Ceará bate Cruzeiro e vence primeiro jogo fora do estado na Série A

O Ceará derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 no último domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. O Vovô saiu atrás do placar no Mineirão, mas virou com dois gols de Galeano. Assim, a equipe venceu a sua primeira partida fora do estado nesta Série A.

O clube tinha uma vitória como visitante na atual edição, mas tal resultado veio no 1 a 0 sobre o rival Fortaleza. O compromisso aconteceu na Arena Castelão, que está localizada na capital cearense. Ao todo, nas outras seis partidas, eram dois empates e quatro derrotas.

Diante da Raposa, o Ceará começou perdendo em gol de Kaio Jorge, que aproveitou erro de Bruno Ferreira na saída de bola. Mesmo atuando longe de seus domínios, o Vovô iniciou uma reação ainda no 1º tempo, em tento de Galeano com assistência de Lourenço.

Partida entre Cruzeiro e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Na segunda etapa, aproveitando um contra-ataque pela esquerda, Fernandinho cruzou e Galeano apareceu livre na área para virar o jogo. Essa foi a primeira derrota do Cruzeiro, como mandante, neste Brasileirão - a equipe somava sete vitórias e um empate. Os mineiros eram os líderes no momento do confronto.

O time de Léo Condé respirou e interrompeu a incômoda sequência de três derrotas na competição. Com o resultado positivo, o Alvinegro subiu para a nona posição na tabela, com 21 pontos.

Próximo jogo do Ceará

Depois de superar o Cruzeiro, o Ceará terá a semana livre para se preparar. O time volta a campo no próximo domingo (3), diante do Flamengo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília).