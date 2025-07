Carbonero sai do banco para dar empate ao Internacional

Após 30 minutos sem conseguir ver a bola e de levar gol aos 29 da etapa inicial, o Internacional martelou a defesa do Vasco e só conseguiu o empate aos 45 do segundo tempo. O time do técnico Roger Machado havia melhorado a partir dos 36 do primeiro, quando teve três chances em sequência, praticamente no mesmo lance. Mas só superou a defesa do Gigante da Colina após o intervalo, quando Carbonero saiu do banco para dar o empate ao Alvirrubro.

O colombiano foi o autor do gol que deu a igualdade, mas também esteve ligado às principais ações coloradas na partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Inter se manteve na décima colocação na tabela, com 21 pontos.

Por que Carbonero iniciou no banco?

O camisa 7 caiu nas graças da torcida já na sua estreia, no Campeonato Gaúcho. Ele entrou durante a partida contra o São José e fez um gol. Depois, levou os colorados à loucura ao marcar um dos gols no primeiro Gre-Nal da final do Estadual. E que gol! Mostrou frieza ao dominar a bola, esperar a saída do goleiro e de um zagueiro para colocar a redonda nas redes.

A partir daí, só saiu do time por lesão, em 13 de abril. Ficou fora três meses. Voltou contra o Vitória e, contra o Santos, havia marcado outro gol demonstrando frieza ao tirar zagueiro e goleiro do lance. Contra o Vasco, começou no banco. O técnico Roger Machado explicou:

– Ontem [no sábado (26)], priorizamos o descanso do Carbo. Depois, chamei ele e perguntei: “Como tu tá, tá recuperado?”. E ele me disse que estava melhor do que na sexta, mas que se iniciasse contra o Vasco iria arrastar o cansaço para o confronto contra o Fluminense. Então decidi deixar ele no banco e, se precisasse, colocaria ele na partida.

E a entrada do camisa 7 foi necessária

E foi preciso colocar Carbo, como chama o treinador. Sem encontrar soluções para superar a marcação da equipe cruzmaltina, o treinador colorado chamou o colombiano. E o 7 colocou fogo no jogo. Pela esquerda, em parceria com o lateral Bernabei tirou a defesa vascaína para dançar.

Pelo menos três das finalizações de Carbonero tiveram passe de Bernabei. Até o gol podemos dizer que foi assim. A bola chegou ao argentino no fundo do campo e o lateral cruzou para trás. A redonda chegou aos pés de Vegetti que não dominou e ela escapou para o 7 colorado na entrada da área. Ele chapou, empatando o jogo.

Números do camisa 7

Apesar de só ter jogado sete partidas no Brasileirão, o colombiano marcou dois gols e tem números surpreendentes.

No jogo contra o Vasco

6 chutes a gol 2 dentro da área 4 fora da área 1 gol

No Brasileirão

7 jogos 5 como titular 396 minutos em jogo 2 gols 1 gol a cada 198 minutos

Por jogo

0,3 gol 2,1 finalizações 0,4 chutes certos 1 grande chance perdida 82% passes certos