Guia do Brasileirão: Palmeiras entra com dúvidas, mas ainda entre os favoritos

O Palmeiras inicia o Campeonato Brasileiro com o objetivo de retomar a taça, mas terá dois momentos distintos ao longo da competição. Nas primeiras rodadas, enquanto tenta somar o maior número possível de pontos, Abel Ferreira também prepara o elenco para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

No retorno ao Brasil, o Verdão terá pouco menos de 30 rodadas para focar na disputa do Brasileirão, mas precisará dividir atenções com a Copa do Brasil e a Libertadores.

A derrota na final do Paulistão para o rival e o alto investimento na última janela de transferências aumentam a pressão sobre o Verdão no torneio nacional. Ainda assim, o time alviverde chega como um dos favoritos ao título e segue como uma das equipes mais fortes do país.

Como foi o Palmeiras no Brasileirão 2024

Após conquistar o bicampeonato consecutivo, o Palmeiras encerrou a última edição do Campeonato Brasileiro na segunda colocação, seis pontos atrás do campeão Botafogo, que somou 79. Apesar do vice-campeonato, a campanha rendeu ao Verdão R$ 45,7 milhões em premiação, além de uma vaga na atual edição da Copa Libertadores.

Elenco do Palmeiras para o Brasileirão 2025

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus;

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Micael, Naves, Bruno Fuchs e Benedetti;

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Giay, Vanderlan, Piquerez;

Meias: Allan, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Lucas Evangelista, Raphael Veiga, Figueiredo, Felipe Anderson e Maurício;

Atacantes: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Vitor Roque, Estêvão, Paulinho, Flaco López, Thalys e Luighi.

Técnico do Palmeiras

Em sua sexta temporada à frente do Palmeiras, Abel Ferreira inicia a atual edição do Campeonato Brasileiro com a missão de preparar o time para o Mundial de Clubes. Nas primeiras rodadas da competição nacional, o treinador deve ajustar a equipe antes da viagem aos Estados Unidos, onde o Verdão enfrentará Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos) na fase de grupos do torneio intercontinental.

Após o Mundial, o Palmeiras volta ao Brasil com o objetivo de recuperar o título da competição nacional, depois de ter ficado com o vice-campeonato em 2024. Mesmo respaldado pela diretoria alviverde após a derrota para o rival na final do estadual, Abel Ferreira deixou o futuro no clube em aberto. Seu contrato com o Verdão vai até dezembro deste ano.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF

Jogos do Palmeiras no Brassileirão

1º Turno

14/04 – Palmeiras x Vitória (C)

20/04 – Flamengo x Palmeiras (F)

27/04 – Palmeiras x Cruzeiro (C)

04/05 – Athletico-PR x Palmeiras (F)

11/05 – Palmeiras x Internacional (C)

18/05 – Juventude x Palmeiras (F)

25/05 – Palmeiras x São Paulo (C)

01/06 – Atlético-MG x Palmeiras (F)

15/06 – Palmeiras x Botafogo (C)

22/06 – Grêmio x Palmeiras (F)

26/06 – Palmeiras x Bahia (C)

29/06 – Corinthians x Palmeiras (F)

06/07 – Palmeiras x Atlético-GO (C)

09/07 – Criciúma x Palmeiras (F)

13/07 – Palmeiras x Red Bull Bragantino (C)

20/07 – Fluminense x Palmeiras (F)

27/07 – Palmeiras x Fortaleza (C)

03/08 – Cuiabá x Palmeiras (F)

10/08 – Palmeiras x Santos (C)

2º Turno