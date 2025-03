O Campeonato Brasileiro é a principal competição de futebol do país e, desde sua criação em 1959, revelou diversos gigantes do esporte nacional. Além dos títulos, outro indicador importante da grandeza de um clube é o número de vitórias conquistadas na competição ao longo dos anos. Neste artigo, você confere quais são os times com mais vitórias na história do Brasileirão até a temporada de 2024 — e o que esses números representam na trajetória dessas equipes. O Lance! lista os times com mais vitórias no Brasileirão na história.

Ranking dos times com mais vitórias no Brasileirão até 2024

Abaixo, listamos os dez clubes que mais vezes saíram de campo com os três pontos na Série A:

São Paulo – 701 vitórias

Palmeiras – 691 vitórias

Flamengo – 686 vitórias

Internacional – 674 vitórias

Cruzeiro – 666 vitórias

Atlético-MG – 651 vitórias

Grêmio – 648 vitórias

Corinthians – 634 vitórias

Santos – 624 vitórias

Vasco da Gama – 561 vitórias

Esses dados refletem a consistência dessas equipes ao longo das temporadas. Não se trata apenas de títulos, mas de presença constante entre os principais clubes do país, ano após ano.

São Paulo: líder em vitórias no Brasileirão

O São Paulo lidera o ranking com 701 vitórias na elite do futebol brasileiro. Mesmo com alguns anos difíceis nas últimas décadas, o Tricolor paulista segue como o clube mais vitorioso da história da competição em número de partidas ganhas. A regularidade do clube ao longo das décadas é um dos principais fatores para essa liderança.

Palmeiras e Flamengo: gigantes em ascensão recente

O Palmeiras, segundo colocado com 691 vitórias, vem de uma era extremamente vitoriosa, com títulos e campanhas consistentes nas últimas temporadas. Já o Flamengo, com 686 vitórias, também vive uma fase de ouro desde 2019, com elenco estrelado, títulos nacionais e internacionais. Ambos os clubes devem brigar pela liderança desse ranking nos próximos anos.

Cruzeiro, Inter e Atlético-MG: marcas históricas apesar das oscilações no Brasileirão

Cruzeiro (666), Internacional (674) e Atlético-MG (651) também figuram entre os maiores vencedores da história da Série A. Apesar de momentos de instabilidade, principalmente nos anos mais recentes, essas equipes construíram suas marcas com campanhas sólidas e participações quase ininterruptas na elite.

Grêmio, Corinthians e Santos: tradição consolidada

Com 648 vitórias, o Grêmio aparece logo à frente do Corinthians (634) e do Santos (624). São três clubes que, além dos números expressivos de vitórias, possuem uma grande tradição no futebol nacional, sendo protagonistas em várias eras do Brasileirão. O Santos, por exemplo, ainda colhe os frutos da era Pelé, enquanto o Corinthians e o Grêmio consolidaram sua força especialmente a partir dos anos 90.

Vasco: entre os grandes, apesar das dificuldades no Brasileirão

Fechando o top 10, o Vasco da Gama soma 561 vitórias. O clube carioca viveu altos e baixos nos últimos anos, com rebaixamentos e retornos à Série A, mas sua história vitoriosa segue viva, refletida nesse número expressivo de triunfos.

O que o número de vitórias revela sobre um clube?

Mais do que apenas estatísticas, o número de vitórias em Campeonatos Brasileiros mostra a consistência de um clube ao longo do tempo. Enquanto títulos refletem a glória máxima, as vitórias constroem a base da história de cada equipe. Estar entre os dez mais vitoriosos é uma marca de prestígio e de presença constante entre os melhores do Brasil.

Além disso, essas vitórias também contribuem diretamente para outros feitos, como classificação para torneios continentais, permanência na Série A e campanhas memoráveis que ficam para sempre na memória do torcedor.