Internacional abre a semana com jogo-treino para os reservas

Nem 24 horas depois do empate em 1 a 1 com o Vasco, os atletas do Internacional já estavam no CT Parque Gigante. Aqueles que iniciaram a partida e atuaram a maior parte do tempo participaram de atividades regenerativas na academia. Já os que entraram no segundo tempo ou saíram cedo tiveram um jogo-treino fechado para manter o ritmo. Dos titulares, apenas Vitão, que não atuou contra o Gigante da Colina, esteve em campo.

O treinamento fez parte dos preparativos iniciais para o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Colorado enfrenta o Fluminense na quarta-feira (30), às 21h30min (de Brasília), no Beira-Rio. Nesta terça à tarde, outro treinamento encaminhará a equipe.

Atividade teve participação de guris da base

Os jogadores que entraram ou saíram cedo do enfrentamento contra o Vasco enfrentaram os profissionais do São José, que, no domingo (27), empataram em 1 a 1 com o Marcílio Dias, pela Série D do Brasileirão. O Zeca é segundo no Grupo H da Quarta Divisão.

O Inter venceu por 2 a 0, com gols dos guris da base João Victor – um dos destaques no Joias do Lance! – e Diego Coser. A equipe alvirrubra iniciou com Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Ramon; Richard, Ronaldo e Tabata; Vitinho, Raykkonen e Gustavo Prado. Ao longo do treinamento, também participaram Juninho, Pedro Kauã, Luis Otavio e Diego Rosa, além os guris da base Allex, João Victor e Diego Coser.

Além do Fluminense na quarta, o Colorado enfrenta o São Paulo, no domingo (3), às 20h30, também no Beira-Rio. Para os dois confrontos, o técnico Roger Machado poderá contar com o retorno do zagueiro Vitão, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

