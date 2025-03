Guia do Brasileirão: Flamengo promete foco na busca de mais um título da competição

Campeão estadual e da Supercopa do Brasil, o Flamengo se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do time rubro-negro na competição será no sábado (29), às 21h (de Brasília), contra o Internacional no Maracanã. Nessa nota, o Lance! mostra para você todos os detalhes da equipe carioca para o torneio.

A última conquista do Brasileirão do Flamengo foi em 2020, com o técnico Rogério Ceni. Depois de quatro anos sem títulos da competição, a equipe de Filipe Luís promete entrar no torneio em busca do eneacampeonato. Esse, aliás, tem sido um mantra do diretor de futebol José Boto.

- O Flamengo, por tradição, por história, pelo elenco que temos, pela ambição que temos, vai entrar em tudo para ganhar. Se tiver que fazer uma escolha em determinado momento, essa escolha passa pelo Campeonato Brasileiro. Porque é uma competição mais importante, é uma competição que abre outras portas - disse o dirigente português.

Para buscar o troféu, o técnico Filipe Luís conta com um elenco estrelado, com nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique, De La Cruz, Léo Ortiz, Danilo e Gerson, entre outros. Além desses, Pedro e Matías Viña, que se recuperam de contusão, estarão à disposição em breve.

Confira os anos em que o Flamengo conquistou o Brasileirão: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

Última vez que o Flamengo foi campeão brasileiro foi em 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Como foi o Flamengo no Brasileirão 2024

O Flamengo terminou o Brasileirão 2024 na terceira posição, com nove pontos de desvantagem para o campeão Botafogo. A equipe da Gávea, neste cenário, conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores deste ano. A classificação, entretanto, também viria pelo título da Copa do Brasil.

Elenco do Flamengo para o Brasileirão 2025

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves; Laterais: Wesley, Varela, Alex Sandro, Ayrton Lucas e Matías Viña; Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Cleiton; Meio-campistas: Gerson, Erick Pulgar, Allan, Everton Araújo, Arrascaeta, De La Cruz, Matheus Gonçalves e Lorran; Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, Plata, Cebolinha, Michael e Juninho.

Técnico do Flamengo

Supercampeão com a camisa do Flamengo como jogador, Filipe Luís segue os mesmos passos agora como treinador. No comando técnico, levou a equipe aos títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Assim, o treinador vai em busca de seu primeiro troféu do Brasileirão como treinador.

Jogos do Flamengo no Brasileirão 2025

Data Confronto 29/03/2025 Flamengo x Internacional A definir Vitória x Flamengo A definir Grêmio x Flamengo A definir Flamengo x Juventude A definir Vasco x Flamengo A definir Flamengo x Corinthians A definir Cruzeiro x Flamengo A definir Flamengo x Bahia A definir Flamengo x Botafogo A definir Palmeiras x Flamengo A definir Sport x Flamengo A definir Flamengo x São Paulo A definir Santos x Flamengo A definir Flamengo x Fluminense A definir Red Bull Bragantino x Flamengo A definir Flamengo x Atlético-MG A definir Ceará x Flamengo A definir Flamengo x Mirassol A definir Internacional x Flamengo A definir Flamengo x Vitória A definir Flamengo x Grêmio A definir Juventude x Flamengo A definir Flamengo x Vasco A definir Corinthians x Flamengo A definir Flamengo x Cruzeiro A definir Bahia x Flamengo A definir Botafogo x Flamengo A definir Flamengo x Palmeiras A definir Fortaleza x Flamengo A definir Flamengo x Sport A definir São Paulo x Flamengo A definir Flamengo x Santos A definir Fluminense x Flamengo A definir Flamengo x Red Bull Bragantino A definir Atlético-MG x Flamengo A definir Flamengo x Ceará A definir Mirassol x Flamengo

