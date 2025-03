Maiores goleadas do Brasileirão na história

O futebol brasileiro sempre foi marcado pelo talento ofensivo e pelo estilo de jogo envolvente. Ao longo da história, várias equipes conseguiram vitórias expressivas, aplicando goleadas inesquecíveis em seus adversários. Essas partidas ficaram registradas na memória dos torcedores, seja pela qualidade dos times vencedores, pela fragilidade dos derrotados ou pelo contexto em que aconteceram. O Lance! te mostra as maiores goleadas do Brasileirão.

As goleadas mais impactantes do futebol nacional ocorreram tanto em campeonatos estaduais quanto no Brasileirão, Copa do Brasil e torneios regionais. Entre os placares mais elásticos, estão jogos emblemáticos do Santos de Pelé, as atuações avassaladoras do Flamengo no Maracanã e atropelos históricos de clubes como Corinthians, Cruzeiro e Vasco. Algumas dessas vitórias expressivas aconteceram em fases eliminatórias, o que tornou os resultados ainda mais marcantes.

Este levantamento reúne as maiores goleadas registradas no futebol brasileiro, destacando datas, locais e os clubes envolvidos. Confira a seguir os jogos que entraram para a história como as maiores exibições de força ofensiva do futebol nacional.

Maiores goleadas da história do Brasileirão

Maiores goleadas do Brasileirão com 9 gols de diferença

Corinthians 10x1 Tiradentes-PI – 9 de fevereiro de 1983, Canindé, São Paulo (SP).

Vasco da Gama 9x0 Tuna Luso – 19 de fevereiro de 1984, São Januário, Rio de Janeiro (RJ).

Com 8 gols de diferença

Fluminense 8x0 Fonseca – 31 de agosto de 1960, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ).

Grêmio 8x0 Perdigão – 19 de novembro de 1967, Olímpico, Porto Alegre (RS).

Flamengo 8x0 Fortaleza – 4 de fevereiro de 1981, Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Guarani 8x0 Ríver – 3 de fevereiro de 1982, Brinco de Ouro, Campinas (SP).

Maiores goleadas do Brasileirão com 7 gols de diferença

Santos 9x2 Bahia – 10 de outubro de 1968, Pacaembu, São Paulo (SP).

Flamengo 8x1 Sampaio Corrêa – 16 de setembro de 1976, Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Vitória 8x1 América-RN – 23 de março de 1980, Fonte Nova, Salvador (BA).

Guarani 8x1 Ceará – 7 de fevereiro de 1982, Brinco de Ouro, Campinas (SP).

Bahia 7x0 Vitória-ES – 2 de novembro de 1977, Fonte Nova, Salvador (BA).

Guarani 7x0 Itabuna – 30 de abril de 1978, Brinco de Ouro, Campinas (SP).

Vasco da Gama 7x0 Moto Club – 24 de janeiro de 1982, São Januário, Rio de Janeiro (RJ).

Vasco da Gama 7x0 Internacional-SM – 19 de março de 1982, São Januário, Rio de Janeiro (RJ).

Palmeiras 7x0 CRB – 30 de março de 1984, Morumbi, São Paulo (SP).

Flamengo 7x0 Santa Cruz – 13 de março de 1985, Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Internacional 7x0 Bragantino – 8 de novembro de 1997, Beira-Rio, Porto Alegre (RS).

Goiás 7x0 Juventude – 27 de abril de 2003, Serra Dourada, Goiânia (GO).

Cruzeiro 7x0 Bahia – 14 de dezembro de 2003, Fonte Nova, Salvador (BA).

São Paulo 7x0 Paysandu – 27 de abril de 2004, Morumbi, São Paulo (SP).

