 jogos no comando do Massa Bruta, sendo 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas e chegou a duas semifinais de Campeonato Paulista (2023 e 2024) e teve a melhor participação na história do Brasileirão de pontos corridos (2023).

Ele também tem passagens pelo futebol da Argentina, México, Arábia Saudita, Escócia e Portugal.

O elenco do Santos:

Goleiros:

Gabriel Brazão (24 anos) - 12 jogos em 2025

João Paulo (29 anos) - 1 jogo em 2025 (Menino da Vila)

Diógenes (24 anos) - 0 jogos em 2025 (Menino da Vila)

João Fernandes (20 anos) - 0 jogos em 2025 (Menino da Vila)

Zagueiros:

Zé Ivaldo (28 anos) - 11 jogos em 2025

Luisão (21 anos) - 3 jogos em 2025

Gil (37 anos) - 6 jogos em 2025

João Basso (28 anos) - 5 jogos em 2025

Luan Peres (30 anos) - 11 jogos em 2025

Laterais:

Gonzalo Escobar (27 anos) - 10 jogos em 2025

JP Chermont (19 anos) - 8 jogos (Menino da Vila)

Souza (18 anos) - 4 jogos em 2025 (Menino da Vila) DM

Leo Godoy (29 anos) - 9 jogos em 2025

Kevyson (20 anos) - 2 jogos em 2025 (Menino da Vila)

Aderlan (34 anos) - 0 jogos em 2025 DM

Vinicius Lira (17 anos) - 3 jogos em 2025 (Menino da Vila)

Meio-campistas:

Neymar (33 anos) - 7 jogos em 2025 (Menino da Vila)

Diego Pituca (32 anos) - 12 jogos em 2025

Gabriel Bontempo (20 anos) - 10 jogos em 2025 (Menino da Vila)

João Schmidt (31 anos) - 12 jogos em 2025

Zé Rafael (31 anos) - 0 jogos em 2025

Thaciano (29 anos) - 10 jogos em 2025

Tomás Rincón (37 anos) - 12 jogos em 2025

Hyan (20 anos) - 0 jogos em 2025 (Menino da Vila)

Atacantes:

Rollheiser (25 anos) - 1 jogo em 2025 Guilherme (29 anos) - 13 jogos em 2025 Soteldo (27 anos) - 11 jogos em 2025 Deivid Washington (19 anos) - 1 jogo em 2025 (Menino da Vila) Luca Meirelles (17 anos) - 7 jogos em 2025 (Menino da Vila) Tiquinho Soares (34 anos) - 10 jogos em 2025 Barreal (24 anos) - 1 jogo em 2025 Mateus Xavier (17 anos) - 0 jogos em 2025 (Menino da Vila) Robinho Jr. (17 anos) - 0 jogos em 2025 (Menino da Vila) Gabriel Veron (22 anos) - 2 jogos em 2025

Jogos do Santos no Brasileirão no 1º turno:

1ª rodada - 30/03 - Vasco x Santos - 18h30 - São Januário

*A CBF não divulgou detalhes das próximas rodadas, apenas uma data base.

2ª rodada- 06/04 - Santos x Bahia

3ª rodada - 13/04 - Fluminense x Santos

4ª rodada - 16/04 - Santos x Atlético-MG

5ª rodada - 20/04 - São Paulo Santos

6ª rodada - 27/04 - Santos x Red Bull Bragantino

7ª rodada - 04/05 - Grêmio x Santos

8ª rodada - 11/05 - Santos x Ceará

9ª rodada - 18/05 - Corinthians x Santos

10ª rodada - 25/05 - Vitória x Santos

11ª rodada - 01/06 - Santos x Botafogo

12ª rodada - 11/06 - Fortaleza x Santos

13ª rodada - 13/07 - Santos x Palmeiras

14ª rodada - 16/07 - Santos x Flamengo

15ª rodada - 20/07 - Mirassol x Santos

16ª rodada - 23/07 - Santos x Internacional

17ª rodada - 27/07 - Sport x Santos

18ª rodada - 03/08 - Santos x Juventude

19ª rodada - 10/08 - Cruzeiro x Santos